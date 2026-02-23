Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, es uno de los mandatarios provinciales del peronismo que aportaron los votos positivos para aprobar la reforma laboral en Diputados y que generó una fuerte polémica con sus pares del PJ que acusaron de “traidores” a sus legisladores. Él insiste en dialogar con el Gobierno.
Raúl Jalil y las acusaciones de 'traidor': "Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan a Milei"
El gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió a las acusaciones de ‘traidor’ de sus pares y justificó su alineamiento con Milei.
Reforma Laboral y defensa de Raúl Jalil
En declaraciones este lunes (23/2) a Radio Mitre, Raúl Jalil habló sobre la Ley de Glaciares y defendió a la minería al asegurar que los emprendimientos en el Note del país tienen en cuenta el cuidado del medio ambiente.
Consultado sobre la votación en la Cámara de Diputados de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y las descalificaciones que sufrió desde el peronismo por el voto positivo de los legisladores catamarqueños, Jalil prefirió evitar la confrontación y habló de la necesidad de las modificaciones en el trabajo y de actualizar la norma: “hay que debatir temas como la robótica y la IA y las leyes siempre van atrás de lo que pasa en el mundo y estamos en una era donde hay que adaptarse a los cambios”.
Consultado sobre aquellos en el Partido Justicialista que lo quieren echar del partido, minimizó la situación: “El PJ está transitando un cambio generacional donde habrá turbulencias y eso es parte de política”.
Leyes para Milei
“Nosotros somos la única provincia donde ganó Unión por la Patricia”, aseguró Jalil en respuesta a los críticos del peronismo a su apoyo al Gobierno “incluso cuando Corpacci fue senadora ella votó en contra de la ley hace 15 años, pero creemos que debemos transitar una agenda distinta en una nueva era de la humanidad, no es que estemos de acuerdo en todo lo que Milei dice, hay cosas que hay que mejorar como el tema textil donde nosotros tenemos muchos empleados textiles y estamos ayudando al sector”, completó.
Por último, enfatizó: Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan al presidente Milei, pero este modelo económico para provincias como Salta o Jujuy…yo comparto lo que dice Gustavo Sáenz que el PJ no se debe cerrar y se debe abrir y conversar con el Gobierno. Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan al presidente Milei y al presidente que viene, y estabilizar la economía y acompañar en una nueva era de la humanidad muy compleja donde uno no sabe qué va a pasar mañana”.
Los cuestionamientos
Raúl Jalil fue aliado de Sergio Massa, de Alberto Fernández y otra vez de Sergio Massa hasta que llegó LLA. Lo cuestionan los de Axel Kicillof... y los K.
Probablemente la fortaleza de Raúl Jalil sea conocer las debilidades de Catamarca, y su capacidad genética para 'tragar sapos': entonces, él intenta -el peronismo permite esas acrobacias- ubicarse del lado de quien puede autorizarle la minería, respiro al ex bunker de los Saadi. Jalil es un invitado al proyecto Javier Milei 2027.
En verdad para provincias de escasa autonomía financiera como Catamarca se habían pensado la organización de la República por regiones. También hay que señalar la escasa creatividad de Jalil, más allá de su 'picardía' para ir al encuentro de 'la lapicera' de turno.
El peronismo de Catamarca fue decisivo para la derrota de Unión por Todos en la Cámara Baja cuando se abordó la Reforma Laboral.
En Catamarca no le fue fácil a Jalil explicar su zig-zag: él permitió el quórum para que ocurriera la sesión. En este marco, se convocó por las redes a una reunión en la sede del PJ catamarqueño para avanzar con la condena de los legisladores Sebatián Noblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.
Sin embargo, el repudio fracasó en número de participantes, y solo quedó en un comunicado pidiendo sanciones a los diputados del partido que hoy comanda la senadora nacional Lucía Corpacci.
