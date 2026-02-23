Raúl Jalil y las acusaciones de 'traidor': "Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan a Milei"

diputados reforma laboral Foto: captura video.

Por último, enfatizó: Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan al presidente Milei, pero este modelo económico para provincias como Salta o Jujuy…yo comparto lo que dice Gustavo Sáenz que el PJ no se debe cerrar y se debe abrir y conversar con el Gobierno. Tenemos un año para hacer leyes que le sirvan al presidente Milei y al presidente que viene, y estabilizar la economía y acompañar en una nueva era de la humanidad muy compleja donde uno no sabe qué va a pasar mañana”.

Los cuestionamientos

Raúl Jalil fue aliado de Sergio Massa, de Alberto Fernández y otra vez de Sergio Massa hasta que llegó LLA. Lo cuestionan los de Axel Kicillof... y los K.

Probablemente la fortaleza de Raúl Jalil sea conocer las debilidades de Catamarca, y su capacidad genética para 'tragar sapos': entonces, él intenta -el peronismo permite esas acrobacias- ubicarse del lado de quien puede autorizarle la minería, respiro al ex bunker de los Saadi. Jalil es un invitado al proyecto Javier Milei 2027.

En verdad para provincias de escasa autonomía financiera como Catamarca se habían pensado la organización de la República por regiones. También hay que señalar la escasa creatividad de Jalil, más allá de su 'picardía' para ir al encuentro de 'la lapicera' de turno.

image Raúl Jalil con Guillermo Francos de un lado, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora del otro. Foto: captura de video.

El peronismo de Catamarca fue decisivo para la derrota de Unión por Todos en la Cámara Baja cuando se abordó la Reforma Laboral.

En Catamarca no le fue fácil a Jalil explicar su zig-zag: él permitió el quórum para que ocurriera la sesión. En este marco, se convocó por las redes a una reunión en la sede del PJ catamarqueño para avanzar con la condena de los legisladores Sebatián Noblega, Fernando Monguillot y Fernanda Ávila.

Sin embargo, el repudio fracasó en número de participantes, y solo quedó en un comunicado pidiendo sanciones a los diputados del partido que hoy comanda la senadora nacional Lucía Corpacci.

