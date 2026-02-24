Apenas asumió, Milei le aumentó 398% el contrato a la esposa de Sturzenegger

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Con la llegada de Milei, el contrato con la AACI lleva un alza de 936% desde la última firma de Alberto Fernández, frente a 688% de inflación.

Cada vez es más evidente que, para ciertas cosas, sí hay plata...

