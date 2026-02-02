Tucumán tiene experiencia en femicidios, no puede mirar hacia otro lado. Y se aprende aún en el fracaso. Paulina Lebbos tenía 23 años cuando desapareció y fue asesinada en Tucumán. Ella desapareció el 26/02/2006. Acaba de comenzar febrero de 2026: 20 años. Los hermanos Sergio y Marcelo Goitea encontraron a Lebbos estrangulada el 12/03/2006, a la vera de la ruta 341, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El 02/03/2026, la Justicia sentará en el banquillo de los acusados a Víctor César Soto, expareja de la víctima y padre de su hija, y a Sergio Kaleñuk, hijo de un exfuncionario clave del poder provincial. La justicia tucumana busca esclarecer el crimen tras años de impunidad y condenas previas por encubrimiento policial. ¿Qué aprendió Tucumán de aquella tragedia?
Febrero, 20 años de Paulina Lebbos... Imprescindible resolver lo de Erika Álvarez
Detenida Justina Gordillo, pareja de Sosa, imputado por el femicidio de Erika Álvarez: ¿Aprendió algo Tucumán a 20 años de Paulina Lebbos?
El cuerpo de Erika Álvarez fue hallado el 08/01/2026, atado de pies y manos, dentro de bolsas de residuos, en un basural del barrio Manantial Sur, en la capital tucumana. El informe del Laboratorio de Química Legal y Toxicología Forense del Ecif confirmó la presencia de líquido seminal en la cavidad vaginal, además de rastros de sangre en la cavidad bucal y anal de la víctima: ella habría sido víctima de abuso sexual, antes del asesinato. Por el femicidio permanece detenido Felipe Sosa, exmilitar y propietario de una agencia de seguridad con antecedentes de violencia de género, señalado como el autor material del crimen. Sin embargo, con el avance de la causa, la familia de la víctima sostiene que no habría actuado solo.
El abogado de la familia de Érika, Carlos Garmendia, denunció que tanto la fiscalía como la policía esconden información. Él alertó sobre un llamado telefónico realizado por la comisario Susana Montero, jefa de División Homicidios de Tucumán, a la familia de Érika (no a Garmendia, el letrado defensor) para que reconocieran a la víctima en las cámaras de seguridad. Una vez hecho el reconocimiento, dejaron de informar acerca del contenido de las cámaras.
Este lunes 02/02/2026 la familia de Érika Antonella Álvarez se presentará en la Fiscalía para pedirle al fiscal Pedro Gallo ser recibidos. "El ocultamiento de información por parte de la División Homicidios, especialmente en la persona de la Comisaría Monteros, y también de la Fiscalía es indignante", expresó la familia. "Es importante recordar que fue la información de la familia de Antonella la que ha permitido avanzar en este caso, y a pesar de ello tanto la Policía como la Fiscalía ocultan evidencias a esta parte", agregaron.
El 01/02/2026 fue detenida Justina Gordillo, secretaria judicial y pareja de Felipe Sosa, acusado por el asesinato de Érika Álvarez. Aunque la Policía había solicitado su detención el jueves 29/01, la orden judicial recién fue autorizada el domingo 01/02. Gordillo fue encontrada en la vivienda de un hermano, en un country de Yerba Buena. Gordillo se desempeñaba como Prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia tucumana, a través de un nombramiento firmado por los magistrados Daniel Leiva, Daniel Oscar Posse y Daniel Estofan en marzo de 2023.
“La Policía va a seguir trabajando a fondo en este caso. La detención de esta sospechosa es clave para el esclarecimiento, pero la investigación no termina acá. Habíamos solicitado la detención de otras personas, pero esos pedidos fueron rechazados. Vamos a profundizar la pesquisa para reunir más indicios contra quienes consideremos que pudieron haber tenido algún tipo de vinculación”, sostuvo el jefe de Policía, Joaquín Girvau.
El jueves, personal de la División Homicidios, encabezado por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, presentó ante el fiscal Marcelo Leguizamón el pedido formal de detención de Gordillo. Los investigadores habrían reunido indicios que permitirían sostener que Gordillo participó de un encuentro sexual con Érika y Sosa durante la noche en la que la joven fue asesinada. No está claro si su participación estuvo vinculada de manera directa al crimen o a un eventual encubrimiento.
Gordillo mantenía una relación sentimental con el detenido desde hacía varios años. Personas de su entorno se mostraron sorprendidas al conocer su situación procesal. Ella fue mencionada por un empleado de Sosa, quien declaró que ella le entregó la llave de la camioneta Volkswagen Amarok V6 del acusado, que fue trasladada a la provincia de Buenos Aires pocos días después del crimen. Sosa fue detenido también en territorio bonaerense, aparentemente intentaba salir del país.
A medida que la actuación del Poder Judicial quedó más en entredicho, tal como lo denunció Urgente24, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, cuestionó la investigación: “Vemos con mucha preocupación que fiscales y jueces no están acompañando el trabajo que se viene haciendo”. Jaldo reveló que la Policía había solicitado allanamientos y detenciones el jueves, tras reunir indicios relevantes, pero ocurrió una demora injustificada de 3 días para que esas medidas fueran autorizadas. “Puede haber observaciones, pero de ninguna manera se puede tardar tanto y, encima, resolver de forma parcial. Ese retraso hizo perder tiempo valioso”, sostuvo.
La intervención de Jaldo ocurrió cuando las sospechas habían comenzado a escalar hacia el poder político, tal como ocurrió con el caso Lebbos en su momento. Será interesante conocer cómo sigue todo el caso.
Premonitorio, Néstor Luna escribió en la publicación Quorum:
"(...) La imagen del gobernador Osvaldo Jaldo observando Tucumán desde el aire no es una postal institucional: es una escena cargada de contexto. (...) Las encuestas y sondeos que hoy ubican a Jaldo en una posición de centralidad refuerzan una sensación conocida: la de estar arriba. No importa tanto el número preciso (volátil, discutible) como el efecto político que produce. Confirma una idea de control, de eje, de continuidad. Desde esa altura, el mapa parece responder a las mismas coordenadas de siempre.
Sucede que la política no se decide en el aire. Se decide abajo, donde el orden es menos prolijo y los sentimientos pesan más que los cálculos.
El poder, cuando se concentra, se vuelve silencioso. No por ausencia de voces, sino por exceso de filtros. Jaldo construyó un liderazgo donde las decisiones no circulan: se acumulan. No se delegan, no se discuten demasiado, no se comparten. No es improvisación ni coyuntura: es método. El poder se ejerce con control, con pragmatismo y con una desconfianza que funciona como resguardo. (...)".
