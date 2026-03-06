Guillermo Barros Schelotto y las impactantes declaraciones sobre AFA

Luego continuó: “Si después perdés en una instancia, considerá que también podías haber perdido en zona de fase. Es lo mismo, no la ganaste. Nada más. Pero yo no lo hubiera cambiado”.

De esta forma dejó en claro todo lo que la mayoría de la gente del fútbol piensa, es un cambio ridículo darle la chance de jugar Copa Libertadores a un equipo que quedó 9º en una tabla general que ni siquiera toma todos los partidos del torneo (solo toma los de fase de liga y no los de playoff) y sacársela a otro que fue 3º.

