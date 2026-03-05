Con el mundo en tensión, China dirige US$275.000 millones a la defensa

China submarino P China y el gasto militar para el 2026.

China y la carrera contra USA

En el escenario militar mundial, con varios conflictos vigentes, China y Estados Unidos se presentan como las dos potencias más avanzadas. Cada una con sus ventajas, las tensiones estratégicas siguen un rumbo al alza.

En el caso de los asiáticos, la cantidad es la principal ventaja tanto en recursos humanos como materiales, cuestión apalancada en su amplia población y el tamaño y capacidad de acelerar los procesos industriales. Con mayor número de unidades en todos los órdenes, los recursos chinos son los más amplios del mundo.

Sin embargo, esto último no le brinda aún el liderazgo global en materia bélica. En ese sentido, la tradición en defensa que Estados Unidos mantiene hace décadas todavía le da resguardo a la ventaja estratégica con una marcada calidad en los recursos que posee el país norteamericano, y una amplia red de aliados que resguardan los intereses en distintos puntos del mapa mundial.

Con esa ecuación, la carrera militar entre China y Estados Unidos parece estar planteada sobre el tiempo. El objetivo del país asiático sería poder mantener la masividad de sus recursos, alcanzando la calidad tecnológica que hoy aventaja a las fuerzas estadounidenses.

En contrapartida, la estrategia de Washington D.C. implicaría un desgaste de recursos estratégicos para ralentizar el acelerado desarrollo industrial chino y mantener la distancia consolidada. Esto fruto de la imposibilidad de alcanzar el ritmo fabril del país asiático.

Para 2026, Estados Unidos aprobó un presupuesto para la defensa de 901.000 millones de dólares. Reportes indican que ese gasto podría expandirse a los 1.500 billones en el futuro cercano.

Tanque China 2P Más inversión china para su seguridad.

Cantidad contra calidad

El escenario de batalla en Irán ha expuesto una de las disyuntivas de la batalla moderna. Se trata del enfrentamiento entre sistemas masivos a nivel cuantitativo contra sistemas de alta sofisticación.

Mientras que los primeros aumentan sus posibilidades de éxito en enfrentamientos de baja intensidad y larga duración, los segundos mejoran sus chances de triunfo en operaciones “relámpago” de alta intensidad e impacto masivo.

