El fuego amenaza rutas, viviendas y zonas productivas en la Patagonia: se producen a diario evacuaciones preventivas en el marco de operativos de emergencia.
LLAMAS "IMPOSIBLES DE FRENAR"
Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina
El domingo 1 de febrero los focos activos comenzaron a afectar de manera simultánea una superficie que ya supera las 50.000 hectáreas en los parques de Chubut.
Las altas temperaturas, los vientos intensos y la baja humedad por una aguda sequía que ya lleva varios meses relativa dificultan el control de las manchas ígneas.
Algunos incendios que se encontraban parcialmente contenidos se han reactivado.
Se duplicaron las aeronaves
En el comienzo de febrero ya son 20 las aeronaves, entre helicópteros y aviones hidrantes. Los mismos cargan agua en lagos cercanos para combatir las llamas desde el aire.
La pregunta que no tiene respuesta es por qué no se duplicó la dotación a fin de año pasado, cuando las llamas aún eran controlables.
Pronóstico de lluvias
Las ráfagas de viento han alcanzado hasta los 90 kilómetros por hora y eso contribuye a la extensión de las llamas.
El Servicio Meteorológico Nacional vaticinó precipitaciones aisladas que comenzarían el lunes 2 de febrero en la zona de la catástrofe.