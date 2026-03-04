El Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo extendió por dos años los aranceles antidumping a las ruedas de acero provenientes de China. La medida, informada en el Boletín Oficial, se ejecutó a partir de la sospecha de recurrencia de las siderúrgicas chinas para volcar excedentes a bajos precios en el mercado argentino.
ARANCELES
Gol para 'Don Chatarrin': Economía mantiene acero chino bajo medida antidumping
El Ministerio de Economía extendió aranceles a ruedas de acero provenientes de China. Una medida de protección en medio de la tensión con la industria.
Dicha extensión llega luego de que el propio Ministerio de Economía levantara la barrera al aluminio chino que también se encontraba bajo revisión por posibles prácticas de dumping. Todo ello en el marco de la liberación de importaciones a nivel burocrático, una política fuertemente cuestionada por sectores de la industria local.
Economía y una buena para Don Chatarrín
Respecto a esto último, las tensiones públicas que la Casa Rosada encaró con ciertos actores de peso a nivel industrial incluyó a Paolo Rocca, propietario del Grupo Techint, principal productor de acero en Argentina. El empresario fue señalado directamente por el presidente Javier Milei quien lo apodó como “Don Chatarrín” tras una trunca negociación para la compra de tubos de acero para gasoductos, iniciando un periodo de disputa que se espiralizó con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y otros cientos de empresas industriales.
Bajo ese escenario, el Gobierno nacional eligió un discurso duro contra los principales conglomerados industriales, que fueron señalados por mantener cautivo al mercado local durante varias décadas. El propio Caputo dijo al respecto que Argentina nunca tuvo un tejido industrial genuino, sino “unos cuantos empresarios prebendarios que se enriquecieron a dedo por el poder de turno cazando en el zoológico”.
Por el lado de la industria, el reclamo corre en torno a la aplicación de políticas de liberación de importaciones y el bajo nivel de actividad derivado de la “sequía de pesos” aplicada como política económica. Ello, sumado a un tipo de cambio percibido como bajo por el complejo exportador, resultó en un combo de reducción de márgenes que no resulta sostenible en la mayoría de los casos.
China y el dominio del acero
En materia de producción de acero, China es el principal país productor del mundo con diferencia. Tan solo en 2025, el país asiático produjo 960 millones de toneladas según la World Steel Association, acaparando un 52% de la producción mundial.
Esa cifra, que supera a todo el resto del conjunto de países productores, fue a la baja cayendo de las 1000 millones de toneladas por primera vez desde 2018. Con un consumo interno mermando, el excedente de acero chino ha sido orientado a la exportación, con la amenaza de inundar mercados extranjeros.
