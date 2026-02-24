No es la reforma laboral ni los 50 proyectos que vienen en camino. A Javier Milei, más que nada, le interesa romper al peronismo para consolidar su poder de cara a 2027. El objetivo libertario es que el salteño Gustavo Sáenz sea la punta de lanza para encabezar un nuevo peronismo (o peronismo alternativo), aliado al oficialismo nacional.
DIVIDE Y REINARÁS
2027: Gustavo Sáenz, la punta de lanza de Milei para el "nuevo peronismo"
Urgente24 ya planteó que el debate legislativo de la reforma laboral sirvió para confirmar las alianzas provinciales de La Libertad Avanza. A la Rosada lo que más le preocupa, por estos días, es la construcción de Javier Milei 2027.
El quiebre del peronismo ya es un hecho en el ámbito legislativo. Sin ir más lejos, ayer se confirmó la salida de tres senadores -que responden a gobernadores- del Interbloque Popular que preside José Mayans. Se trata de Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca), del bloque Convicción Federal.
Esta salida dejó al peronismo con la menor cantidad de bancas en el Senado desde el retorno democrático de 1983. Y esto, en los hechos, quedó demostrado en la sesión preparatoria de este martes (24/02), donde el oficialismo aprobó una nueva integración de autoridades que desplazó al bloque peronista de todos los cargos de conducción de la Cámara alta, pese a que sigue siendo la primera minoría: le cedió la vicepresidencia a una peronista aliada, Carolina Moisés, que ayer dejó el bloque de Mayans.
El objetivo de los Milei es que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz -enfrentado a Cristina Kirchner- sea el candidato que rompa con el peronismo, para crear un 'peronismo alternativo' impulsado por Casa Rosada. Y, luego, extenderlo a otras provincias, para las elecciones de 2027.
Hoy, los gobernadores peronistas que integran el Nuevo Oficialismo son:
- Osvaldo Jaldo (Tucumán),
- Raúl Jalil (Catamarca),
- Gustavo Saénz (Salta)
Los ni peronistas ni libertarios son:
- Hugo Passalacqua (o sea Carlos Rovira, Misiones), y
- Marcelo Orrego (San Juan).
Los UCR son:
- Alfredo Cornejo (Mendoza),
- Leandro Zdero (Chaco) y
- Juan Pablo Valdes (Corrientes).
Faltaría definir dónde se ubica al PRO que gobierna Ciudad de Buenos Aires, hoy día con Jorge Macri acompañado por Daniel Angelici. Y dónde estará Hacemos Córdoba, entre Martín Llaryora y Juan Schiaretti.
Reunión de gobernadores: Reconfiguración del peronismo en marcha
Ayer por la tarde se realizó una videoconferencia de la que participaron los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Osvaldo Jaldo. Según trascendió, el encuentro sirvió para intercambiar diagnósticos sobre la situación política y económica, además de avanzar en la idea de coordinar una agenda común.
El trasfondo del escenario remite al distanciamiento que varios mandatarios provinciales vienen mostrando respecto a la estructura nacional del PJ, hoy asociada al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Las discusiones por temas legislativos clave, como el Presupuesto y reforma laboral, profundizaron esas diferencias.
Algunos gobernadores buscan priorizar la gestión provincial y mantener canales abiertos con el gobierno nacional, apostando a un esquema de negociación directa con la Casa Rosada. Por su parte, Javier Milei está dispuesto a aprovechar (y fomentar) esta situación para dividir lo máximo posible al peronismo, y que devenga en un nuevo peronismo oficialista.
Si bien el movimiento todavía está en desarrollo, refleja un momento de reconfiguración política dentro del peronismo y en la relación entre las provincias y La Libertad Avanza.
Gustavo Sáenz ha sido el más crítico de los gobernadores peronistas hacia CFK. El conflicto por la conducción del espacio en Jujuy y Salta se intensificó luego de que la intervención nacional, avalada por Cristina Kirchner, suspendiera el proceso electoral y desplazara a la senadora jujeña Carolina Moisés de la afiliación partidaria.
El domingo, el mandatario salteño escribió un mensaje durísimo contra CFK en las redes sociales, citando un posteo de la legisladora, que también sostuvo que, como está ahora, “el peronismo nunca podrá ser gobierno” y “en los extremos también se diluyen como oposición”.
