Nahuel Gallo repatriado: Pegamento para la AFA y fractura para la Casa Rosada

Dos victorias para AFA en el día: Nahuel Gallo sano y salvo y cambio radical en el Ministerio de Justicia. El impacto del caso en la interna del Gobierno.

4 de marzo de 2026 - 13:05

EN VIVO

Si bien la historia de su repatriación podría quedar en los margenes de la política internacional, las implicancias de las gestiones para su regresos fueron más allá. Involucran a la AFA, al Gobierno argentino y a la eterna grieta que sigue presente.

En ese sentido, la llegada del gendarme destapó una trama diferente a la que se transmitía en una gran porción de medios nacionales referida a las tensiones entre la entidad madre del Fútbol Argentino y la Casa Rosada. El presente no resultó tan oscuro para Claudio Chiqui Tapia y su conducción, y la unidad oficial no sería tan implacable como se muestra puertas afuera de Balcarce 50.

Con Gallo en el país, las partes involucradas programaron una conferencia de prensa donde se conocerán los detalles más superficiales de la historia. Aunque contendrá lo más importante: la palabra del propio protagonista.

El 'nuevo' Ministerio de Justicia

No escapa a los observadores avezados que la llegada de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de Javier Milei es, en el fondo, un desembarco de Daniel Angelici en el Gobierno Nacional. "Mahiques es el Tano", sintetizan.

Angelici es muy conocido como empresario binguero y presidente de Boca Juniors de la escudería macrista durante 2 mandatos. Pero también lo es en la arena política -es en las sombras relevante en la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires- y, sobre todo, en la judicial, donde el abogado se mueve como pez en el agua. Un pez con mucha influencia.

Más sobre la Ley de Glaciares

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. En un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo aceptó propuestas de distintos bloques opositores y resolvió convocar a una audiencia pública antes de emitir dictamen sobre el proyecto.

La reunión se realizó en el Anexo de la Cámara baja y marcó el inicio formal del tratamiento del texto impulsado por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción del Senado. La decisión de abrir una instancia de participación ciudadana obligó a modificar el cronograma original del debate.

Problemas en los supermercados

Mientras ChangoMás avanza con una nueva ola de despidos que "llegará a todo el país", y serían "cerca de 200 despidos", aunque otras versiones hablan de "mínimo 300", hay amenaza de cesantías en La Anónima, en una situación general de crisis del consumo.

La cadena propiedad del empresario Francisco de Narváez, a través de de la empresa Dorinka, según estimaciones de fuentes mercantiles, tendría un nuevo plan de ajuste más profundo que el iniciado en mayo del 2024.

VER NOTA

Cúneo Libarona, afuera

Este miércoles (04/03) se formalizó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al ministerio de Justicia de la Nación, algo que se venía hablando desde el año pasado. Será reemplazado por Juan Bautista Mahiques, lo que implica un nuevo triunfo de Karina Milei sobre Santiago Caputo.

Tras oficializar su salida del Gobierno, Cúneo Libarona dio una entrevista a Radio Mitre en la que contó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

VER NOTA

Una condecoración para el gendarme

El presidente Javier Milei tiene previsto recibir en los próximos días al gendarme Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina luego de pasar 448 días detenido en Venezuela. El encuentro no será inmediato: antes deberá completar el protocolo médico que establece la fuerza, que incluye evaluaciones físicas, psicológicas y psiquiátricas.

En el Gobierno aseguran que el Presidente quiere que el efectivo esté “bien y en condiciones” antes de concretar la audiencia. Desde el entorno oficial remarcan que se están siguiendo “los protocolos establecidos regularmente” y que, una vez finalizados los estudios, Gallo podrá “regresar a su antiguo domicilio o radicarse donde él decida”.

VER NOTA

No pudo ser para Pablo Quirno

En el seno del Gobierno nacional, quedó el mal sabor de no haber podido gestionar eficientemente el regreso de Nahuel Gallo al país. En particular para Cancillería, donde se concentró gran parte del enojo con AFA por haber "interferido" en las negociaciones diplomáticas que quedaron desiertas.

Más de un año de oscuridad venezolana para Nahuel Gallo

La detención chavista de Nahuel Gallo se produjo en diciembre del 2024, en plena tensión de la dictadura de Nicolás Maduro con el Gobierno argentino y en particular con el asilo político que la embajada nacional prestaba en Caracas a refugiados. Su caída en manos de las fuerzas paralelas del estado venezolano se produjo en medio de un viaje en el que el argentino iba a visitar a su esposa e hija.

La "imputación" que cayó en contra de Gallo en ese entonces era presunto espionaje, algo que lo terminó derivando al circuito clandestino de detención chavista.

VER NOTA RELACIONADA

La victoria de Karina que celebran en AFA

"Fue una reunión muy amena y cordial, le expuse mis motivos (a Milei) que le adelanté hace tiempo. Mis motivos son mi vida, mi familia y fueron 2 años y medio de sacrificios. La elección de Juan Bautista Mahiques es buena", dijo Cúneo Libarona tras la reunión con Milei en la Quinta de Olivos.

"Santiago Viola será el secretario de Justicia", confirmó el saliente ministro acerca del abogado y apoderado de La Libertad Avanza que responde a Karina Milei, gran ganadora en este recambio ministerial sobre el asesor Santiago Caputo, que perdió al saliente secretario Amerio.

El momento de la liberación

El domingo primero de marzo, desde horas del mediodía, se difundieron videos grabados por presos difundidos desde el interior del penal El Rodeo, en Venezuela donde los reos aseguraban que el gendarme argentino Nahuel Gallo había sido liberado.

Chiqui Tapia pidió permiso para viajar a Venezuela y le dejó claro al magistrado Amarante en claro que esta era la razón humanitaria que lo llevaba. Sin embargo se lo prohibió y la presidenta venezolana Delcy Rodríguez dio marcha atrás. Por suerte la negociación siguió igual y lograron lo que el gobierno argentino no pudo.

VER NOTA

