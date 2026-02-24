2027: Gustavo Sáenz, la punta de lanza de Milei para el "nuevo peronismo"

lule-karina-saenz.jpg 'Lule' Menem, Karina Milei y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Hoy, los gobernadores peronistas que integran el Nuevo Oficialismo son:

Osvaldo Jaldo (Tucumán),

(Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca),

(Catamarca), Gustavo Saénz (Salta)

Los ni peronistas ni libertarios son:

Hugo Passalacqua (o sea Carlos Rovira, Misiones), y

(o sea Carlos Rovira, Misiones), y Marcelo Orrego (San Juan).

Los UCR son:

Alfredo Cornejo (Mendoza),

(Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y

(Chaco) y Juan Pablo Valdes (Corrientes).

Faltaría definir dónde se ubica al PRO que gobierna Ciudad de Buenos Aires, hoy día con Jorge Macri acompañado por Daniel Angelici. Y dónde estará Hacemos Córdoba, entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti.

Reunión de gobernadores: Reconfiguración del peronismo en marcha

Ayer por la tarde se realizó una videoconferencia de la que participaron los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Osvaldo Jaldo. Según trascendió, el encuentro sirvió para intercambiar diagnósticos sobre la situación política y económica, además de avanzar en la idea de coordinar una agenda común.

El trasfondo del escenario remite al distanciamiento que varios mandatarios provinciales vienen mostrando respecto a la estructura nacional del PJ, hoy asociada al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Las discusiones por temas legislativos clave, como el Presupuesto y reforma laboral, profundizaron esas diferencias.

Algunos gobernadores buscan priorizar la gestión provincial y mantener canales abiertos con el gobierno nacional, apostando a un esquema de negociación directa con la Casa Rosada. Por su parte, Javier Milei está dispuesto a aprovechar (y fomentar) esta situación para dividir lo máximo posible al peronismo, y que devenga en un nuevo peronismo oficialista.

Si bien el movimiento todavía está en desarrollo, refleja un momento de reconfiguración política dentro del peronismo y en la relación entre las provincias y La Libertad Avanza.

Gustavo Sáenz ha sido el más crítico de los gobernadores peronistas hacia CFK. El conflicto por la conducción del espacio en Jujuy y Salta se intensificó luego de que la intervención nacional, avalada por Cristina Kirchner, suspendiera el proceso electoral y desplazara a la senadora jujeña Carolina Moisés de la afiliación partidaria.

El domingo, el mandatario salteño escribió un mensaje durísimo contra CFK en las redes sociales, citando un posteo de la legisladora, que también sostuvo que, como está ahora, “el peronismo nunca podrá ser gobierno” y “en los extremos también se diluyen como oposición”.



