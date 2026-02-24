La medida de Boca que festeja la AFA de Chiqui Tapia y generó la bronca de los hinchas

En la misma línea agregó: “Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero”, sentenció el Club de La Ribera dentro de un comunicado más extenso.