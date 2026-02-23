CÓRDOBA. En medio de una explosión nacional en la demanda de recitales, Córdoba estaría rumbo a recuperar un recinto clave para espectáculos masivos de talla internacional. Se trata del estadio Infinito Arena, parte del desarrollo inmobiliario Infinito Open, una de las apuestas más grandes del rubro en la provincia mediterránea.
RUMBO AL 2028
Boom de los recitales: Córdoba, lista para llenar el hueco dejado por el Orfeo Superdomo
El circuito privado del espectáculo en Córdoba busca recuperar el espacio dejado por el antiguo Orfeo Superdomo. Conexión con Movistar Arena.
El proyecto, propiedad de la empresa Grupo Infinito, llegaría al mercado cordobés con el fin de captar la oferta de recitales y espectáculos que se perdió en la provincia tras el cierre del icónico Orfeo Superdomo en barrio Poeta Lugones. Se trata de un estadio de hasta 15 mil personas de capacidad, que forma parte de un desarrollo integral destinado al ocio incluyendo un shopping de categoría ABC1 y un parque de agua que ya funciona a la vera de la circunvalación cordobesa.
Al respecto, el CEO de Grupo Infinito y responsable del proyecto, Cristian Martin, anticipó a la prensa cordobesa el nivel de avance de la construcción que se dejará ver en los próximos dos meses. Según el empresario, la intención es poder dar inicio a la actividad de shows a principios de 2028, con el objetivo de captar espectáculos que no han llegado a la provincia desde antes de la pandemia por falta de un recinto acorde.
Córdoba y su “Movistar Arena”
En ese sentido, la dirección de Grupo Infinito destacó la apuesta económica por la plaza, que no sólo concentró al público local sino que llegó a funcionar como eje cultural de toda una región, incluyendo provincias aledañas como San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y otras que aportaban una afluencia de espectadores que preferían llegar a Córdoba antes que viajar a Buenos Aires para un presenciar espectáculo internacional.
Tras el cierre de Orfeo Superdomo, propiedad del empresario millonario local Euclides Bugliotti, Córdoba quedó en un limbo complejo para la industria del espectáculo. Se trata de una plaza con un potencial de 4 millones de espectadores, pero con recintos muy pequeños o exageradamente grandes (como el Mario Alberto Kempes), lo que no permite una proyección segura de costos y beneficios para las productoras.
Este escenario, y la negativa de Bugliotti a reabrir el Orfeo, creó una oportunidad de inversión que fue tomada por Martin y su grupo, además de otros empresarios nacionales. Entre ellos, Juan Manuel López, uno de los socios del Movistar Arena en Buenos Aires e inversores de Infinito Group. De esa participación saldría la similitud arquitectónica y de diseño sobre el nuevo estadio cordobés, que mantendrá funcionalidades muy parecidas al estadio ubicado en Villa Crespo, en CABA.
El boom de los recitales
El 2025 tuvo una explosión de oferta en el ámbito del espectáculo especialmente impulsado por los recitales internacionales. Con el regreso y el desembarco de varios artistas de primer nivel, la plaza central fue la Capital Federal con su variedad de escenarios.
Sin embargo, en Córdoba el registro también fue en crecimiento. Con varios festivales de asistencia internacional, la provincia mediterránea fue una de las capitales de los recitales en el año, con más de 300 espectáculos registrados.
En el rubro, se admite la explosión de la demanda, aunque también se han lanzado advertencias sobre una saturación de oferta. Con precios que rondan los 100 dólares por ticket promedio y el nivel de endeudamiento en incremento, las proyecciones indican que la demanda podría estabilizarse rumbo al 2027.
Más noticias en Urgente24:
¿La DEA o México? Nemesio Oseguera, capo de Jalisco Nueva Generación murió durante un traslado (?)
China le pisa los talones a Elon Musk y sacude al mundo con sus propios Neuralink
Científicos: La proteína que podría retardar la pérdida de memoria en el Alzheimer
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"