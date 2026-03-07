Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"

Pese al diagnóstico sombrío, el analista reconoció que el Gobierno cuenta con legitimidad y apoyo político. No obstante, advirtió que la población deberá "aceptar las desgracias" derivadas de este modelo económico, las cuales prevé que se extenderán durante todo el mandato hasta diciembre de 2027. La desconfianza en el sistema bancario, bajo esta premisa, se convierte en un mecanismo de autodefensa frente a un Estado percibido como insolvente por Carlos Maslatón.