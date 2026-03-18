Donald Trump formalizó la creación de Aliens.gov, un repositorio para volcar la información oculta sobre ovnis. Para muchos, que el Gobierno abra esta "caja de Pandora" justo cuando la tensión con Irán escala y el nombre de Epstein vuelve a las portadas, confirma que USA busca una cortina de humo.
¿CORTINA DE HUMO?
El Gobierno de Trump lanzó "Aliens.gov" en medio de la crisis con Irán y el Caso Epstein
La administración Trump oficializó el dominio Aliens.gov. El portal estará destinado a centralizar la desclasificación masiva sobre ovnis. ¿Y Epstein e Irán?
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El "Botón de Pánico" del Pentágono/Trump
El anuncio, realizado a través de Truth Social, se presenta como el cumplimiento de un decreto presidencial para revelar "toda la verdad" sobre la vida extraterrestre. El presidente justificó la medida acusando a su predecesor, Barack Obama, de haber manejado información clasificada de manera "descuidada" durante apariciones en pódcasts, posicionándose él mismo como el único líder dispuesto a la transparencia total.
Sin embargo, para los analistas de inteligencia, el timing es quirúrgico. La apertura de los archivos OVNI coincide con:
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La escalada bélica en Irán: Una invasión que enfrenta un rechazo social sin precedentes.
Nuevas revelaciones del Caso Epstein: Documentos judiciales que amenazan con salpicar directamente al círculo cercano del mandatario.
Un país que no quiere la guerra
Los datos de las encuestas más recientes son demoledores para el ala belicista del Partido Republicano. Según un sondeo de CNN, los estadounidenses rechazan el envío de tropas terrestres a Irán por un margen de 5 a 1.
Incluso dentro de las filas republicanas, el entusiasmo por un conflicto armado se ha desplomado:
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Encuesta Quinnipiac: El 74% de los votantes registrados se opone a la intervención terrestre.
Fuga de apoyo: Solo el 27% de los republicanos respalda la idea de una invasión total en los datos de CNN, dejando al Ejecutivo en una posición de aislamiento táctico.
¿Predicción o Estrategia?
La narrativa actual parece haber sido anticipada por el humorista político Seth Meyers, quien hace seis meses sugirió que la administración utilizaría el tema extraterrestre como una "bala de plata" mediática. Lo que en su momento pareció una sátira, hoy se materializa en un portal gubernamental oficial.
"Aliens.gov no es solo una base de datos; es un imán de atención", afirman usuarios en redes. "Mientras la opinión pública busca respuestas sobre el espacio exterior, deja de mirar el despliegue militar en Oriente Medio y los titulares de las cortes de justicia".
La pregunta que queda en el aire es si el contenido de Aliens.gov será suficiente para calmar el descontento interno o si, por el contrario, la ciudadanía verá a través de la que ya se perfila como la cortina de humo más grande de la historia moderna.
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