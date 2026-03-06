Con el WTI en las nubes, Donald Trump, dice que la suba "no le preocupa nada"

Embed This is truly incredible to watch:



5 minutes ago, US crude oil prices surged above $91.50/barrel.



Now, we are above $92.50, adding +$1/barrel in 5 minutes.



This puts prices up +$12/barrel in 9 hours.



We are witnessing a historic short squeeze as we speak. pic.twitter.com/GbTOuSGFDI — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 6, 2026

Traducción: Es realmente increíble ver esto: Hace 5 minutos, los precios del petróleo crudo estadounidense subieron por encima de los 91,50 dólares por barril. Ahora, estamos por encima de $92,50, agregando +$1/barril en 5 minutos. Esto eleva los precios en +$12/barril en 9 horas. Estamos presenciando un short squeeze histórico en estos momentos.

----------------------

Futuros de WTI

Los futuros del WTI en aumento el viernes por la mañana, US$ 86 por barril (futuros del crudo Brent por encima de US$90), sugieren que los precios de las expendedoras podrían subir durante el fin de semana. Esto es una preocupación muy grande para la administración Trump, a pesar de que Trump minimiza todo el aumento de precios.

image Precios en las bocas de expendios

"Tenemos precios del petróleo ligeramente más altos durante un tiempo, pero en cuanto esto termine, esos precios van a bajar, creo, más que nunca", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval el martes.

Por otra parte, a media semana, el secretario de Energía, Chris Wright, dijo a Fox News que cualquier aumento en los precios de sería un aumento temporal y un "precio muy pequeño a pagar" por lograr los objetivos de Trump en Oriente Medio. Estados Unidos está más protegido que nunca para resistir un choque energético global, gracias a las políticas pro-energía de Trump como 'pump baby pump'.

De acuerdo con lo publicado Zerohedge.com para mitigar el choque energético inminente Trump ordenó al gobierno proporcionar un seguro de riesgo para los petroleros que transitan por la vía fluvial. Sin embargo, para el ministro de energía de Qatar, los riesgos de un conflicto energético aumentan.

Al cierre del viernes 06/03

Los mercados petroleros repuntan. Por tanto, no debería sorprender que el Brent supere los US$ 90 por barril por primera vez desde abril de 2024, mientras continúa el cierre del Estrecho de Ormuz, sin ningún movimiento de crudo fuera del golfo Pérsico. Con Irak y Kuwait empezando a reducir la producción, parece que el cielo es el límite para el actual repunte del precio del petróleo.

USA+India y más...

EE. UU. permite que India compre petróleo ruso, durante un mes. El Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó a las refinerías indias a aumentar temporalmente compras de petróleo ruso, siempre que las cargas se hagan en buques antes del 5 de marzo y lleguen a la India en los próximos 30 días, lo que incrementa el precio de los productos rusos.

Transportistas rechazan la oferta de seguro de Trump. El presidente estadounidense, Trump, dijo que la Marina podría comenzar a escoltar petroleros comerciales a través del Estrecho de Ormuz si fuera necesario, reaccionando a la suspensión de la cobertura en la región por parte de las compañías de seguros, aunque desde el 1 de marzo aún no hay tránsitos de crudo fuera del golfo.

Tarifas de transporte en Oriente Medio, carísimas: Las tarifas de transporte del VLCC desde Oriente Medio hacia el noreste asiático siguen aumentando tras el cierre del Estrecho de Ormuz; alcanzaron el equivalente a US$16 por barril esta semana, lo que representa aproximadamente el 20% del valor gratuito a bordo de cualquier categoría.

image Producido diario petróleo

Al cierre de la semana

Las refinerías japonesas presionan para liberar petróleo estratégico. Las refinerías japonesas de petróleo han comenzado a presionar a su gobierno para liberar crudo de las reservas estratégicas de petróleo del país, recelosos ante la escasez de crudo, ya que la isla depende del Oriente Medio para el 95% de sus importaciones de crudo.

Tras Irak, Kuwait comienza a reducir la producción de petróleo. Tras la obligación de Irak a cerrar esta semana sus yacimientos West Qurna-2 y Rumaila, la petrolera estatal kuwaití KPC comenzó a reducir la producción en algunos de sus yacimientos, ya que los depósitos de almacenamiento se completan rápidamente en el país.

Qatar tardará semanas en reiniciarse (GNL). Según informes de los medios, QatarEnergy tiene la intención de mantener fuera de servicio su planta de licuefacción de gas de Ras Laffan durante al menos dos semanas, ya que tardará otras dos semanas en reanudar la producción de GNL, cerrando el 20% del suministro global de GNL durante el próximo mes.

Refinería de Arabia Saudí golpeada por los ataques. La mayor refinería de Saudi Aramco en Ras Tanura fue objetivo de un segundo ataque con dron en la semana a punto de terminar. La planta de 550.000 b/día un día después de que detuviera temporalmente sus operaciones, afectando negativamente a la producción de gasolina del país.

¿De dónde sacamos el azufre? La prolongación del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán amenaza con interrumpir a los mineros de níquel, cobre y litio a nivel mundial, ya que necesitan azufre para operar lixiviación y refinado. El Golfo Pérsico es responsable del 50% del suministro global.

Pekín suspende las exportaciones de productos para garantizar el suministro. El principal planificador económico de China, el NDRC, instruyó a las refinerías y comerciantes del país a centrarse en abastecer el mercado interno, ya que el cierre del Estrecho de Ormuz drena Asia de materias primas de crudo, suspendiendo la emisión de exportaciones de productos para abril de 2026.

Contenido aportado por Oilprice.com y Zerohedge.com

Más noticias en Urgente24

Impacto absoluto en Boca por la última novedad sobre Exequiel Zeballos

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Atención: la nueva prohibición en escuelas de Buenos Aires que sacude a todos

Contundentes definiciones del Juez Horacio Rosatti en la causa PilarBus

Preocupación en América TV: Hernán Drago se queda con el rating de Beto Casella