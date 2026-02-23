urgente24
Estado fallido: Desempleo y narcotráfico van de la mano en Latinoamérica

El desempleo es uno de los grandes temores en Argentina. Se fractura (más) el peronismo en el Senado. Mientras tanto, México sufre sangrienta revuelta narco.

23 de febrero de 2026 - 13:46

EN VIVO

El desempleo se tornó en el centro del debate en Argentina. Con la reforma laboral en ciernes y una victoria inminente del Gobierno que busca cerrar este viernes (27/2) su sanción en el Senado, las aspiraciones oficialistas para transformar el modelo productivo crecieron, mientras el entramado industrial sufre una etapa de alta tensión con cambios inciertos y resultados imprevisibles.

El debate en el Congreso no solo dejó una ristra de dudas sin respuestas para los laboralistas y empleados que deberán reconfigurar sus conocimientos legales, sino también para los bloques políticos que se fragmentaron aún más a partir de lo votado en la Cámara baja la semana pasada. Algo que tuvo especial efecto en el peronismo, que sufrió al menos tres eyecciones de legisladores que acompañaron la reforma laboral como colaboradores del Gobierno nacional.

Al mismo tiempo, en México se consumó una de las revueltas narco más importantes de los últimos años. La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y líder del poderoso Cartel de Jalisco, destapó un entramado de corrupción de proporciones masivas en las entrañas del Gobierno mexicano, detonando la furia de miles de criminales que tomaron las calles.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

------------------------------

Live Blog Post

Cartón lleno: Luis Juez ahora es La Libertad Avanza

El senador por Córdoba y socio del Gobierno nacional en la Cámara alta oficializó su traspaso al bloque libertario comandado por Patricia Bullrich. Compartió espacio con la ex ministra de Seguridad en Juntos por el Cambio.

Según Juez, la integración al bloque libertario no consistiría en un salto de espacios ya que mantendría su representación sobre el Frente Cívico. Sin embargo, en la práctica la nueva alianza formalizada será un nuevo cambio de bandera política para el abogado que inició su carrera pública en el PJ.

El anuncio, arrojado en redes sociales, dejó entrever un perdón total a las fuerzas libertarias tras el ataque de las "Fuerzas del Cielo" que Juez sufrió en 2025 respecto a su postura en el financiamiento a la Ley de Discapacidad.

Live Blog Post

Alerta meteorológica en buena parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes (23/02) por la tarde una alerta amarilla por "tormentas fuertes con lluvias intensas ocasional caída de granizo" en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Formosa.

En Buenos Aires, las zonas que podrían ser afectadas son: 25 de Mayo, 9 de Julio, Azul, Bolívar, Bragado, General Alvear, General Viamonte, Lincolnn, Olavarría, Saladillo y Tapalque.

VER NOTA

Live Blog Post

Ejemplo de inclusión en Brasil

En verdad ocurrió en noviembre de 2025 pero trasciende ahora que él ya está en funciones: Alexandre Morais da Rosa, de Florianópolis y graduado de una universidad pública (Facultad de Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina), fue en 2022 y 2023 juez auxiliar del ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Desde 2021 había sido diagnosticado con autismo.

VER NOTA

Live Blog Post

La Presidenta de México, evacuada de emergencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue trasladada a un buque de la Marina mexicana en el Pacífico como medida de seguridad tras la muerte de “El Mencho”, el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este fin de semana por el Ejército mexicano, lo que ha desatado una ola de atentados en las calles.

Un helicóptero Súper Puma de la Armada de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum a bordo, aterrizó en el buque de desembarco USS Usumacinta A412, cerca de Guaymas, Sonora, en el Pacífico, para resguardar a la jefe de Estado en medio del caos en las calles por la muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

VER NOTA

Live Blog Post

Nicky Minaj, en el universo de Donald Trump

Comencemos: Nicki Minaj se llama Onika Tanya Maraj-Petty, nació en Saint James, Puerto España (Trinidad y Tobago), y es la rapera más influyente de todos los tiempos. Ella fue educada en un hogares con problemas por su padre, un ejecutivo financiero y cantante de música góspel de medio tiempo que luego fue alcohólico y adicto al crack. Ella posee ascendencia africana e indio asiática con su bisabuelo paterno japonés.

Los bots (se refiere a "robots") son programas informáticos diseñados para automatizar tareas repetitivas a través de internet, imitando el comportamiento humano con mayor velocidad y precisión. Funcionan sin necesidad de intervención humana constante, siendo utilizados para atención al cliente, búsquedas web, moderación de redes sociales y, en ocasiones, con fines maliciosos como spam o ataques.

