Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina

La pregunta que no tiene respuesta es por qué no se duplicó la dotación a fin de año pasado, cuando las llamas aún eran controlables.

La magnitud de la crisis se desbordó por completo y la Casa Rosada se vio obligada a avanzar con la declaración de Emergencia ígnea para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida administrativa permite agilizar recursos, asistencia y coordinación interjurisdiccional frente a una de las catástrofes ambientales más severas de las últimas 2 décadas.

image El servicio provincial de manejo del fuego trata de controlar los parques de Chubut

Pronóstico de lluvias

Las ráfagas de viento han alcanzado hasta los 90 kilómetros por hora y eso contribuye a la extensión de las llamas.

El Servicio Meteorológico Nacional vaticinó precipitaciones aisladas que comenzarían el lunes 2 de febrero en la zona de la catástrofe.

Allí, en el Parque Los Alerces, las temperaturas llegarían a los 30°C pero las marcas térmicas podrían bajar mucho si se produjeran chubascos. Allí, en el Parque Los Alerces, las temperaturas llegarían a los 30°C pero las marcas térmicas podrían bajar mucho si se produjeran chubascos.