La cripto de la familia Trump y un jeque de Abu Dhabi: US$500 millones que levantan sospechas

Las crecientes relaciones comerciales entre Trump y la realeza del Golfo

La inversión, sin embargo, se produjo en un contexto altamente sensible. Meses atrás, durante un viaje oficial de Trump al Golfo, Washington y Abu Dhabi anunciaron planes para construir el mayor campus de centros de datos de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos, un complejo de 10 millas cuadradas con capacidad energética de 5 gigavatios, equivalente a más de dos millones de chips Nvidia GB200 de última generación.

El anuncio reforzó las sospechas sobre una posible convergencia de intereses entre política exterior, tecnología estratégica y negocios privados.

WLF y el rol de Donald Trump

World Liberty Financial fue fundada por Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, junto con Zach y Alex Witkoff, hijos del empresario Steve Witkoff, actual enviado especial de Trump a Medio Oriente. En el sitio web de la compañía, Trump figura como “cofundador emérito”, al igual que Witkoff. No obstante, WLF aseguró que ni el presidente ni su enviado “tuvieron participación alguna en esta transacción” y que ambos se desvincularon de la empresa al asumir funciones oficiales.

Desde la Casa Blanca, el mensaje fue similar. Un portavoz afirmó a Financial Times que Trump “actúa únicamente en el mejor interés del público estadounidense” y que sus activos se encuentran en un fideicomiso administrado por sus hijos. También se aclaró que Steve Witkoff no participó en negociaciones relacionadas con empresas emiratíes de inteligencia artificial, aunque fue informado de ellas.

El caso se suma a una serie de vínculos financieros entre la red empresarial de Trump y los fondos soberanos del Golfo. Antes de su reelección, el fondo de su yerno Jared Kushner recibió US$1.500 millones de capital qatarí y emiratí. Más recientemente, se conoció que el fondo estatal MGX, presidido por el jeque Tahnoon, utilizó la stablecoin USD1, creada por WLF, para cerrar una inversión de US$2.000 millones en Binance.

En conjunto, estas operaciones vuelven a poner en el centro del debate el grado de separación entre los negocios privados del entorno presidencial y las decisiones estratégicas de política exterior de Estados Unidos, en un escenario global donde la inteligencia artificial y las criptomonedas se han convertido en activos de poder geopolítico.

