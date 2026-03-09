Javier Milei, 'más papista que el Papa', se mete en la guerra contra Irán

Live Blog Post

Polémica con Adorni, que llevó a su esposa a NY: Piden que dé explicaciones

5 días antes de que estalle la polémica por la mujer de Manuel Adorni, que formó parte de la comitiva presidencial a USA, el jefe de Gabinete había firmado nuevas condiciones para las comitivas.

Desde el entorno de Adorni aseguraron que Bettina Angeletti "coincidió" con su esposo en Nueva York donde iba a participar de un congreso profesional, y que volverían "por sus propios medios". No aclararon, sin embargo, si la mujer había llegado abordo del avión presidencial ARG-O1.

Adorni, tan activo en las redes sociales, no se refirió al tema. Pero con el correr de las horas, desde el Gobierno confirmaron en off the record que Angeletti viajó en el avión oficial.

La presencia de Angeletti en la comitiva presidencial resulta paradojal porque fue su propio esposo el que apenas días antes había limitado la integración de las comitivas.

adorniyesposa El jefe Gabinete junto a su esposa en la visita de la comitiva presidencial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens. x.com/fmjai

Con la Decisión Administrativa 9/2026, que se publicó en el Boletín Oficial el 03/03, y que lleva las firmas de Adorni y el canciller Pablo Quirno (cuya esposa también está en Nueva York), el jefe de Gabinete fijó nuevos lineamientos respecto de las comitivas oficiales.

Entre ellas, ratificó que le corresponde aprobar los traslados "en misión o comisión al exterior" de los ministros, Secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango y jerarquía de ministro; y se incluyó entre los que tienen la potestad de hacer lo mismo en caso de funcionarios de menor categoría.

¿Quién autorizó a la esposa de Adorni a subir al ARG-01 si no te trata de un funcionario como los especificados en el Decisión Administrativa 9/2026?

Como ya informó Urgente24, la revelación de la presencia de Angeletti generó como primera reacción un proyecto de resolución en el Congreso por parte del diputado opositor Esteban Paulón para que el Ejecutivo informe "quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses".

Paulón aumentó la presión con un pedido de Acceso a la Información Pública, es decir, directamente al Ejecutivo, "para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales"."Los recursos públicos se cuidan!", disparó el legislador socialista.

VER NOTA