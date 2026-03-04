Gol para 'Don Chatarrin': Economía mantiene acero chino bajo medida antidumping

Por el lado de la industria, el reclamo corre en torno a la aplicación de políticas de liberación de importaciones y el bajo nivel de actividad derivado de la “sequía de pesos” aplicada como política económica. Ello, sumado a un tipo de cambio percibido como bajo por el complejo exportador, resultó en un combo de reducción de márgenes que no resulta sostenible en la mayoría de los casos.

acero chino5.png China, el mayor productor de acero en el mundo.

China y el dominio del acero

En materia de producción de acero, China es el principal país productor del mundo con diferencia. Tan solo en 2025, el país asiático produjo 960 millones de toneladas según la World Steel Association, acaparando un 52% de la producción mundial.

Esa cifra, que supera a todo el resto del conjunto de países productores, fue a la baja cayendo de las 1000 millones de toneladas por primera vez desde 2018. Con un consumo interno mermando, el excedente de acero chino ha sido orientado a la exportación, con la amenaza de inundar mercados extranjeros.

Otras noticias de Urgente24

Otra gran empresa blanqueó su situación crítica y busca evitar la quiebra

A 100 días del mundial preocupa la política de USA; 800 muertos en Irán; Clinton embarró a Trump

Buscan las razones que provocaron el derrumbe en Parque Patricios

Bombardeos masivos de la Fuerza Aérea de Israel (junto a Estados Unidos) sobre Teherán