El Departamento de Justicia de Estados Unidos avanzó con la detención y arresto de un ex oficial de la Fuerza Aérea (USAF) acusado formalmente de exportar sin permiso entrenamiento sensible a pilotos de combate del Ejército Popular de Liberación de China. El piloto, de 65 años y amplia experiencia interna, permaneció al menos dos años consecutivos en Asia y fue interceptado en su regreso por el FBI.
CONTRAINTELIGENCIA
USA arresta a ex piloto de F-16 con conocimientos nucleares acusado de entrenar militares chinos
El Gobierno federal de Estados Unidos arrestó a un ex militar de alto rango acusado de proveer entrenamiento a pilotos de combate chinos.
El ex militar y contratista del Departamento de Guerra, identificado como Gerald Eddie Brown Jr., fue acusado formalmente de exportar servicios de defensa sin autorización gubernamental en conspiración con otras personas no identificadas. Según la investigación, Brown habría impartido entrenamiento de combate al personal militar chino en el marco de un acuerdo clandestino mediado por personas acusadas por el Departamento de Justicia.
Dentro de esos intermediarios se señaló a Stephen Su Bin, un ciudadano chino apuntado por la justicia estadounidense por piratear productos de contratistas de defensa estadounidense, robar datos militares sensibles y exportarlos a China, entre otras.
Según el registro profesional de Brown, su pasado en la USAF lo llevó a adquirir conocimientos de alta sensibilidad respecto a la estructura de la defensa aeroespacial. Esto habría incluido, entre otras cosas, el sistema de armas nucleares que Estados Unidos mantiene en el aire.
USA, vulnerada por dentro
En su récord personal, Brown figura como ex instructor de pilotos de combate para la USAF, instructor de simuladores, piloto de combate en servicio activo durante 24 años operando aeronaves como el F-4, el F-15, el F-16 y el A-10. Además, fue instructor para pilotos del F-35 Lightning, el caza más avanzado de la flota estadounidense junto al F-22.
Una de las mayores preocupaciones internas que pueden recorrer el pentágono es el pasado operativo que Brown registra sobre el sistema de armas nucleares. El ex oficial prestó servicio en unidades asociadas, con lo cual se descuenta su conocimiento estructural.
Según la inteligencia estadounidense, el caso de Brown podría ser uno entre miles correspondientes a un programa secreto que China mantiene para reclutar elementos occidentales con experiencia en sistemas extranjeros. Esto se lograría a través de empresas en terceros países dedicadas a la formación de pilotos civiles y comerciales, donde se generarían los primeros contactos con el personal chino.
De hecho, el problema no sería solo de extensión aeronáutica, sino también en otros ámbitos bélicos como la Armada y el Ejército. El objetivo chino sería conocer al detalle los procedimientos estándar de la OTAN y poder incorporarlos como información sensible a sus bases de datos.
Todo ello se haría a tracción de dinero, con contratos que superan incluso los salarios de pilotos militares en actividad. Algunos datos oficiales indican que la parte china llega a pagar cerca de 300.000 dólares anuales para el reclutamiento de ex militares occidentales.
Implicancias legales
Al igual que Brown, existen cientos de ex agentes de la OTAN señalados en sus respectivos países por sospechas similares. En algunos casos, las implicancias judiciales son tan altas que se encuentran en procesos de extradición de terceros países.
En Estados Unidos, la provisión de entrenamiento militar en el exterior es una competencia del Departamento de Guerra. Esa área del Gobierno federal es la encargada de autorizar el flujo formativo a fuerzas extranjeras mediante el Programa de Ventas Militares al Extranjero, incluso cuando se trate de intercambios entre privados.
Un ejemplo de ello es el reciente contrato asignado a Top Aces, la empresa canadiense que quedó autorizada a entrenar a instructores de la Fuerza Aérea Argentina sobre el sistema F-16.
Más noticias en Urgente24:
Quizás (y sólo quizás) puede ser un gran día para Mario Ishii en día de terapia en el Senado bonaerense
10 gobernadores viajan con Javier Milei a Nueva York
El Mencho: Criptomonedas, IA, TikTok y drones para el narco 3.0
Cuba interceptó una embarcación civil de USA y mató a cuatro tripulantes