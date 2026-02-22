Sobre Paulina Lebbos: "Hace 20 años que sé quién mató a mi hija y el Estado lo protege"

image El día en el que la Justicia citó a Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado del gobernador de Tucumán, para determinar rastros de ADN suyos en las muestras recogidas del cuerpo de Paulina Lebbos

El 11 de marzo, el cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la ruta 341, en Tapia. La escena del hallazgo fue una postal del horror y la negligencia provocada: policías caminando sobre las pruebas, ausencia de perímetros y un apuro injustificado por levantar el cadáver. A partir de allí, el caso mutó de una desaparición a un símbolo de la lucha contra los "hijos del poder", señalando a figuras cercanas al gobierno provincial como partícipes o beneficiarios del silencio institucional.

Paulina Lebbos, por su padre

“Paulina fue nuestra última hija. La quinta. Nació con la emoción de todas las hermanas, de toda la familia. Era la menor, la más mimada. Ella siempre estaba pensando en los demás desde chiquitita. Era puro desprendimiento.”

“Estudiaba Comunicación Social, soñaba con ser periodista. Le gustaba escribir poesía. En casa siempre hubo libros, siempre fomentó la lectura. Paulina era muy amiguera, muy familiera.”

“El sábado 25 de febrero, un ratito antes de las 12 de la noche, hablé por teléfono con Paulina. Estaba contenta. ‘Bueno, que la pasen bien, que se diviertan, cualquier cosa que necesiten me avisan’. Esa fue la última conversación.”

“Llevé yo mismo a César Soto a la Brigada de Investigaciones. Le dije al jefe: ‘Este es el principal sospecho’. Lo tuvieron una hora y media y lo largaron. Yo no entendía nada. Hace 20 años que sé quién mató a Paulina y el Estado lo protege.”

Blindaje policial protegió a Alperovich

“Cuando llegamos (a Tapia) era un desastre. No había cintas, la gente caminaba por todos lados. Vi una autobomba de bomberos en un lugar donde estaba lloviendo. Todo era irregular. Querían levantar el cuerpo rápido. Limpiar la escena. Eso no fue casual.”

“Cae Alperovich al velorio y me dice que yo me quede tranquilo, que no iba a trabajar más y que iba a cobrar su sueldo. Por supuesto, lo rajé en el acto. Le dije: ‘Ya mandate mudar de aquí, sinvergüenza’. ¿Qué le pasa por la cabeza al tipo?”

“Para que se mueva una estructura tan terrible de encubrimiento, se tiene que estar protegiendo a alguien muy poderoso. El principal sospechoso es César Soto, el asesino de mi hija, pero su cómplice principal es Sergio Kaleñuk. Es el ‘hijo del poder’ y existe una red de protección para él.”

Lebbos expresa qué necesita un padre para morir en paz

“Me quiero morir en paz, pero para eso necesito que las instituciones funcionen. Me duele que Tucumán esté atravesado por el miedo. A pesar de todo, sigo confiando en la República.”

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral