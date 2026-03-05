Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Tal y como pudo comentar Eugenia, la hija de los dueños, la mayor parte del stock que queda es de cuero y tiene una calidad excepcional. Además, agregó: "Siempre venta minorista de calzado, siempre de mujer. Ni de chico ni de hombre", indicó al medio 0221.

"Yo creo que es nostálgico, es feo, pero siento que es lo mejor", detalló acerca del cierre de una empresa que vio pasar a varias generaciones de su familia. Una decisión difícil pero que sin duda es la correcta para los tiempos que corren hoy en día.

