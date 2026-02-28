FIFA: Irán duda participar del Mundial 2026 tras bombardeos de USA e Israel

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, puso en duda la participación de su Selección Iraní de Fútbol en el Mundial 2026 tras los ataques sufridos este sábado. Con los tres partidos del Grupo G programados en territorio estadounidense, la tensión bélica hace "improbable" la asistencia iraní.
Por su parte, la FIFA prioriza la seguridad del Mundial ante la crisis entre Washington y Teherán. Mattias Grafström, de la FIFA, aseguró en Gales que el organismo supervisa de cerca el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Pese a la incertidumbre, el secretario general recalcó que el enfoque sigue siendo la realización de un torneo seguro con todos los clasificados, aunque advirtió que es muy pronto para detallar cambios en el calendario o las sedes.
El Grupo G en vilo por la Selección Iraní de Fútbol
La escalada militar ha alcanzado el ámbito deportivo. Irán, clasificado junto a otras 47 naciones, tiene sus compromisos pactados en Los Ángeles y Seattle. Sin embargo, la ruptura total de relaciones tras la ofensiva contra Teherán ha llevado a la suspensión inmediata de la liga local iraní para proteger a los atletas.
"Con este ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial", declaró Taj a la televisión pública. La decisión final recaerá en los altos mandos del deporte y el gobierno provisional tras la caída de Jamenei.
La postura de la FIFA
Desde Cardiff, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, calificó de "prematuro" tomar una decisión de exclusión o retiro formal, aunque admitió que el organismo sigue de cerca los acontecimientos. La FIFA mantiene su enfoque en un torneo seguro en las tres sedes (USA., México y Canadá), pero el panorama logístico para la delegación iraní en suelo norteamericano es, hoy, inexistente.
Calendario de Irán en USA (Sujeto a cambios):
- 15 de junio: vs. Nueva Zelanda (Los Ángeles)
- 21 de junio: vs. Bélgica (Los Ángeles)
- 25 de junio: vs. Egipto (Seattle)
"Nuestro enfoque es un Mundial seguro con todos los equipos, pero seguiremos de cerca los temas en todo el mundo", señaló Grafstrom tras el sorteo en Washington.
No hay a la fecha comunicaciones oficiales al respecto.
