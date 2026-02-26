USA arresta a ex piloto de F-16 con conocimientos nucleares acusado de entrenar militares chinos

Una de las mayores preocupaciones internas que pueden recorrer el pentágono es el pasado operativo que Brown registra sobre el sistema de armas nucleares. El ex oficial prestó servicio en unidades asociadas, con lo cual se descuenta su conocimiento estructural.

Según la inteligencia estadounidense, el caso de Brown podría ser uno entre miles correspondientes a un programa secreto que China mantiene para reclutar elementos occidentales con experiencia en sistemas extranjeros. Esto se lograría a través de empresas en terceros países dedicadas a la formación de pilotos civiles y comerciales, donde se generarían los primeros contactos con el personal chino.

De hecho, el problema no sería solo de extensión aeronáutica, sino también en otros ámbitos bélicos como la Armada y el Ejército. El objetivo chino sería conocer al detalle los procedimientos estándar de la OTAN y poder incorporarlos como información sensible a sus bases de datos.

Todo ello se haría a tracción de dinero, con contratos que superan incluso los salarios de pilotos militares en actividad. Algunos datos oficiales indican que la parte china llega a pagar cerca de 300.000 dólares anuales para el reclutamiento de ex militares occidentales.

f35.jpg El ex oficial tiene experiencia con el F-35.

Implicancias legales

Al igual que Brown, existen cientos de ex agentes de la OTAN señalados en sus respectivos países por sospechas similares. En algunos casos, las implicancias judiciales son tan altas que se encuentran en procesos de extradición de terceros países.

En Estados Unidos, la provisión de entrenamiento militar en el exterior es una competencia del Departamento de Guerra. Esa área del Gobierno federal es la encargada de autorizar el flujo formativo a fuerzas extranjeras mediante el Programa de Ventas Militares al Extranjero, incluso cuando se trate de intercambios entre privados.

Un ejemplo de ello es el reciente contrato asignado a Top Aces, la empresa canadiense que quedó autorizada a entrenar a instructores de la Fuerza Aérea Argentina sobre el sistema F-16.

Más noticias en Urgente24:

Quizás (y sólo quizás) puede ser un gran día para Mario Ishii en día de terapia en el Senado bonaerense

10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York

El Mencho: Criptomonedas, IA, TikTok y drones para el narco 3.0

Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes