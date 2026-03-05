AFA vs SAD: La propuesta de Carlos Anacleto (Gimnasia) que repercutió en Ezeiza

Esto se da en repudio a la denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva a algunos dirigentes del fútbol argentino.

La fecha que se iba a jugar este fin de semana, finalmente queda postergada para el fin de semana del 3 de mayo.

image

Propuesta de Carlos Anacleto (Gimnasia): regulación sin SAD

Aunque la reunión en el predio de Ezeiza tuvo como eje principal la ratificación del paro, Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, pidió la palabra y presentó una propuesta que no pasó desapercibida.

Anacleto asumió el 30 de noviembre de 2025 al frente del Lobo y, apenas tres meses después, elevó en AFA una iniciativa que plantea un sistema de inversión privada regulada para el fútbol argentino, con control de los socios y sin la implementación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La propuesta apunta a un modelo de gerenciamiento mixto: permitir el ingreso de capitales externos mediante contratos específicos, pero garantizando que la conducción institucional y las decisiones estratégicas continúen en manos del club y de sus socios.

El planteo tiene similitudes con el modelo alemán de la regla “50+1”, utilizada en la Bundesliga, que asegura que los socios mantengan la mayoría de los derechos de voto (50% más una acción) frente a los inversores, preservando así la identidad y el control de los clubes.

El presidente del conjunto de La Plata, habría hecho foco en que la administración de los clubes seguiría siendo de sus socios y que estos seguirían siendo clubes con rol social y asociaciones sin fines de lucro. Incluso, Anacleto habría hecho foco claro en su rechazo a la figura SAD.

image

Será interesante seguir este tema y si efectivamente hay algún avance en este sentido.

