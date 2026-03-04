Nahuel Gallo repatriado: Pegamento para la AFA y fractura para la Casa Rosada

Live Blog Post

No escapa a los observadores avezados que la llegada de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia de Javier Milei es, en el fondo, un desembarco de Daniel Angelici en el Gobierno Nacional. "Mahiques es el Tano", sintetizan.

Angelici es muy conocido como empresario binguero y presidente de Boca Juniors de la escudería macrista durante 2 mandatos. Pero también lo es en la arena política -es en las sombras relevante en la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires- y, sobre todo, en la judicial, donde el abogado se mueve como pez en el agua. Un pez con mucha influencia.

