Finalissima: Argentina conmocionada por el campeón del mundo que se la pierde por lesión

En las últimas horas se supo que uno de los campeones del mundo no podrá estar en la Finalissima por lesión. Será operado.

06 de marzo de 2026 - 18:04
Ganó el Mundial y con la Selección Argentina y se perderá la Finalissima por lesión.

LUCAS PAGLIERO
La Finalissima no tiene sede ni fecha confirmada ya que se canceló en Qatar el 27 de marzo y la semana que viene se decide si se juega en otra sede o después del Mundial, pero en Qatar. Lo que sí se sabe es el nombre del jugador que no estará presente en la Selección Argentina por lesión, y además será operado. Fue uno de los que anotó en la serie de penales con Francia y además le convirtió a Italia en la última Finalissima.

FINALISIMA.jpeg
Un campeón del mundo con Argentina se perderá la Finalissima con España.

Ganó el Mundial y la Finalissima con Argentina y ahora se lo pierde por lesión

La información que surgió en las últimas horas dejó a todos conmocionados, un jugador campeón del mundo con la Selección Argentina y además ganador de la Finalissima contra Italia, que convirtió en ambas finales, se pierde esta edición de la competencia intercontinental de selecciones por lesión, además será operado.

El hombre en cuestión es Paulo Dybala, “La Joya” se resintió de su lesión en su rodilla izquierda, la cual lo tiene mal hace tiempo, y por eso decidió operarse ahora y no esperar más. De esta forma prefirió perderse la Finalissima y priorizar el Mundial 2026, si es que Lionel Scaloni lo cita.

Paulo Dybala se someterá a una operación de menisco externo de la rodilla izquierda y su tiempo de recuperación es de 45 días, llegando bien a la Copa del Mundo si es convocado para la Selección Argentina de Lionel Scaloni. De esta forma uno de los protagonistas en la final con Francia del Mundial (convirtió en la serie de penales) y en la Finalissima contra Italia (anotó el 3º gol del 3-0) se perderá esta edición ante España, salvo que se juegue después de la Copa del Mundo.

Boca-Paulo-Dybala
Paulo Dybala no jugar&aacute; la Finalissima pero ya negocia con Boca.

Paulo Dybala no jugará la Finalissima pero ya negocia con Boca.

Boca y el impacto de la lesión de Dybala

En Boca no hubo mucho revuelo por la noticia de la operación de Paulo Dybala, ya que llegará bien para el inicio de la próxima temporada si es que “La Joya” llega al “Xeneize” luego de la Copa del Mundo. Es más, Boca ya le hizo llegar una oferta.

Paulo Dybala ya tiene en sus manos la oferta que le acercó Boca, si bien no trascendieron los números del contrato ni el dinero que cobraría el oriundo de Laguna Larga, lo que si se supo es que el mismo es hasta diciembre de 2028, o sea, de un año y medio. Habrá que esperar para ver si Dybala y su amigo Paredes se vuelven a encontrar.

