Pauny lleva sus tractores a Expoagro para despejar rumores de crisis industrial

Para luchar contra ese escenario, desde Pauny hicieron foco en mejorar la red de talleres y servicios de post venta. En gran medida, eso podría generar una diferencia notoria respecto a productos importados sin representación directa en el país.

Al mercado argentino han ingresado tractores principalmente chinos, a precios imbatibles que parten de los 50.000 dólares.

En ese sentido, los fabricantes locales creen que pueden explotar la presencia y tradición de las marcas nacionales en competencia con productos extranjeros desconocidos para el mercado. La lógica es la siguiente: un tractor que se rompe y no se puede reparar puede ser más caro que uno nacional.

El productor no solo busca potencia o tecnología. Busca respaldo y servicio post-venta. Por eso estamos fortaleciendo nuestra red comercial, incorporando mejoras concretas en nuestros equipos y apostando a una evolución sostenida de producto, señalaron desde Pauny a la prensa.

Además, la empresa cordobesa apostaría fuertemente a generar líneas de financiación competitivas. Otro diferencial contra el flujo de importados, que generalmente demanda pagos al contado.

Pauny 2P La industria de los tractores, complicada en Argentina.

Metalfor, el otro caso

Mientras tanto, otro caso donde la crisis sí estaría impactando con más fuerza es el de Metalfor, la mayor fabricante de maquinaria agrícola del mercado nacional. La empresa, que también tiene presencia en Córdoba, fue denunciada por los gremios asociados por presuntas demoras en los pagos de salarios y un posible plan de cierre en curso.

En ese sentido, la directiva de la empresa admitió serias dificultades financieras y aclaró estar en la búsqueda de líneas de financiamiento para poder dar continuidad a la actividad mientras se ejecuta el saneamiento.

