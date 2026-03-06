El nuevo cambio que implementó AFA en la clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana a partir de 2028 no tuvo buena recepción. Uno de los que salió al cruce por semejante estupidez fue Guillermo Barros Schelotto, que no tuvo pelos en la lengua y mató a AFA, algo que está haciendo todo el mundo.
Guillermo Barros Schelotto y las impactantes declaraciones sobre AFA
El entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, tuvo duras palabras contra AFA por el cambio en la clasificación a la Libertadores.
Guillermo Barros Schelotto mató a AFA por el cambio en las copas
El cambio del que todos hablan es el siguiente. Desde ahora en más el 3º de la tabla general clasificará a la Copa Sudamericana y el 9º a la fase 2 de la Copa Libertadores (teniendo que ganar dos llaves para llegar a la fase de grupos).
El argumento de AFA es que siendo 3º clasificas derecho a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que si salís 9º tenés que ganar una llave para ingresar a esa instancia, pero ganando otra más pasas a la fase de grupo de la Copa libertadores, cosa que el 3º no va a poder.
Debido a esto varios salieron a declarar en contra de la medida, y uno de ellos fue Guillermo Barros Schelotto. El entrenador fue muy duro contra AFA y arrancó diciendo lo siguiente:
“Lo hubiera dejado como estaba. Si te toca perder, te la tenés que bancar. Hubo uno que fue mejor que vos. El fútbol es así: uno gana y otro pierde. Y si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que la Sudamericana. Y los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana”.
Luego continuó: “Si después perdés en una instancia, considerá que también podías haber perdido en zona de fase. Es lo mismo, no la ganaste. Nada más. Pero yo no lo hubiera cambiado”.
De esta forma dejó en claro todo lo que la mayoría de la gente del fútbol piensa, es un cambio ridículo darle la chance de jugar Copa Libertadores a un equipo que quedó 9º en una tabla general que ni siquiera toma todos los partidos del torneo (solo toma los de fase de liga y no los de playoff) y sacársela a otro que fue 3º.
