La crisis de la industria metalmecánica en el agro tuvo como protagonista a Pauny, la fábrica cordobesa de tractores, que quedó envuelta en rumores de crisis y posible cierre recientemente. A raíz de un bajón notable en las ventas, la compañía del este cordobés fue señalada como “la siguiente” en la lista de empresas con un final negativo asegurado.
Pauny lleva sus tractores a Expoagro para despejar rumores de crisis industrial
La fábrica de tractores Pauny se plantó en Expoagro con un importante stand. Semanas atrás, rumores señalaban un posible cierre.
Sin embargo, esas versiones que recorrieron medios nacionales, fueron desmentidas desde los pasillos de Pauny. Según fuentes internas, la crisis no sería tal y, si bien admitieron una caída fuerte de la producción y ventas durante el año pasado, la apuesta sería ampliar la cartera de clientes con nuevos productos y opciones.
En ese orden, Pauny instaló en Expoagro uno de los stand más importantes de la feria de la industria agropecuaria. Allí, la empresa de Las Varillas presentó nuevos modelos de tractores y maquinaria agrícola como respuesta explícita a los rumores señalados.
Las estrellas de la muestra fueron el Evo Nueva Generación, el Vectron 3200 y todo el resto de la línea de tractores que Pauny fabrica en Córdoba. Como novedad técnica, los vehículos de trabajo incorporaron transmisiones automáticas marcando un fuerte diferencial con el resto de la producción local.
Tractores importados
De cualquier manera, el escenario no es próspero para las empresas de maquinaria agrícola. El combo de apertura de importaciones incluyendo máquinas usadas sumado a un tipo de cambio bajo dejó las condiciones de competencia en declive para las fabricantes locales.
Para luchar contra ese escenario, desde Pauny hicieron foco en mejorar la red de talleres y servicios de post venta. En gran medida, eso podría generar una diferencia notoria respecto a productos importados sin representación directa en el país.
Al mercado argentino han ingresado tractores principalmente chinos, a precios imbatibles que parten de los 50.000 dólares.
En ese sentido, los fabricantes locales creen que pueden explotar la presencia y tradición de las marcas nacionales en competencia con productos extranjeros desconocidos para el mercado. La lógica es la siguiente: un tractor que se rompe y no se puede reparar puede ser más caro que uno nacional.
El productor no solo busca potencia o tecnología. Busca respaldo y servicio post-venta. Por eso estamos fortaleciendo nuestra red comercial, incorporando mejoras concretas en nuestros equipos y apostando a una evolución sostenida de producto, señalaron desde Pauny a la prensa.
Además, la empresa cordobesa apostaría fuertemente a generar líneas de financiación competitivas. Otro diferencial contra el flujo de importados, que generalmente demanda pagos al contado.
Metalfor, el otro caso
Mientras tanto, otro caso donde la crisis sí estaría impactando con más fuerza es el de Metalfor, la mayor fabricante de maquinaria agrícola del mercado nacional. La empresa, que también tiene presencia en Córdoba, fue denunciada por los gremios asociados por presuntas demoras en los pagos de salarios y un posible plan de cierre en curso.
En ese sentido, la directiva de la empresa admitió serias dificultades financieras y aclaró estar en la búsqueda de líneas de financiamiento para poder dar continuidad a la actividad mientras se ejecuta el saneamiento.
