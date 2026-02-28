FIFA: Irán duda participar del Mundial 2026 tras bombardeos de USA e Israel

Calendario de Irán en USA (Sujeto a cambios):

15 de junio: vs. Nueva Zelanda (Los Ángeles)

21 de junio: vs. Bélgica (Los Ángeles)

25 de junio: vs. Egipto (Seattle)

"Nuestro enfoque es un Mundial seguro con todos los equipos, pero seguiremos de cerca los temas en todo el mundo", señaló Grafstrom tras el sorteo en Washington.

No hay a la fecha comunicaciones oficiales al respecto.

