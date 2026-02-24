En el día de ayer la AFA realizó un comunicado oficial donde se informó que se realizará un paro en el fútbol argentino en repudio a las denuncias de ARCA por presunta deuda impositiva. Fueron varios los clubes que abiertamente tomaron postura sobre este asunto y uno de ellos fue Boca, que lanzó un comunicado oficial.
"NUESTRA SOLIDARIDAD"
La medida de Boca que festeja la AFA de Chiqui Tapia y generó la bronca de los hinchas
En las últimas horas Boca emitió un comunicado oficial luego de que se anunciara el paro del fútbol impulsado por la AFA.
La AFA anunció un paro de cuatro días en el fútbol argentino que va desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, lo que engloba toda la fecha 9 del Torneo Apertura de Primera División. No obstante, también se frenará la pelota en todas las divisionales ya que el Comité Ejecutivo votó favorablemente para tomar esta medida en contra de las denuncias de ARCA en lo que consideran una persecución política contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Varios clubes aceptaron rápidamente propiciar el paro del fútbol argentino y sobre todo mostraron su apoyo para con Tapia y Toviggino, las cabezas dirigenciales de la AFA. Ahora el que se sumó mediante un comunicado oficial fue nada menos que Boca, lo que demuestra su alineamiento político con la casa madre del fútbol argentino, al mismo tiempo que demuestra estar en las antípodas del Gobierno Nacional.
Comunicado de Boca
“La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de la fecha 9 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol como decisión excepcional”, inicia el comunicado oficial del Xeneize.
En la misma línea agregó: “Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con su Tesorero, Pablo Toviggino. No podemos dejar pasar los reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte y que golpean directo a sus familias, quienes seguramente están pasando momentos muy difíciles por todo esto. A ellos, nuestro abrazo más sincero”, sentenció el Club de La Ribera dentro de un comunicado más extenso.
La bronca de los hinchas
Lo cierto es que esta medida de Boca generó un verdadero escándalo entre los hinchas, que no están para nada de acuerdo en que el club se meta de lleno en disputas políticas e incluso recordaron una vieja frase campaña de Juan Román Riquelme donde aseguró que no iba a permitir justamente que “se haga política” adentro del Xeneize.
