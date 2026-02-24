USA enfila sus cañones hacia Irán (imágenes satelitales), pero Teherán se fortifica con Rusia y China

image Bases aéreas que alojan aviones de Estados Unidos cerca de Irán (IMAGEN: THE WASHIGTON POST)

Por su parte, la agencia de noticias israelí The Jerusalem Post informó este martes que "un grupo de ataque del portaaviones Ford, conocido oficialmente como Carrier Strike Group 12, entró en el Mediterráneo tras atravesar el estrecho de Gibraltar, un movimiento del que informaron varios medios que siguen los despliegues navales estadounidenses. La Marina de los Estados Unidos no ha confirmado oficialmente cuándo atracará el portaaviones".

El medio también precisó que en esta jornada el portaviones estadounidense USS Gerald R. Ford atracara en el puerto de Haifa, el cual alberga el cuartel general de la Armada israelí y la mayor refinería de petróleo de Israel.

Cabe destacar que desde hace varios días Trump ha estado advirtiendo a Teherán que "el caos se desatará" si el régimen no claudica y deja de enriquecer uranio a niveles militares, así como si no entrega su arsenal nuclear. Todo ello fue tratado en la segunda ronda de negociaciones indirectas mediadas por Omán, las cuales fracasaron, y por eso se espera la tercera ronda, que determinará la estabilidad de Medio Oriente, pero también, la de Estados Unidos y si habrá una guerra.

image Imágenes satelitales recientes revelan un incremento significativo de aviones militares estadounidenses estacionados en una base aérea cercana a Irán, indicando una posible escalada de tensión regional. (The Washington Post)

En junio pasado, Washington atacó las centrales nucleares y los cuarteles militares de Irán bajo el Operativo Martillo de Medianoche, a través del cual bombardeó la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, la instalación nuclear de Natanz y el Centro de Investigación y Tecnología Nuclear de Isfahán. A pesar de esa redada, Teherán logró restablecer su programa nuclear y continúa enriqueciendo uranio, a tal punto que, de hecho, estaría a una semana de fabricar una bomba nuclear, según las autoridades estadounidenses.

Irán a punto de cerrar con China un acuerdo misilístico tras el que selló con Rusia

Irán está cerca de llegar a un acuerdo con China para comprar misiles de crucero antibuque, según le informaron a Reuters seis personas con conocimiento de las negociaciones, justo cuando Estados Unidos aumenta su presencia militar y naval cerca de la costa iraní.

La agencia Reuters revela que el acuerdo para los misiles CM-302, de fabricación china, está a punto de concretarse, aunque aún no se ha acordado una fecha de entrega, según las fuentes, a pocos días de que se filtrara otro acuerdo millonario de 'protección' entre Rusia e Irán, que incluye lanzadores Verba, misiles 9M336 y visores nocturnos, en un intento del país persa por blindar su cielo ante un hipotético ataque de Estados Unidos.

image El presidente de Rusia, el líder de Bielorrusia, el mandatario de China y el mandamás de Irán.

En cuanto a los misiles supersónicos chinos, estos tienen un alcance de unos 290 kilómetros y están diseñados para evadir las defensas navales mediante vuelos a baja altura y a gran velocidad. Su despliegue mejoraría significativamente la capacidad de ataque de Irán y representaría una amenaza para las fuerzas navales estadounidenses en la región, según dos expertos en armas.

Con respecto a los rusos, los lanzadores portátiles Verba permiten a equipos pequeños crear defensas móviles y dispersas, dificultando su detección y neutralización. Según el Financial Times, el acuerdo entre Moscú y Teherán obliga a Rusia a suministrar 500 unidades de lanzadores portátiles Verba entre 2027 y 2030, aunque ya se realizaron entregas, así como 2.500 misiles 9M336, capaces de interceptar aviones y misiles a altitudes relativamente bajas y medias, complementando los sistemas antiaéreos iraníes como el S-300 y otros sistemas de origen ruso, y 500 visores nocturnos Mowgli-2, diseñados para mejorar la capacidad de rastreo de objetivos en condiciones de baja luminosidad, con un plazo de entrega de tres años.

“Sería un punto de inflexión si Irán tuviera capacidad supersónica para atacar barcos en la zona”, declaró Danny Citrinowicz, exoficial de inteligencia israelí y actual investigador principal sobre Irán en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel. “Estos misiles son muy difíciles de interceptar”, añadió.

