Ya son 4 los Parques Nacionales arrasados por el fuego en la Patagonia de Argentina

El domingo 1 de febrero los focos activos comenzaron a afectar de manera simultánea una superficie que ya supera las 50.000 hectáreas en los parques de Chubut.

01 de febrero de 2026 - 22:56
4 Parques Nacionales afectados por el fuego en la Patagonia

El fuego amenaza rutas, viviendas y zonas productivas en la Patagonia: se producen a diario evacuaciones preventivas en el marco de operativos de emergencia.

Las altas temperaturas, los vientos intensos y la baja humedad por una aguda sequía que ya lleva varios meses relativa dificultan el control de las manchas ígneas.

Algunos incendios que se encontraban parcialmente contenidos se han reactivado.

En el Parque Nacional Los Alerces trabajan actualmente casi 250 efectivos en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. Además, se desempeñan otros 265 especialistas de la jurisdicción de Chubut. El citado organismo nacional mantiene en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego. En el Parque Nacional Los Alerces trabajan actualmente casi 250 efectivos en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias. Además, se desempeñan otros 265 especialistas de la jurisdicción de Chubut. El citado organismo nacional mantiene en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para garantizar los recambios en la línea de fuego.

Se duplicaron las aeronaves en los Parques de la Patagonia

Se duplicaron las aeronaves

En el comienzo de febrero ya son 20 las aeronaves, entre helicópteros y aviones hidrantes. Los mismos cargan agua en lagos cercanos para combatir las llamas desde el aire.

La pregunta que no tiene respuesta es por qué no se duplicó la dotación a fin de año pasado, cuando las llamas aún eran controlables.

La magnitud de la crisis se desbordó por completo y la Casa Rosada se vio obligada a avanzar con la declaración de Emergencia ígnea para las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida administrativa permite agilizar recursos, asistencia y coordinación interjurisdiccional frente a una de las catástrofes ambientales más severas de las últimas 2 décadas.

El servicio provincial de manejo del fuego trata de controlar los parques de Chubut

Pronóstico de lluvias

Las ráfagas de viento han alcanzado hasta los 90 kilómetros por hora y eso contribuye a la extensión de las llamas.

El Servicio Meteorológico Nacional vaticinó precipitaciones aisladas que comenzarían el lunes 2 de febrero en la zona de la catástrofe.

Allí, en el Parque Los Alerces, las temperaturas llegarían a los 30°C pero las marcas térmicas podrían bajar mucho si se produjeran chubascos. Allí, en el Parque Los Alerces, las temperaturas llegarían a los 30°C pero las marcas térmicas podrían bajar mucho si se produjeran chubascos.

