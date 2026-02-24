Ricardo Quintela arremetió contra Milei y habló de un país "destruido" en 2027

El mandatario vinculó esa advertencia con la situación social del país. “Una desnutrición que avanza, familias que no tienen para comer, la mortalidad infantil otra vez, la falta de vacunas”, enumeró.

Críticas a la reforma laboral y al oficialismo

El dirigente peronista también cuestionó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y planteó medidas de protesta. Propuso una “convocatoria masiva, paro y movilización” hasta que la norma “se modifique o elimine”.

Además, reclamó un reordenamiento interno del peronismo y apuntó a los legisladores que acompañaron iniciativas oficiales.

“Si estos compañeros deciden acompañar a este gobierno libertario, que se identifiquen con ellos y nos permitan reorganizar el peronismo”, sostuvo.

Advertencias políticas

Quintela advirtió sobre posibles consecuencias territoriales si continúa el rumbo económico actual y lanzó una de sus frases más duras:

“Si llegamos así a 2027, llegaremos con un país totalmente destruido”.

En ese marco, pidió que al finalizar el mandato el Gobierno rinda cuentas. “Tienen que quedarse en la Argentina y explicar qué hicieron con la plata de los argentinos”, afirmó.

Cruces con la oposición y la Justicia

El gobernador también cuestionó al expresidente Mauricio Macri por sus declaraciones sobre el nivel de vida actual. “El ascenso social para ellos no existe”, dijo, y defendió un modelo con mayores oportunidades económicas.

Por último, apuntó contra el Poder Judicial y planteó una reforma profunda del sistema. “La Justicia tiene nombre y apellido y muchas veces falla según intereses y no según el derecho”, sostuvo.

Quintela aseguró que su espacio político trabaja en la construcción de una alternativa federal y convocó a dirigentes de distintas provincias a elaborar un proyecto común: “Buscamos un país que incluya a todos los argentinos”.

