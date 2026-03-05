Una reconocida zapatería fue alcanzada por la crisis en Argentina y cierra sus persianas definitivamente. La misma estuvo de pie por más de 80 años pero ahora no pudo resistir y se encuentra realizando descuentos increíbles en todos los artículos.
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
La caída del consumo devino en una crisis muy profunda y ahora una zapatería baja su persiana permanentemente. La buena noticia son los descuentos increíbles.
La apertura de las importaciones, además de la caída del consumo, llevaron a que varias empresas y pymes cerraran sus puertas en el país. Después de 83 años cerró una zapatería muy conocida de Buenos Aires y está rematando todo su stock a precios increíbles.
Cierra zapatería por la crisis y liquida todo
Se trata de la Zapatería Norma, ubicada en 8 entre 48 y 49, La Plata. Un comercio de la zona que supo pasar por muchas otras crisis y problemas económicos, pero que esta vez no pudo salir a flote. Tras 83 años cierra definitivamente y liquida todo su stock.
El adiós definitivo será este 31 de marzo y por esa razón se encuentran rematando todo el arsenal que todavía tienen. Si bien la decisión fue tomada en 2022, lo cierto es que recién ahora va a terminar este proceso largo que comenzó en diciembre de ese año.
Este local se dedica solo a zapatos de mujer y fue cambiando mucho su estilo con el correr de los años, ya que fueron ocho décadas donde vieron pasar muchísimas modas. Actualmente están liquidando calzado tanto de verano como de invierno desde $30.000. Un precio que hoy en día no se consigue.
Tal y como pudo comentar Eugenia, la hija de los dueños, la mayor parte del stock que queda es de cuero y tiene una calidad excepcional. Además, agregó: "Siempre venta minorista de calzado, siempre de mujer. Ni de chico ni de hombre", indicó al medio 0221.
"Yo creo que es nostálgico, es feo, pero siento que es lo mejor", detalló acerca del cierre de una empresa que vio pasar a varias generaciones de su familia. Una decisión difícil pero que sin duda es la correcta para los tiempos que corren hoy en día.
