Gol para 'Don Chatarrin': Economía mantiene acero chino bajo medida antidumping

El Ministerio de Economía extendió aranceles a ruedas de acero provenientes de China. Una medida de protección en medio de la tensión con la industria.

04 de marzo de 2026 - 10:55
Sigue el arancel para el acero chino por disposición de Economía.&nbsp;

Procédase al cierre del examen por expiración del plazo de la medida antidumping dispuesta mediante la resolución 1444 del 6 de diciembre de 2019 del ex Ministerio de Producción y Trabajo para las operaciones de exportación hacia la República Argentina de Ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm (17,5"), pero inferior o igual a 622,33 mm (24,5") y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm (6"), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semi-remolques originarias de la República Popular China manteniéndose vigente la medida aplicada (42%) por el término de dos (2) años, dice la resolución.

Dicha extensión llega luego de que el propio Ministerio de Economía levantara la barrera al aluminio chino que también se encontraba bajo revisión por posibles prácticas de dumping. Todo ello en el marco de la liberación de importaciones a nivel burocrático, una política fuertemente cuestionada por sectores de la industria local.

acero chino.jpg
Sigue el antidumping para el acero de China.&nbsp;

Economía y una buena para Don Chatarrín

Respecto a esto último, las tensiones públicas que la Casa Rosada encaró con ciertos actores de peso a nivel industrial incluyó a Paolo Rocca, propietario del Grupo Techint, principal productor de acero en Argentina. El empresario fue señalado directamente por el presidente Javier Milei quien lo apodó como “Don Chatarrín” tras una trunca negociación para la compra de tubos de acero para gasoductos, iniciando un periodo de disputa que se espiralizó con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y otros cientos de empresas industriales.

Bajo ese escenario, el Gobierno nacional eligió un discurso duro contra los principales conglomerados industriales, que fueron señalados por mantener cautivo al mercado local durante varias décadas. El propio Caputo dijo al respecto que Argentina nunca tuvo un tejido industrial genuino, sino “unos cuantos empresarios prebendarios que se enriquecieron a dedo por el poder de turno cazando en el zoológico”.

Por el lado de la industria, el reclamo corre en torno a la aplicación de políticas de liberación de importaciones y el bajo nivel de actividad derivado de la “sequía de pesos” aplicada como política económica. Ello, sumado a un tipo de cambio percibido como bajo por el complejo exportador, resultó en un combo de reducción de márgenes que no resulta sostenible en la mayoría de los casos.

acero chino5.png
China, el mayor productor de acero en el mundo.&nbsp;

China y el dominio del acero

En materia de producción de acero, China es el principal país productor del mundo con diferencia. Tan solo en 2025, el país asiático produjo 960 millones de toneladas según la World Steel Association, acaparando un 52% de la producción mundial.

Esa cifra, que supera a todo el resto del conjunto de países productores, fue a la baja cayendo de las 1000 millones de toneladas por primera vez desde 2018. Con un consumo interno mermando, el excedente de acero chino ha sido orientado a la exportación, con la amenaza de inundar mercados extranjeros.

