El Papa León XIV recibió pruebas oscuras que arrinconan al Opus Dei

image La causa, que derivó en una acusación formal por trata de personas con fines de explotación laboral, salpica directamente a la cúpula eclesiástica.

Entre los imputados se encuentra el sacerdote argentino Mariano Fazio, actual número dos del Opus Dei a nivel mundial, quien paradójicamente fue recibido por el propio León XIV semanas atrás.

Un historial oscuro: poder, dinero y manipulación

El caso de las mujeres argentinas no es una anomalía, sino el síntoma de una estructura diseñada para el control. El libro Opus de Gore —y las investigaciones históricas que lo respaldan— desnudan cómo la organización fundada por Josemaría Escrivá en 1928 cimentó su poder en tres pilares:

Proximidad al poder político y económico: Desde sus fuertes lazos fundacionales con la dictadura franquista en España hasta la utilización de instituciones financieras (como el colapsado Banco Popular español) para desviar fondos y financiar su red global de reclutamiento y su agenda ultraconservadora.

Reclutamiento de menores y separación familiar: Prácticas documentadas de captación de preadolescentes (de 12 o 13 años) en entornos vulnerables, a quienes se alejaba de sus familias con la promesa de educación, para luego quebrar su voluntad y aislarlos del mundo exterior.

Ingeniería psicológica: Un sistema de control interno basado en la mortificación física, la confesión obligatoria con directores espirituales de la misma organización y la expropiación total de los ingresos de sus miembros numerarios.

"Nadie podrá decir que no lo sabía"

El Opus Dei, que ya viene sufriendo recortes en su autonomía tras las recientes reformas vaticanas que lo obligan a rendir cuentas anuales y le quitaron sus privilegios de prelatura personal intocable, se enfrenta a su mayor crisis.

image

Gore fue contundente en su cara a cara con el Papa: le exigió una investigación totalmente independiente, la revisión histórica de la controvertida canonización exprés de Josemaría Escrivá y, de comprobarse la matriz de abuso sistemático, la disolución de la entidad.

Al salir del Vaticano, el mensaje del periodista fue claro y dejó la pelota del lado de Roma: "Nadie podrá decir que no lo sabía".

---------------------------------

Más noticias en Urgente24:

Banco Nación anunció el cambio que sorprende a todos los usuarios

Carlos Presti, general con 4 soles y pocas luces

Capturas tomadas en el teléfono de Mauricio Novelli mencionarían a Yanina Latorre

Tucker Carlson, lapidario con el sionismo, sería acusado por Donald Trump de "traición"

Reforma laboral: Otro fallo contra el tope a las indemnizaciones