En medio de la tensión financiera, el analista Carlos Maslatón lanzó una dura advertencia sobre la estabilidad del sistema. Según sus declaraciones en redes sociales, el pedido oficial de depositar ahorros es una señal de insolvencia estatal, asegurando que las medidas actuales de Luis Caputo conducen inevitablemente a la ruina económica.
MASLATÓN PREDIJO EL"AFANO"
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"
El Estado insolvente: Carlos Maslatón advirtió que las políticas de Luis Caputo generan corrida bancaria y bear market al intentar captar ahorros privados
Riesgo de corrida bancaria y bear market
La retórica del analista financiero no dejó lugar a dudas: la invitación al crédito y al depósito es, a su juicio, una trampa de liquidez. Carlos Maslatón sostuvo que las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, lejos de calmar las aguas, actúan como un catalizador para el retiro de depósitos. Según su visión, este esquema promueve un escenario de bear market (mercado bajista) y desconfianza sistémica.
Maslatón criticó la filosofía del funcionario, señalando que basa la creación de valor exclusivamente en la expansión del crédito y el endeudamiento perpetuo. "Cree que los problemas que el endeudamiento genera se solucionan tomando más deuda, sin ningún sustento", afirmó, subrayando que el Estado busca apropiarse de los ahorros privados para cubrir el déficit generado por el gasto de los últimos dos años.
Ojo, Caputo con el tipo de cambio y la deuda en dólares
El análisis técnico de Maslatón también apuntó contra la gestión del tipo de cambio, el cual considera sostenido de forma artificial. Según el consultor, el esquema actual donde el Estado paga tasas del 40% anual en dólares es insostenible y profundiza la quiebra de empresas y personas. Esta dinámica, sumada a la falta de liberación cambiaria, es lo que Maslatón define como el camino directo hacia la ruina nacional.
Pese al diagnóstico sombrío, el analista reconoció que el Gobierno cuenta con legitimidad y apoyo político. No obstante, advirtió que la población deberá "aceptar las desgracias" derivadas de este modelo económico, las cuales prevé que se extenderán durante todo el mandato hasta diciembre de 2027. La desconfianza en el sistema bancario, bajo esta premisa, se convierte en un mecanismo de autodefensa frente a un Estado percibido como insolvente por Carlos Maslatón.
