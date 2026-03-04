Repetir el caso Endrick: el Real Madrid mira la cesión de Franco Mastantuono con buenos ojos

El delantero brasileño atraviesa un momento destacado en Francia. Solo contando su participación en Ligue 1 y Coupe de France, Endrick suma 8 partidos, 5 goles y 4 asistencias, con actuaciones que llamaron la atención incluso fuera del club. En el último clásico ante el Olympique de Marsella, por ejemplo, aportó dos asistencias y estuvo cerca de marcar un gol de chilena en un encuentro que su equipo terminó perdiendo 3-2, actuación por la que muchos lo señalaron como una de las figuras del partido.

Endrick, figura del Olympique de Lyon. Endrick celebra su gol con el Olympique de Lyon ante Laval en la Coupe de France, en el Groupama Stadium (4 de febrero de 2026). OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Ese crecimiento deportivo es el espejo en el que algunos dirigentes del Madrid creen que podría mirarse el caso de Franco Mastantuono: un préstamo para sumar minutos, ganar protagonismo y regresar no solo más consolidado, sino también con mayor madurez competitiva.

Ahora bien, cuando se amplía la mirada y se comparan los recorridos de ambos jugadores en la temporada, aparecen algunos matices. Endrick acumula 771 minutos disputados en la campaña 2025/2026, contando también sus apariciones con el Real Madrid antes de salir cedido. Mastantuono, en cambio, ya suma 1.204 minutos con el conjunto blanco, repartidos en 26 partidos, aunque en muchos casos ingresando desde el banco.

El argentino registra 3 goles y 1 asistencia, cifras que, aunque difíciles de comparar con las del brasileño, tampoco reflejan del todo el rol creativo que suele ocupar en el campo. Mastantuono es un futbolista más vinculado a la generación de juego que al área rival, un perfil distinto al del nueve carioca.

Por eso, aunque el antecedente de Endrick aparece como referencia en Valdebebas, muchos creen que en el Real Madrid reconocerán, a la hora de evaluar su salida, que las posiciones, los contextos y las características de ambos jugadores no son comparables. La pregunta que queda abierta es si el club realmente puede darse ese lujo en el momento actual.

Lesiones, suspensiones y un contexto que tampoco ayuda a Mastantuono

Más allá del debate sobre una posible cesión, el contexto deportivo actual del Real Madrid tampoco parece el más adecuado para tomar una decisión de ese calibre. Entre lesiones, sanciones y un calendario exigente, el conjunto blanco atraviesa uno de los momentos más frágiles de la temporada en términos de disponibilidad ofensiva.

La baja más dura es la de Rodrygo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y estará fuera entre seis y siete meses, perdiéndose no solo el tramo decisivo de la temporada sino también el próximo Mundial con Brasil. A eso se suma la situación de Kylian Mbappé, que continúa con problemas físicos en la rodilla y permanece bajo evaluación médica.

Embed - Rodrygo Goes on Instagram: "“Mesmo sem entender, eu confio em ti…” Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão… talvez a vida tem sido um pouco cruel comigo ultimamente… não sei se mereço isso, mas, do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que eu também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo. Estou fora do restante da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa pra mim. E só me resta ser forte como sempre, isso não é uma novidade. Obrigado todo mundo pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes pra mim. Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo " View this post on Instagram

El panorama no mejora si se amplía la mirada al resto del plantel. Jude Bellingham, Éder Militão, Raúl Asencio y Dani Ceballos han pasado recientemente por la enfermería, mientras que David Alaba arrastra molestias en el gemelo y sigue siendo duda en la rotación defensiva.

A nivel disciplinario, además, la situación también preocupa. En LaLiga, futbolistas como Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el propio Mastantuono han quedado condicionados por sanciones recientes. Y el problema podría extenderse al frente europeo: en Champions League, jugadores como Aurélien Tchouaméni y Vinícius, junto a algunos de los ya mencionados, llegan al límite de tarjetas y podrían perderse la vuelta ante el Manchester City si ven una amarilla en el próximo cruce.

Mastantuono acaba de dar el salto desde el fútbol argentino a una de las ligas más exigentes del mundo, un cambio que suele requerir tiempo, continuidad y margen de error. En un Real Madrid atravesado por la presión de los resultados y las urgencias competitivas, ese proceso rara vez resulta sencillo para un jugador joven.

Por eso, más allá de los rumores que llegan desde España, la gran incógnita sigue siendo si el club realmente está en condiciones de desprenderse de una pieza que, en el corto plazo, podría terminar siendo más necesaria de lo que hoy parece.

---------------

+ de Golazo24:

La furia de Franco Mastantuono por una expulsión inesperada que lo dejó atónito

Flamengo despide a Filipe Luís tras perder la Recopa ante Lanús

Kylian Mbappé se enfada con el Real Madrid por su lesión de rodilla y se escapa a Francia

Mundial 2026: quién reemplaza a Irán si no participa y cómo impacta en el repechaje

Los 1.000 deberán esperar: Cristiano Ronaldo sigue en Riad lesionado, su jet voló a Madrid