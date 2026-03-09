urgente24
Javier Milei, 'más papista que el Papa', se mete en la guerra contra Irán

Foto: NA.
El alineamiento total de Javier Milei con USA e Israel lo está llevando a ser 'más papista que el Papa', y sus declaraciones generan preocupación en Argentina.

9 de marzo de 2026 - 18:21

EN VIVO

Javier Milei ya no sabe cómo hacer para mostrarle a USA (a Donald Trump) y a Israel que su alineamiento es total. Y a veces parece exagerar, como exagera muchas veces con los números (por ejemplo, cuando dijo que había "sacado a 8 millones de argentinos de la pobreza" y, varios meses después, subió ese número a "15 millones"...). Este lunes (09/03) se metió -discursivamente- en la guerra contra Irán, asegurando que "vamos a ganar". ¿Vamos? ¿Quiénes? ¿Qué tiene que ver la Argentina con la escalada bélica?

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, afirmó. Más tarde, Milei participará de la 12° gala anual J100 de The Algemeiner, que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida judía”.

La expresión "ser más papista que el Papa" se utiliza coloquialmente para describir a alguien que supera, en su defensa de una causa, norma o creencia, a la actitud del propio líder o autoridad máxima de esa idea. El problema, en el caso de la guerra, es que Milei es el presidente de la Argentina. Y aquí, sus declaraciones están generando preocupación...cómo si no hubiera otras preocupaciones domésticas: salarios que pierden contra la inflación, empresas e industrias que cierran diariamente, trabajadores en la calle o precarizados, la economía real en crisis, etc, etc.

Polémica con Adorni, que llevó a su esposa a NY: Piden que dé explicaciones

5 días antes de que estalle la polémica por la mujer de Manuel Adorni, que formó parte de la comitiva presidencial a USA, el jefe de Gabinete había firmado nuevas condiciones para las comitivas.

Desde el entorno de Adorni aseguraron que Bettina Angeletti "coincidió" con su esposo en Nueva York donde iba a participar de un congreso profesional, y que volverían "por sus propios medios". No aclararon, sin embargo, si la mujer había llegado abordo del avión presidencial ARG-O1.

Adorni, tan activo en las redes sociales, no se refirió al tema. Pero con el correr de las horas, desde el Gobierno confirmaron en off the record que Angeletti viajó en el avión oficial.

La presencia de Angeletti en la comitiva presidencial resulta paradojal porque fue su propio esposo el que apenas días antes había limitado la integración de las comitivas.

adorniyesposa
El jefe Gabinete junto a su esposa en la visita de la comitiva presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.

El jefe Gabinete junto a su esposa en la visita de la comitiva presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens.

Con la Decisión Administrativa 9/2026, que se publicó en el Boletín Oficial el 03/03, y que lleva las firmas de Adorni y el canciller Pablo Quirno (cuya esposa también está en Nueva York), el jefe de Gabinete fijó nuevos lineamientos respecto de las comitivas oficiales.

Entre ellas, ratificó que le corresponde aprobar los traslados "en misión o comisión al exterior" de los ministros, Secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y se incluyó entre los que tienen la potestad de hacer lo mismo en caso de funcionarios de menor categoría.

¿Quién autorizó a la esposa de Adorni a subir al ARG-01 si no te trata de un funcionario como los especificados en el Decisión Administrativa 9/2026?

Como ya informó Urgente24, la revelación de la presencia de Angeletti generó como primera reacción un proyecto de resolución en el Congreso por parte del diputado opositor Esteban Paulón para que el Ejecutivo informe "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".

Paulón aumentó la presión con un pedido de Acceso a la Información Pública, es decir, directamente al Ejecutivo, "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales"."Los recursos públicos se cuidan!", disparó el legislador socialista.

Marcha por el Día de la Mujer: CFK salió al balcón a saludar

Este lunes se llevan a cabo una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reivindicar los derechos de ese colectivo.

En ese marco, un grupo nutrido de mujeres se acercó hasta el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Y ella salió al balcón a saludar.

Embed
Salarios siguen perdiendo fuerte contra la inflación

Según el relevamiento de CETyD, las paritarias definieron para febrero un aumento promedio de 0,6%, contra una inflación esperada de 2,7%.

Captura de pantalla 2026-03-09 171607
Captura de pantalla 2026-03-09 171554
Captura de pantalla 2026-03-09 171615
Versión: Donald Trump quiere confiscar a Irán la isla Kharg

La isla Kharg es donde se encuentra la principal terminal de exportación de crudo de Irán, maneja entre el 85% y el 95% de las exportaciones de petróleo del país. Es territorio rocoso, a 24 kilómetros de la costa iraní, lugar de carga de los buques petroleros a través del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz.

