Rusia blinda el cielo de Irán ante la escalada con Estados Unidos

Según las filtraciones del Financial Times, el acuerdo entre Moscú y Teherán obliga a Rusia a suministrar 500 unidades de lanzadores portátiles Verba, los cuales permiten a equipos pequeños crear defensas móviles y dispersas, dificultando su detección y neutralización; así como 2.500 misiles 9M336, capaces de interceptar aviones y misiles a altitudes relativamente bajas y medias, complementando los sistemas antiaéreos iraníes como el S-300 y otros sistemas de origen ruso, y 500 visores nocturnos Mowgli-2, diseñados para mejorar la capacidad de rastreo de objetivos en condiciones de baja luminosidad, con un plazo de entrega de tres años.

image El Verba, el sistema portátil antiaéreo ruso, en manos de Irán, el cual puede derribar aviones y helicópteros a una altitud de 4.500 metros y a distancias de más de seis kilómetros.

"Esta nueva arma (Verba) puso a prueba estas capacidades en la guerra en Siria. Así, el 3 de agosto del 2017, un soldado ruso necesitó realizar tan solo un disparo desde ese sistema para destruir un vehículo no tripulado perteneciente al Frente Al-Nusra en Guta del Este. Este aparato se utilizó para corregir el fuego de artillería del grupo terrorista, proscrito en Rusia y otros países", señala la agencia de noticias Sputnik News.

El Verba puede abatir aviones, helicópteros, misiles de crucero y pequeños drones a distancias de entre 10 y 4.500 metros, y hasta seis kilómetros, lo que supone una mejora notable en alcance y eficacia frente a sistemas anteriores como el Stinger.

El misil tierra-aire estadounidense FIM-92 Stinger es efectivo contra objetivos que vuelan a altitudes de hasta 3.500 metros y a distancias de hasta 4,5 kilómetros, lo que hace que el Stinger sea inferior al Verba en cuanto a alcance y letalidad.

La característica más avanzada del Verba es su cabeza buscadora multispectral de tres bandas (infrarrojo cercano, infrarrojo medio y ultravioleta), que le permite distinguir mejor el objetivo real de las bengalas y otras contramedidas, aumentando su resistencia a las interferencias.

En cuanto a los misiles 9M336, estos son los proyectiles que arma el sistema portátil ruso 9K333 Verba, es decir, el misil lanzado desde el tubo MANPADS. Se trata de un misil de corto alcance guiado por un buscador óptico multiespectral (ultravioleta e infrarrojo en varias bandas), optimizado para derribar aeronaves de vuelo bajo, helicópteros, drones y misiles de crucero con baja firma térmica.

