Finalissima: Argentina conmocionada por el campeón del mundo que se la pierde por lesión

La Finalissima no tiene sede ni fecha confirmada ya que se canceló en Qatar el 27 de marzo y la semana que viene se decide si se juega en otra sede o después del Mundial, pero en Qatar. Lo que sí se sabe es el nombre del jugador que no estará presente en la Selección Argentina por lesión, y además será operado. Fue uno de los que anotó en la serie de penales con Francia y además le convirtió a Italia en la última Finalissima.