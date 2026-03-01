Irán reconoce la muerte de Alí Khamenei y elegirán a su sucesor

"Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país", añadió. "Nos enteramos de que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad ante nosotros".

"Sin embargo, los bombardeos intensos y precisos continuarán sin interrupción durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO".

TEHERAN_AFP 2 fuertes explosiones fueron escuchadas en Teherán la mañana del 28/02/2026o por periodistas de AFP, y 2 columnas de humo denso fueron vistas sobre el centro y el este de la capital iraní. FOTO: ATTA KENARE / AFP

2 escenarios para la sucesión después de Khamenei

Reuters informó que, en vísperas de los ataques estadounidenses e israelíes, la CIA evaluó que, si Ali Khamenei moría en la operación, podría ser reemplazado por figuras de 'línea dura' del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El informe mencionó que fuentes de la CIA afirmaron que la agencia "no concluyó ningún escenario con certeza".

Resul Serdar Atas para Al Jazeera, desde Doha, Qatar:

"Los 88 miembros de la Asamblea de Expertos se reunirán y tendrán un debate adecuado sobre quién será el próximo líder.

Hay 2 cosas aquí.

Primero, que Ali Khamenei, antes de morir, proporcionó 4 nombres.

Otro escenario es que, durante un período interino, habrá un Consejo de 4 personas que dirigirá el país hasta que se elija al nuevo líder.

ministro de israel katz Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, y colaboradores: Hacía tiempo que ellos planificaban el asesinato de Alí Khamenei, sólo faltaba la autorización de USA.

Los medios estatales iraníes han confirmado que también fueron asesinados en el ataque

el asesor de seguridad de Khamenei, Ali Shamkhani,

el comandante en jefe del CGRI, Mohammad Pakpour.

El CGRI está prometiendo venganza y ha anunciado ataques contra Israel y lo que dice son 27 bases estadounidenses en el Medio Oriente.

Se han escuchado más explosiones en Dubai, Doha y Tel Aviv."

JAMENEI Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el sábado 28/02.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha denunciado el asesinato de Khamenei "como un gran crimen", mientras que el gobierno ha anunciado la formación de un Consejo interino de 3 personas para supervisar la transición.

Los partidarios de Khamenei han salido a las calles de Teherán y otras ciudades para lamentar la muerte del fallecido líder supremo.

El iraquí Muqtada al-Sadr expresó su “tristeza y dolor” por el asesinato de Jamenei, mientras los manifestantes se enfrentaban a las fuerzas de seguridad en la Zona Verde de Bagdad.

Resul Serdar Atas:

"El líder supremo de Irán: Cuando hablamos de él, no hablamos sólo de un líder religioso.

Éste es un error común que muchas personas cometen.

Él es el líder del gobierno, el comandante en jefe. Él es el líder de la economía. El líder de la sociedad, el jefe de estado.

Pero no sólo eso, sino que, según la Constitución iraní, que también se basa en una teología política chiíta, es considerado el líder de los musulmanes de todo el mundo y también tiene algunos derechos divinos.

Así que no hablamos solo de alguien con poder constitucional. Es un líder, según la constitución, que también goza de derechos y autoridad divinos. Por eso, todos sus decretos eran, en última instancia, vinculantes para los iraníes.

Y ahora ese hombre ha sido asesinado."

Nicolás Maduro y Ayatolá Khamenei .jpg Nicolás Maduro y Alí Khamenei: A ambos les fue mal aunque al ayatollah le resultó peor.

Trump advierte a Irán

Trump acaba de emitir una nueva declaración en su aplicación de redes sociales Truth, advirtiendo a Irán que no responda.

“Irán acaba de declarar que hoy va a atacar muy fuerte, más fuerte que nunca antes”, escribió el presidente estadounidense.

“Pero será mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, ¡los atacaremos con una fuerza nunca vista antes!”

El ataque estadounidense / israelí fue sangriento. Por ejemplo, al menos 148 personas murieron y otras 95 resultaron heridas en una escuela primaria para niñas en la ciudad de Minab, en el sur de Irán.

