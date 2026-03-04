La información circula, el contexto del Real Madrid no ayuda y la exigencia permanente del club blanco vuelve a poner a Florentino Pérez en el centro del debate. Desde España aseguran que la dirigencia comienza a contemplar una posible cesión de Franco Mastantuono, apenas meses después de su llegada y en medio de una temporada marcada por resultados irregulares.
AUNQUE NO HAY RECAMBIO
Repetir el caso Endrick: el Real Madrid mira la cesión de Franco Mastantuono con buenos ojos
Con Mbappé lesionado, Rodrygo fuera por meses y varias bajas más, medios españoles hablan de ceder al argentino, aunque el Madrid hoy casi no tiene delanteros.
La versión, difundida por medios como Sport, Cadena SER y ElDesmarque, comenzó a resonar rápidamente en redes sociales y en el entorno madridista en las últimas horas. Para muchos, sin embargo, el planteo llega en un momento poco oportuno y luce apresurado si se tiene en cuenta el presente deportivo del equipo y algunas decisiones recientes tomadas desde Valdebebas.
El Real Madrid atraviesa un tramo delicado. Desde la propia dirigencia se ha reconocido que la transición tras la salida de Luka Modric y Toni Kroos no salió como se esperaba, mientras que el ciclo de Álvaro Arbeloa convive con comparaciones incómodas tras el abrupto final de la etapa de Xabi Alonso. A eso se suma un presente deportivo que empieza a preocupar: derrotas recientes ante Getafe y Osasuna, la eliminación en Copa del Rey frente a un equipo de segunda división y una pelea por LaLiga que se vuelve cada vez más cuesta arriba.
En ese escenario, el club empieza a pensar también en la próxima temporada. Mucho nombre propio, pero un funcionamiento colectivo que todavía no termina de aparecer.
El caso Endrick, ¿un ejemplo a seguir?
La posibilidad de una cesión de Franco Mastantuono no surge en el vacío. En el Real Madrid miran de cerca el caso de Endrick, cuya evolución fuera del club empieza a ser utilizada como ejemplo de cómo gestionar el crecimiento de jóvenes talentos con minutos lejos del Santiago Bernabéu. Una evolución soñada desde el conjunto vikingo.
El delantero brasileño atraviesa un momento destacado en Francia. Solo contando su participación en Ligue 1 y Coupe de France, Endrick suma 8 partidos, 5 goles y 4 asistencias, con actuaciones que llamaron la atención incluso fuera del club. En el último clásico ante el Olympique de Marsella, por ejemplo, aportó dos asistencias y estuvo cerca de marcar un gol de chilena en un encuentro que su equipo terminó perdiendo 3-2, actuación por la que muchos lo señalaron como una de las figuras del partido.
Ese crecimiento deportivo es el espejo en el que algunos dirigentes del Madrid creen que podría mirarse el caso de Franco Mastantuono: un préstamo para sumar minutos, ganar protagonismo y regresar no solo más consolidado, sino también con mayor madurez competitiva.
Ahora bien, cuando se amplía la mirada y se comparan los recorridos de ambos jugadores en la temporada, aparecen algunos matices. Endrick acumula 771 minutos disputados en la campaña 2025/2026, contando también sus apariciones con el Real Madrid antes de salir cedido. Mastantuono, en cambio, ya suma 1.204 minutos con el conjunto blanco, repartidos en 26 partidos, aunque en muchos casos ingresando desde el banco.
El argentino registra 3 goles y 1 asistencia, cifras que, aunque difíciles de comparar con las del brasileño, tampoco reflejan del todo el rol creativo que suele ocupar en el campo. Mastantuono es un futbolista más vinculado a la generación de juego que al área rival, un perfil distinto al del nueve carioca.
Por eso, aunque el antecedente de Endrick aparece como referencia en Valdebebas, muchos creen que en el Real Madrid reconocerán, a la hora de evaluar su salida, que las posiciones, los contextos y las características de ambos jugadores no son comparables. La pregunta que queda abierta es si el club realmente puede darse ese lujo en el momento actual.
Lesiones, suspensiones y un contexto que tampoco ayuda a Mastantuono
Más allá del debate sobre una posible cesión, el contexto deportivo actual del Real Madrid tampoco parece el más adecuado para tomar una decisión de ese calibre. Entre lesiones, sanciones y un calendario exigente, el conjunto blanco atraviesa uno de los momentos más frágiles de la temporada en términos de disponibilidad ofensiva.
La baja más dura es la de Rodrygo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y estará fuera entre seis y siete meses, perdiéndose no solo el tramo decisivo de la temporada sino también el próximo Mundial con Brasil. A eso se suma la situación de Kylian Mbappé, que continúa con problemas físicos en la rodilla y permanece bajo evaluación médica.
El panorama no mejora si se amplía la mirada al resto del plantel. Jude Bellingham, Éder Militão, Raúl Asencio y Dani Ceballos han pasado recientemente por la enfermería, mientras que David Alaba arrastra molestias en el gemelo y sigue siendo duda en la rotación defensiva.
A nivel disciplinario, además, la situación también preocupa. En LaLiga, futbolistas como Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el propio Mastantuono han quedado condicionados por sanciones recientes. Y el problema podría extenderse al frente europeo: en Champions League, jugadores como Aurélien Tchouaméni y Vinícius, junto a algunos de los ya mencionados, llegan al límite de tarjetas y podrían perderse la vuelta ante el Manchester City si ven una amarilla en el próximo cruce.
Mastantuono acaba de dar el salto desde el fútbol argentino a una de las ligas más exigentes del mundo, un cambio que suele requerir tiempo, continuidad y margen de error. En un Real Madrid atravesado por la presión de los resultados y las urgencias competitivas, ese proceso rara vez resulta sencillo para un jugador joven.
Por eso, más allá de los rumores que llegan desde España, la gran incógnita sigue siendo si el club realmente está en condiciones de desprenderse de una pieza que, en el corto plazo, podría terminar siendo más necesaria de lo que hoy parece.
