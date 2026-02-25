Drones militares: obsesión de Alemania pero Peter Thiel es su demonio

Stark se negó a comentar los detalles de su estructura accionarial, pero afirmó que cualquier inversión extranjera que supere el umbral del 10% desencadenaría una revisión obligatoria por parte del Ministerio de Economía alemán.

Lo mismo aplica por debajo de ese nivel si existen derechos especiales, afirmó la empresa, y añadió: "Nada de esto aplica".

También indicó que ningún accionista tiene derechos de información relacionados con sus productos y que cualquier transferencia de detalles técnicos estaría sujeta a la aprobación del control de exportaciones alemán.

drones rusos.jpg

Enigma Peter Thiel

La comisión de presupuestos del Bundestag, competente para bloquear o modificar todos los acuerdos armamentísticos importantes, insistió en la necesidad de moderación en el gasto militar al recortar el gasto total en contratos con Stark y Helsing a más de la mitad.

La startup berlinesa Stark había sido adjudicataria de un contrato de hasta 2.900 millones de euros, mientras que Helsing, con sede en Múnich, entre cuyos patrocinadores se encuentra Ek, fundador de Spotify, se perfilaba para un acuerdo de hasta 1.460 millones de euros. El comité también impuso un límite de 1.000 millones de euros de compras por empresa.

También ordenó al Ministerio de Defensa aprobar nuevas compras de drones más allá del pedido inicial, por un valor de 269 millones de euros para cada empresa.

No se sabe con certeza cuál es la participación de Thiel en la empresa.

El inversor, nacido en Alemania y ciudadano estadounidense, es conocido por su apoyo al presidente Donald Trump y por financiar a candidatos conservadores como el vicepresidente J.D. Vance, alineándose con el ala populista del Partido Republicano.

drones33.webp

El problema de los drones

Alemania pretende invertir cientos de miles de millones de euros en la modernización de su ejército, consecuencia de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

La discrepancia en el precio entre las 2 compañías había causado inquietud entre algunos miembros del Bundestag, quienes también tenían preocupaciones por comprometer miles de millones de euros de fondos de los contribuyentes en 2 compañías jóvenes cuyos productos aún no han demostrado su efectividad en el combate.

Una persona familiarizada con los detalles de los contratos declaró a Financial Times que los drones Virtus (de Stark) eran el doble de caros que los HX-2 fabricados por Helsing. Una persona cercana a Stark afirmó que los sistemas de ambas compañías no podían compararse porque tenían parámetros de rendimiento diferentes.

---------------------------

Más contenidos en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal