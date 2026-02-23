Estado fallido: Desempleo y narcotráfico van de la mano en Latinoamérica

Live Blog Post

Cartón lleno: Luis Juez ahora es La Libertad Avanza

El senador por Córdoba y socio del Gobierno nacional en la Cámara alta oficializó su traspaso al bloque libertario comandado por Patricia Bullrich. Compartió espacio con la ex ministra de Seguridad en Juntos por el Cambio.

Según Juez, la integración al bloque libertario no consistiría en un salto de espacios ya que mantendría su representación sobre el Frente Cívico. Sin embargo, en la práctica la nueva alianza formalizada será un nuevo cambio de bandera política para el abogado que inició su carrera pública en el PJ.

El anuncio, arrojado en redes sociales, dejó entrever un perdón total a las fuerzas libertarias tras el ataque de las "Fuerzas del Cielo" que Juez sufrió en 2025 respecto a su postura en el financiamiento a la Ley de Discapacidad.