Warner desafía a Netflix a mejorar en 96 horas los US$ 31 que ofrece Paramount

Netflix no está interesado en las cadenas de cable, que Warner está en proceso de escindir en una empresa independiente llamada Discovery Global. Netflix sí adquirirá el canal Turner Classic Movies, de Warner, como parte del acuerdo.

En cambio Paramount acordó excluir las cadenas de cable Warner de la cláusula de "efecto adverso material" del acuerdo, lo que significa que el precio del acuerdo no se reducirá si el negocio de cadenas de televisión lineal disminuye en valor antes del cierre.

Warner dijo que el propietario de Paramount también acordó contribuir con fondos adicionales, si es necesario, para satisfacer a sus prestamistas.

Además de US$ 31 por acción en efectivo, Paramount propuso una "comisión de tictac" de US$ 0,25, que pagaría a los accionistas de Warner por cada trimestre que no se haya cerrado el acuerdo, a partir del 30/09, según informó Warner. Según la propuesta anterior de Paramount, la comisión habría comenzado en enero de 2027.

La oferta también incluye una comisión de rescisión regulatoria de US$ 7.000 millones que Paramount pagaría si la transacción no se concretara debido a problemas regulatorios.

Paramount también sería responsable de la comisión de rescisión de US$ 2.800 millones que Warner adeudaría a Netflix si el acuerdo fracasara.

“El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y la Junta Directiva continúa recomendando a favor de la transacción con Netflix”, dijo Warner, y agregó que se “recomienda a los accionistas no tomar ninguna medida en este momento con respecto a la oferta pública de adquisición modificada de PSKY”.

apps.13744.14281583492175081.275a9578-a2da-469f-bb9a-e0b521ab611f.jpg “El acuerdo de fusión con Netflix sigue vigente y la Junta Directiva continúa recomendando a favor de la transacción con Netflix”, dijo Warner, dueña de HBO Max.

La ofensiva

Warner reabrió las conversaciones la semana pasada con Paramount, dándole a la compañía un plazo de 7 días para negociar y diciéndole al pretendiente hostil que hiciera su "mejor y última" oferta.

Warner reabrió las negociaciones después de que Paramount modificara su oferta de adquisición, acordando pagar la tarifa de rescisión que Warner le debería a Netflix e introduciendo una tarifa de US$ 0,25.

Netflix aprobó la decisión de Warner de darle a Paramount una nueva ventana de negociación, diciendo que todavía tiene la mejor oferta y que pondría fin a la "distracción continua" de los intentos de Paramount de socavar el acuerdo.

La semana pasada, Netflix lanzó una ofensiva de relaciones públicas contra Paramount, y el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, utilizó varias entrevistas periodísticas para demostrar por qué su oferta es mejor para los accionistas y la industria del entretenimiento.

Ambos acuerdos serán revisados por funcionarios gubernamentales en Estados Unidos y en el extranjero.

Susan Rice

Como parte de su investigación, el Departamento de Justicia está indagando si Netflix ha incurrido en prácticas anticompetitivas, según informó The Wall Street Journal.

El abogado de Netflix, Steven Sunshine, ha refutado esta afirmación, afirmando que la empresa cree que es una revisión estándar de su propuesta para los estudios Warner y HBO Max.

El presidente Trump criticó a Netflix durante el fin de semana por tener a Susan Rice, exasesora de los presidentes Barack Obama y Joe Biden, en su junta directiva.

Trump exigió su destitución o Netflix "pagará las consecuencias".

Rice declaró en el podcast del ex fiscal federal Preet Bharara que, cuando los demócratas regresen al poder, no deberían "perdonar ni olvidar" a aquellas entidades, como universidades, bufetes de abogados y corporaciones, que "se arrodillaron" ante Trump.

"Hay que apostar a largo plazo, no a corto plazo, que ha sido tan perjudicial", afirmó.

