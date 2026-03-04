Donald Trump dispara contra la selección de Irán y vuelve a irritar a Infantino y a la FIFA

“Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado”, afirmó el mandatario, restando importancia a la eventual presencia del seleccionado asiático en el torneo.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. En el Mundial 2026, la selección iraní tiene programados partidos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle. El equipo integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, lo que convierte cualquier tensión diplomática en un problema directo para la organización del torneo.

Por ahora, Irán no se ha retirado oficialmente del campeonato, aunque la federación del país ya dejó entrever que el contexto bélico complica la participación. Su presidente, Mehdi Taj, advirtió que después de los recientes ataques “no se puede esperar que el país mire el Mundial con esperanza”.

En paralelo, el clima político también atraviesa al fútbol iraní en otros frentes. Durante la Copa Asiática femenina, varias jugadoras de la selección iraní optaron por guardar silencio durante el himno nacional antes de un partido, gesto interpretado por distintos medios internacionales como una señal de protesta frente a la situación de las mujeres en el país.

En ese escenario, la FIFA mantiene abierta una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá si Irán finalmente no participa del Mundial?

El reglamento del torneo contempla ese escenario. El Artículo 6 del reglamento de la Copa del Mundo 2026 establece que, si una selección clasificada se retira con suficiente antelación al inicio del torneo, la FIFA puede designar un reemplazo siguiendo el sistema de clasificación continental correspondiente. Sin embargo, si la baja se produce demasiado cerca del inicio del campeonato, o incluso una vez comenzada la competición, las alternativas se reducen y el grupo afectado podría incluso disputarse con menos equipos.

El efecto dominó del Mundial: quién reemplazaría a Irán y qué pasaría con Bolivia

Si Irán decidiera retirarse con tiempo suficiente antes del inicio del Mundial 2026, el reglamento de la FIFA habilita la designación de un reemplazo siguiendo el sistema de clasificación continental. En ese escenario, el principal candidato a ocupar la plaza sería Irak, que quedó inmediatamente detrás en el proceso clasificatorio asiático.

Sin embargo, ese movimiento no sería aislado. La salida de Irak del repechaje generaría un reacomodamiento inmediato en la repesca intercontinental, donde el conjunto asiático debía enfrentar al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.

Si Irak asciende directamente al Mundial, su lugar en ese duelo sería ocupado por el siguiente mejor clasificado de Asia, que en este caso sería Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, el rival del ganador entre Bolivia y Surinam cambiaría automáticamente.

Selección de Irán La selección de Irán, también conocida como Team Melli, ganó una clasificación histórica que la llevó a encuadrarse en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. FADEL SENNA / AFP

Es decir, incluso si Irán finalmente no participa del torneo, Bolivia no accedería de manera directa al Mundial. El seleccionado sudamericano igualmente debería superar primero a Surinam y luego imponerse al representante asiático para conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

Por eso, más allá de las declaraciones de Trump y del contexto bélico en Oriente Medio, el impacto deportivo de una eventual baja iraní sería complejo: modificaría el tablero del repechaje, pero no simplificaría el camino hacia el Mundial para los equipos que aún buscan su clasificación.

