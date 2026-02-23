Rusia ha blindado el cielo de Irán con misiles Verba y 9M336, de manera tal que, si Estados Unidos lanza un ataque contra el país persa, se encontrará con una sorpresa. Esto demuestra que el régimen de Teherán se prepara para plantársele de lleno a Donald Trump, quien presiona para desbaratar su programa nuclear. Pero, a diferencia del asedio estadounidense en junio (Operación Martillo de Medianoche), las Defensa iraníes-rusas podrán repeler al Ejército de Washington.
MÁS DEFENSAS
Rusia blinda el cielo de Irán ante la escalada con Estados Unidos
Revelan un acuerdo millonario de "protección" entre Rusia e Irán, en la mira de Estados Unidos, que incluye lanzadores Verba, misiles 9M336 y visores nocturnos, para reforzar la defensa del país persa.
A sabiendas que se le vendría la noche después de la Guerra de Doce Días, y más aún cuando persiste enriqueciendo uranio a valores militares, Irán cerró con Rusia un contrato secreto de casi 500 millones de euros para la entrega de 500 lanzadores portátiles Verba y 2.500 misiles 9M336, en un esfuerzo por restaurar las defensas arrasadas en junio pasado por la ofensiva estadounidense, según divulgó este lunes en exclusiva Financial Times.
El contrato, firmado en Moscú en diciembre pasado, compromete a Rusia a suministrar a Irán 500 unidades de lanzamiento portátiles Verba, un arma explosiva, así como 2.500 misiles 9M336 y 500 visores nocturnos Mowgli-2 en un plazo de tres años, de acuerdo con documentos rusos filtrados por FT.
Aunque las entregas se habían programado en tres fases, entre 2027 y 2029, una fuente comentó que es probable que ya hayan llegado estos misiles portátiles de gran envergadura, que pueden atacar misiles de crucero, aeronaves de bajo vuelo y drones enemigos, dada la reciente escalada entre Teherán y Washington, que parece estar en un punto sin retorno a pesar de las negociaciones indirectas con Washington mediadas por Omán.
Irán cerró un acuerdo "TOP secret" con Rusia sobre misiles Verba y 9M336
La solicitud formal de los lanzadores, misiles y visores nocturnos por parte de Irán a Rusia se llevó a cabo un día después del final del conflicto de doce días que Teherán tuvo con Washington, período en el que los bombarderos estadounidenses atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán, en el marco de la orden de Donald Trump para atentar contra el programa atómico iraní, que estaba al borde de desarrollar un arma nuclear.
Según las filtraciones del Financial Times, el acuerdo entre Moscú y Teherán obliga a Rusia a suministrar 500 unidades de lanzadores portátiles Verba, los cuales permiten a equipos pequeños crear defensas móviles y dispersas, dificultando su detección y neutralización; así como 2.500 misiles 9M336, capaces de interceptar aviones y misiles a altitudes relativamente bajas y medias, complementando los sistemas antiaéreos iraníes como el S-300 y otros sistemas de origen ruso, y 500 visores nocturnos Mowgli-2, diseñados para mejorar la capacidad de rastreo de objetivos en condiciones de baja luminosidad, con un plazo de entrega de tres años.
"Esta nueva arma (Verba) puso a prueba estas capacidades en la guerra en Siria. Así, el 3 de agosto del 2017, un soldado ruso necesitó realizar tan solo un disparo desde ese sistema para destruir un vehículo no tripulado perteneciente al Frente Al-Nusra en Guta del Este. Este aparato se utilizó para corregir el fuego de artillería del grupo terrorista, proscrito en Rusia y otros países", señala la agencia de noticias Sputnik News.
El Verba puede abatir aviones, helicópteros, misiles de crucero y pequeños drones a distancias de entre 10 y 4.500 metros, y hasta seis kilómetros, lo que supone una mejora notable en alcance y eficacia frente a sistemas anteriores como el Stinger.
El misil tierra-aire estadounidense FIM-92 Stinger es efectivo contra objetivos que vuelan a altitudes de hasta 3.500 metros y a distancias de hasta 4,5 kilómetros, lo que hace que el Stinger sea inferior al Verba en cuanto a alcance y letalidad.
La característica más avanzada del Verba es su cabeza buscadora multispectral de tres bandas (infrarrojo cercano, infrarrojo medio y ultravioleta), que le permite distinguir mejor el objetivo real de las bengalas y otras contramedidas, aumentando su resistencia a las interferencias.
En cuanto a los misiles 9M336, estos son los proyectiles que arma el sistema portátil ruso 9K333 Verba, es decir, el misil lanzado desde el tubo MANPADS. Se trata de un misil de corto alcance guiado por un buscador óptico multiespectral (ultravioleta e infrarrojo en varias bandas), optimizado para derribar aeronaves de vuelo bajo, helicópteros, drones y misiles de crucero con baja firma térmica.
