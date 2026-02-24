El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, endureció su discurso contra el gobierno nacional y pidió a los mandatarios provinciales adoptar una postura más firme frente al presidente Javier Milei. En una serie de declaraciones públicas, el dirigente peronista cuestionó las políticas económicas del Ejecutivo y alertó sobre sus consecuencias sociales.
Ricardo Quintela arremetió contra Milei y habló de un país "destruido" en 2027
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quedó envuelto en polémica tras declaraciones durísimas en contra del presidente Milei.
“Este Gobierno puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027 con el país destruido”, afirmó el mandatario riojano al analizar la proyección política de la actual gestión.
Ricardo Quintela y un llamado a los gobernadores
Quintela contó que trasladó su preocupación a otros jefes provinciales y a dirigentes sindicales, a quienes instó a tomar una posición más activa frente a la Casa Rosada.
“Se lo he planteado a mis colegas gobernadores y a los dirigentes de la CGT. Les dije que tenemos que tomar decisiones fuertes”, aseguró.
Según relató, algunos de sus interlocutores recordaron el clima social del 2001. Frente a eso, el gobernador insistió: “Es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena porque si no vamos a tener un genocidio social enorme”.
El mandatario vinculó esa advertencia con la situación social del país. “Una desnutrición que avanza, familias que no tienen para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas”, enumeró.
Críticas a la reforma laboral y al oficialismo
El dirigente peronista también cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y planteó medidas de protesta. Propuso una “convocatoria masiva, paro y movilización” hasta que la norma “se modifique o elimine”.
Además, reclamó un reordenamiento interno del peronismo y apuntó a los legisladores que acompañaron iniciativas oficiales.
“Si estos compañeros deciden acompañar a este gobierno libertario, que se identifiquen con ellos y nos permitan reorganizar el peronismo”, sostuvo.
Advertencias políticas
Quintela advirtió sobre posibles consecuencias territoriales si continúa el rumbo económico actual y lanzó una de sus frases más duras:
“Si llegamos así a 2027, llegaremos con un país totalmente destruido”.
En ese marco, pidió que al finalizar el mandato el Gobierno rinda cuentas. “Tienen que quedarse en la Argentina y explicar qué hicieron con la plata de los argentinos”, afirmó.
Cruces con la oposición y la Justicia
El gobernador también cuestionó al expresidente Mauricio Macri por sus declaraciones sobre el nivel de vida actual. “El ascenso social para ellos no existe”, dijo, y defendió un modelo con mayores oportunidades económicas.
Por último, apuntó contra el Poder Judicial y planteó una reforma profunda del sistema. “La Justicia tiene nombre y apellido y muchas veces falla según intereses y no según el derecho”, sostuvo.
Quintela aseguró que su espacio político trabaja en la construcción de una alternativa federal y convocó a dirigentes de distintas provincias a elaborar un proyecto común: “Buscamos un país que incluya a todos los argentinos”.
