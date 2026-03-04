El presidente de Estados Unidos vuelve a generar polémica. En plena guerra con Irán, Donald Trump dejó una frase que vuelve a poner bajo tensión la próxima Copa del Mundo. Gianni Infantino, la FIFA y el Mundial 2026 vuelven a quedar en el centro del debate internacional.
"ME DA IGUAL"
Donald Trump dispara contra la selección de Irán y vuelve a irritar a Infantino y a la FIFA
La guerra en el Golfo ya tuvo su efecto en la Finalissima y ahora empieza a salpicar al Mundial 2026. Trump minimizó la presencia de Irán en el torneo.
Lo que parecía ser, dentro de la locura, únicamente un conflicto bélico en Oriente Medio se transformó en una cadena de episodios cada vez más complejos. Entre cruces diplomáticos con Pedro Sánchez, negociaciones con Irán que no terminan de llegar a buen puerto y los recientes bombardeos en el Golfo Pérsico (con el estratégico estrecho de Ormuz ahora bloqueado por la República Islámica) la tensión internacional no deja de escalar.
En ese contexto, el conflicto dejó de ser solamente político para empezar a rozar también al mundo del deporte.
Y es que varios de los países involucrados estarán presentes en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Por eso, a menos de cien días del torneo más importante del fútbol, cualquier declaración de alto nivel político repercute inmediatamente en la organización del evento.
Trump minimiza la presencia de Irán y reaviva el debate mundialista
En medio de la creciente incertidumbre, Donald Trump decidió intervenir públicamente en el debate. Consultado por el medio estadounidense Politico sobre la posible participación de Irán en el Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos fue tajante:
“Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado”, afirmó el mandatario, restando importancia a la eventual presencia del seleccionado asiático en el torneo.
Las declaraciones no pasaron desapercibidas. En el Mundial 2026, la selección iraní tiene programados partidos en ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle. El equipo integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, lo que convierte cualquier tensión diplomática en un problema directo para la organización del torneo.
Por ahora, Irán no se ha retirado oficialmente del campeonato, aunque la federación del país ya dejó entrever que el contexto bélico complica la participación. Su presidente, Mehdi Taj, advirtió que después de los recientes ataques “no se puede esperar que el país mire el Mundial con esperanza”.
En paralelo, el clima político también atraviesa al fútbol iraní en otros frentes. Durante la Copa Asiática femenina, varias jugadoras de la selección iraní optaron por guardar silencio durante el himno nacional antes de un partido, gesto interpretado por distintos medios internacionales como una señal de protesta frente a la situación de las mujeres en el país.
En ese escenario, la FIFA mantiene abierta una pregunta incómoda: ¿qué ocurrirá si Irán finalmente no participa del Mundial?
El reglamento del torneo contempla ese escenario. El Artículo 6 del reglamento de la Copa del Mundo 2026 establece que, si una selección clasificada se retira con suficiente antelación al inicio del torneo, la FIFA puede designar un reemplazo siguiendo el sistema de clasificación continental correspondiente. Sin embargo, si la baja se produce demasiado cerca del inicio del campeonato, o incluso una vez comenzada la competición, las alternativas se reducen y el grupo afectado podría incluso disputarse con menos equipos.
El efecto dominó del Mundial: quién reemplazaría a Irán y qué pasaría con Bolivia
Si Irán decidiera retirarse con tiempo suficiente antes del inicio del Mundial 2026, el reglamento de la FIFA habilita la designación de un reemplazo siguiendo el sistema de clasificación continental. En ese escenario, el principal candidato a ocupar la plaza sería Irak, que quedó inmediatamente detrás en el proceso clasificatorio asiático.
Sin embargo, ese movimiento no sería aislado. La salida de Irak del repechaje generaría un reacomodamiento inmediato en la repesca intercontinental, donde el conjunto asiático debía enfrentar al ganador del cruce entre Bolivia y Surinam.
Si Irak asciende directamente al Mundial, su lugar en ese duelo sería ocupado por el siguiente mejor clasificado de Asia, que en este caso sería Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, el rival del ganador entre Bolivia y Surinam cambiaría automáticamente.
Es decir, incluso si Irán finalmente no participa del torneo, Bolivia no accedería de manera directa al Mundial. El seleccionado sudamericano igualmente debería superar primero a Surinam y luego imponerse al representante asiático para conseguir su boleto a la Copa del Mundo.
Por eso, más allá de las declaraciones de Trump y del contexto bélico en Oriente Medio, el impacto deportivo de una eventual baja iraní sería complejo: modificaría el tablero del repechaje, pero no simplificaría el camino hacia el Mundial para los equipos que aún buscan su clasificación.
