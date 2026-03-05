¿Quiebra?: Empresa vinculada a la familia de Marcos Galperín al borde del abismo

* Estrategia global: La empresa comenzó un proceso de relocalización productiva hacia países como Tailandia, Paraguay y Vietnam.

De mal en peor

Al respecto, el secretario General del Sindicato de Obreros de la Industria del Cuero (SOIC) en Esperanza, José Fernández, brindó detalles a medios locales acerca de lo que atraviesa la fábrica.

En ese sentido, recordó que "Hace 9 meses que se viene con el programa preventivo de crisis, que se arrancó con el 100% no remunerativo que se quedaba la empresa de los aportes de los trabajadores y ahora se bajó un 70-30 en los últimos tres meses".

"Desde la empresa hubo un pedido para seguir con el programa preventivo de crisis por cuatro meses más, pero el Ministerio de Capital Humano le dijo que no, que podían ser únicamente tres meses, hasta marzo". "Desde la empresa hubo un pedido para seguir con el programa preventivo de crisis por cuatro meses más, pero el Ministerio de Capital Humano le dijo que no, que podían ser únicamente tres meses, hasta marzo".

Posterior a ello, contó que el miércoles pasado hubo un encuentro en el Ministerio en Buenos Aires donde llevaron "la negativa de los trabajadores de seguir en esta situación". Tal es así que remarcó que "el único que llevó la negativa fue Esperanza, a través de la asamblea realizada con sus afiliados, pero tanto Federación como los otros sindicatos seguían acompañando la idea de la empresa".

El dirigente señaló que existieron varias charlas, idas y vueltas, cuartos intermedios donde se logró llegar a un punto.

"La subdirectora del Ministerio de Capital Humano, Mara Malet, que nos anunció que el programa preventivo de crisis se lo iban a otorgar a la empresa, ante lo cual nosotros quedaríamos desprotegidos total, porque habilitaría a tomar algunas medidas a la empresa que serían totalmente en contra de los trabajadores, como despido con el 50%, hasta en 12 cuotas; le da la libertad al empresario a hacer todo ese tipo de cosas que uno, como gremialista, trata de evitarlo", precisó.

Ante esto, según informó Fernández, el próximo martes habrá otra mesa de diálogo donde definirán si se firma o no. Previamente, tendrá lugar una asabmblea en la planta "donde devuelta vamos a exponer todo lo que tenemos y la decisión la tomaremos en conjunto con los trabajadores para que a nadie lo sorprenda cualquier decisión que se tome", explicó.

La curtiembre de la familia de Marcos Galperín y un futuro incierto

Sadesa fue fundada en 1941 por Walter Lebach (abuelo de los Galperin) y consolidada bajo la dirección de Ernesto Galperin, logrando ser proveedora de marcas globales como Nike y Adidas. A lo largo de sus 85 años de historia, creció amparada en esquemas de protección industrial y recibió múltiples beneficios estatales, incluyendo el programa ATP durante la pandemia de COVID-19 y diversas exenciones impositivas.

Pese a que la familia Galperín diversificó sus activos, siendo Sadesa el respaldo inicial para la creación de Mercado Libre, la curtiembre continúa siendo el eje de su esctructura patrimonial.

Sin embargo, el presente de la planta santafesina, sumado al cierre previo de las instalaciones en San Luis y Las Toscas, expone un futuro desolador.

Ante la falta de competitividad local y con un consumo interno pulverizado, el riesgo de que la familia Galperín decida bajar la persiana en el país para siempre es una posibilidad que crece día a día.

image La empresa podría quebrar.