VER NOTA

Live Blog Post

Conmoción en C5N

En las últimas horas ha trascendido una información sobre la salud de una de las figuras de C5N que ha generado preocupación. Se trata de la conductora Daniela Ballester, quien habría sufrido recientemente un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, o derrame cerebral.

Montagna informó que Ballester tuvo un ACV hemorrágico y que se encuentra en plena recuperación.

"Daniela Ballester se recupera felizmente de un ACV hemorrágico sin secuelas", escribió Montagna en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Un ACV hemorrágico es considerado una emergencia médica grave, de acuerdo con expertos en salud.

VER NOTA

Live Blog Post

Manuel Adorni y las cinco decenas de leyes

El Gobierno busca capitalizar la aprobación en Diputados de la reforma laboral y ya proyecta la próxima etapa de su agenda parlamentaria. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que en la Casa Rosada ya se trabaja en un amplio paquete de iniciativas y adelantó que el Congreso tendrá una actividad intensa durante los próximos meses.

“Tenemos en la mesa alrededor de 50 proyectos de ley. Se viene un año movido en el Congreso”, sostuvo el funcionario en una entrevista radial, en la que remarcó que el presidente Javier Milei definirá el orden de prioridades una vez terminado el diseño general del programa legislativo.

VER NOTA

Live Blog Post

La Corte de USA no es aliada de Javier Milei

Tras el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos, que declaró ilegales los aranceles recíprocos, el presidente Donald Trump respondió con un nuevo arancel comercial global del 15 %, provocando que Argentina ahora entre en el grupo de aquellos países que tendrán mayores aranceles que antes del fallo.

Argentina, que consiguió semanas atrás un acuerdo diferencial bilateral con Washington de comercio e inversiones, actualmente transita horas de incertidumbre tras el fallo del máximo tribunal estadounidense que anuló los aranceles recíprocos y llevó al mandatario estadounidense a imponer un 15% de aranceles globales.

VER NOTA

Live Blog Post

Patricia Bullrich y un paseo por los medios

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, admitió que fue un " error" de "redacción" el artículo 44 de la reforma laboral sobre las licencias médicas pero, con una risita, dejó entrever que fue una maniobra para desviar la atención y aprobar otros puntos polémicos, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

En una entrevista con A24 esta mañana, Bullrich aseguró que que dejar caer la polémica cláusula sobre licencias benefició al Gobierno. "Blindó otros cambios otros cambios que estaban tambaleando en Diputados, no hay mal que por bien no venga", dijo, sonriente. Y ejemplificó con el FAL, que "estaba apuntado".

VER NOTA

Live Blog Post

La caída de un pesado del narcotráfico

¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una multinacional del crimen organizado: se caracterizaban por su extrema violencia.

La operación en su contra tuvo lugar en el municipio de Tapalpa. Se llegó hasta él gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a "información complementaria" suministrada por Estados Unidos.

VER NOTA

Live Blog Post

No todo es color de rosas para LLA

Glencore plc es una multinacional anglosuiza con sede administrativa en Baar (Suiza) pero social en Saint Helier (Jersey), y sus negocios de petróleo y gas se encuentra en Londres (Inglaterra), y su cotización principal es en la Bolsa de Valores de Londres. En la Argentina está en El Pachón, yacimiento de cobre y molibdeno en la provincia de San Juan.

Vicuña es una joint venture entre las mineras BHP y Lundin Mining, al 50/50, que opera los proyectos de cobre, oro y plata Filo del Sol y Josemaría, también en la provincia de San Juan (Argentina), y la región de Atacama (Chile).

VER NOTA

Live Blog Post

Más fracturas en el PJ y festeja Javier Milei

El Senado atraviesa un movimiento político que puede modificar el equilibrio de fuerzas en la Cámara alta. Un grupo de legisladores que hasta ahora se movía dentro del interbloque del peronismo prepara su salida y el oficialismo, junto a sus aliados, quedará muy cerca de alcanzar una mayoría calificada.

La decisión, impulsada por senadores vinculados a gobernadores provinciales, implica un reordenamiento interno del peronismo y fortalece la capacidad parlamentaria del Gobierno para aprobar leyes clave.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Golpe a Aluar: Luis Caputo levantó la barrera al aluminio de China

Raúl Jalil y las acusaciones de 'traidor': "Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan a Milei"

Rutas privadas: 3.900 kilómetros más para el negocio de los peajes

CONSPIRACIONES