San Lorenzo: Se lanzó la agrupación que integra Sebastián Pareja (de Karina Milei)

Una de las peculiaridades que tuvo la misma fue la presencia de Sebastián Pareja en primera fila. El presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y hombre cercano a Karina Milei es uno de los dirigentes más próximos a Agote.

Esto genera la sospecha de que, si gana esta lista, las Sociedades Anónimas Deportivas puedan acercarse a San Lorenzo, aunque hay algunas cuestiones a tener en cuenta.

Por estatuto, hoy es prácticamente imposible que las SAD lleguen al fútbol argentino, al menos en lo inmediato. Además, el Día del Hincha de San Lorenzo se celebra el 30 de noviembre justamente porque los fanáticos del Ciclón impidieron en su momento que el club se transforme en una sociedad anónima.

En ese contexto, Agote aseguró tiempo atrás: “Sebastián Pareja no es parte de la mesa de las SAD. Además, fue quien evitó que Moretti avanzara con su intento privatizador cuando le ofreció al Gobierno Nacional transformar a San Lorenzo en SAD”.

image

Incluso el propio Agote ha manifestado públicamente su disgusto con el gobierno nacional actual, más allá de su cercanía con Pareja en lo que respecta a la política interna del club.

Es decir, en una lectura lineal no resulta descabellado pensar en un posible acercamiento de las SAD a Boedo con esta agrupación. Sin embargo, si se profundiza un poco más, aparecen varios factores que hoy vuelven muy difícil que algo así suceda.

Elecciones en San Lorenzo

De igual manera, no es menor remarcar que en San Lorenzo de Almagro el clima político viene siendo tenso en el último tiempo, luego de diferentes polémicas electorales que generaron malestar entre los socios.

En ese contexto, la agrupación Movete Boedo Movete aparece con la promesa de ofrecer algo “diferente” a lo que se viene viendo en la vida institucional del club.

Las elecciones adelantadas se llevarán a cabo el próximo 30 de mayo de 2026 y quien resulte ganador tendrá la oportunidad de gobernar al club de Boedo hasta finales del año próximo.

image

Por el momento no se ha confirmado la cantidad de listas que competirán por el gobierno azulgrana, aunque todo indica que serán varias las agrupaciones que se preparan para participar del acto eleccionario en Boedo.

+ EN GOLAZO24

Javier Milei estalló contra el periodismo luego de la reunión entre Lionel Messi y Trump

Boca rompe todo con lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "Oferta"

Diego Milito nuevamente en el centro de la polémica en Racing Club

River en shock por lo que contó Gustavo Yarroch sobre Franco Armani