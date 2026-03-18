image Encuesta de la CNN.

Incluso dentro de las filas republicanas, el entusiasmo por un conflicto armado se ha desplomado:

Encuesta Quinnipiac: El 74% de los votantes registrados se opone a la intervención terrestre.

Fuga de apoyo: Solo el 27% de los republicanos respalda la idea de una invasión total en los datos de CNN, dejando al Ejecutivo en una posición de aislamiento táctico.

image La encuesta de Quinnipiac.

¿Predicción o Estrategia?

La narrativa actual parece haber sido anticipada por el humorista político Seth Meyers, quien hace seis meses sugirió que la administración utilizaría el tema extraterrestre como una "bala de plata" mediática. Lo que en su momento pareció una sátira, hoy se materializa en un portal gubernamental oficial.

"Aliens.gov no es solo una base de datos; es un imán de atención", afirman usuarios en redes. "Mientras la opinión pública busca respuestas sobre el espacio exterior, deja de mirar el despliegue militar en Oriente Medio y los titulares de las cortes de justicia".

image

La pregunta que queda en el aire es si el contenido de Aliens.gov será suficiente para calmar el descontento interno o si, por el contrario, la ciudadanía verá a través de la que ya se perfila como la cortina de humo más grande de la historia moderna.

----------------------------------------------------------

Más notas de Urgente24

La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

Muerte en el Paseo de la Infanta: "Es el fracaso del sistema judicial argentino y de la CIDH"

'Schoenstatt', un movimiento clave en Chile en la Presidencia de José Antonio Kast

Henry Taube: el Premio Nobel de Química que descifró la transferencia de electrones