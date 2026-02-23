Boom de los recitales: Córdoba, lista para llenar el hueco dejado por el Orfeo Superdomo

Este escenario, y la negativa de Bugliotti a reabrir el Orfeo, creó una oportunidad de inversión que fue tomada por Martin y su grupo, además de otros empresarios nacionales. Entre ellos, Juan Manuel López, uno de los socios del Movistar Arena en Buenos Aires e inversores de Infinito Group. De esa participación saldría la similitud arquitectónica y de diseño sobre el nuevo estadio cordobés, que mantendrá funcionalidades muy parecidas al estadio ubicado en Villa Crespo, en CABA.

movistar arena Córdoba tendrá un estadio similar al Movistar Arena.

El boom de los recitales

El 2025 tuvo una explosión de oferta en el ámbito del espectáculo especialmente impulsado por los recitales internacionales. Con el regreso y el desembarco de varios artistas de primer nivel, la plaza central fue la Capital Federal con su variedad de escenarios.

Sin embargo, en Córdoba el registro también fue en crecimiento. Con varios festivales de asistencia internacional, la provincia mediterránea fue una de las capitales de los recitales en el año, con más de 300 espectáculos registrados.

En el rubro, se admite la explosión de la demanda, aunque también se han lanzado advertencias sobre una saturación de oferta. Con precios que rondan los 100 dólares por ticket promedio y el nivel de endeudamiento en incremento, las proyecciones indican que la demanda podría estabilizarse rumbo al 2027.