Dicen que en el Pentágono se aconseja a Donald Trump ir por la isla Kharg, que podría ser más rentable y menos riesgoso que invadir Teherán para encontrar el uranio enriquecido que, muy probablemente, esos 16 recipientes del tamaño de un tuvo de oxígeno cada uno, ya no se encuentren en Teherán.

Hay un problema: si USA destruye el Derecho Internacional ocupando la isla Kharg por motivos de emergencia nacional, legitima que China pueda recuperar su isla Formosa, hoy conocida como Taiwán.

Miguel Ángel Pichetto, ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?

Miguel Ángel Pichetto intentó convertirse en un interlocutor decisivo de Javier Milei en el Congreso. No le funcionó y ahora pretende ser un referente opositor.

Pichetto acumuló expectativas propias acerca de la posibilidad de convertirse en interlocutor de Javier Milei. Él no logró la presidencia de Diputados, que obtuvo Martín Menem (LLA / La Rioja) pero, de todos modos, decidió asumir un desempeño importante tanto en la negociación por la confirmación (fallida) del DNU N°70 / Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, como en la versión abreviada Ley N°27.742 / Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

De todos modos Pichetto no logró la recompensa que esperaba de parte de La Libertad Avanza, en particular por carecer de diálogo con Karina Milei y esperar demasiado de Guillermo Francos.

En el inicio de 2026 busca regresar al siempre generoso peronismo, motivo por el cual visitó a CFK para resolver cuitas y obtener la visa para recorrer las bases del Frente de Todos.

Muchos se preguntan si Pichetto es Dr. Jekyll o Mr. Hyde, porque fue el aliado de Macri contra CFK, recordándose que Macri intentó llevar a prisión a CFK. Y buscó consensuar con Milei un DNU que era una afrenta a la República, pero ahora él es del movimiento popular sin explicar qué pasó en el medio.

Alerta máxima para Milei: Crece la "impaciencia" social

Una encuesta de la consultora Casa 3 reveló que el humor social de los argentino atraviesa su "peor momento" en lo que va de gestión de Javier Milei. El resultado implica un fuerte llamado de atención para el Gobierno, ya que la tesis detrás del deterioro del indicador es que "la esperanza", un activo fundamental de LLA, está dando lugar a "la ansiedad" por percibir mejoras concretas en su economía diaria.

El Índice de Irascibilidad Social (IDI) que Casa 3 confecciona para la revista Seúl mostró en febrero su peor resultado desde que se publica este estudio que condensa distintas variables, como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto al futuro del país.

El índice varía entre -100, que expresa el máximo nivel de descontento, y +100, que representa el mayor grado de apoyo y conformidad. El nivel del último estudio fue -14, 6 puntos menos que el de enero pero 11 por debajo del de noviembre, cuando alcanzó su mejor performance desde principios de 2025.

Mora Jozami, directora de Casa 3, señaló que "la esperanza está dando lugar a cierta impaciencia, cierta ansiedad, por ver resultados concretos en la vida diaria de los argentinos y que hoy no son palpables".

Polémico: La familia Trump quiere venderle al Pentágono los drones que vendía China

Eric Trump y Donald Trump Jr. son accionistas de Autonomous Power, una nueva empresa de drones tácticos que intenta operar con el Pentágono, lo que marca la más reciente incursión de los hijos mayores del presidente estadounidense Donald Trump en el complejo militar-industrial.

Autonomous Power Corporation, que "construye y escala sistemas de drones autónomos para uso militar y comercial en entornos de alto riesgo", se fusionará con el grupo de campos de golf Aureus Greenway Holdings, que cotiza en el Nasdaq.

Entre los inversores de la nueva empresa, que cotizará como Powerus en Nasdaq, si la fusión se concreta, se encuentran Eric Trump y Donald Trump Jr., así como Unusual Machines, otra empresa de drones en la que Trump Jr. ha participado.

En octubre 2025, Unusual Machines obtuvo un contrato con el Pentágono para fabricar 3.500 motores y otras piezas para drones.

Ahora Autonomous recibirá ese contrato como parte de la fusión.

Se desconoce cuántas acciones tendrán los hijos de Trump en Powerus. Sí se conoce que ambos utilizarán una empresa de propósito especial llamada American Venture Partners, que también cuenta con el respaldo de Dominari Holdings, un grupo de valores y tecnología financiera con sede en la Torre Trump, de Nueva York.

Eric Trump también está invirtiendo en el fabricante de drones israelí Xtend como parte de un acuerdo de US$ 1.500 millones para sacar a la empresa a bolsa a través de una fusión con JFB Construction.

"¿A quién representa Milei?": Arde X tras los dichos del Presidente en NY

Muchas repercusiones por las declaraciones de Milei en la Universidad Yeshivá, en Nueva York:

Captura de pantalla 2026-03-09 181101
Captura de pantalla 2026-03-09 181050
Captura de pantalla 2026-03-09 174237
Captura de pantalla 2026-03-09 174300

