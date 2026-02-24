Tendencia clara en China: Furor por los robots humanoides

La función de 40 segundos se compartió para celebrar el Año Nuevo Chino, que se festeja del 17 al 27 de febrero. La celebración funcionó como vidriera, pero también como síntoma de un cambio más profundo. Estas máquinas demostraron mayor autonomía, coordinación y expresividad, marcando un hito en la integración entre tecnología y arte. En relación a la cifra, el G1 de Unitree cuesta 13.500 dólares.

La novedad tecnológica convive con una tradición enorme: el Festival de Primavera—las prácticas sociales de celebración del Año Nuevo tradicional— fue inscripto por la UNESCO en 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Tendencia clara en China con desafíos de por medio

Al respecto, el director ejecutivo de la firma, Wang Xingxing, aseguró que el objetivo de este año es obtener un abanico más amplio de clientes. En ese sentido, informes recientes indican que Unitree planea enviar alrededor de 20.000 robots humanoides en 2026. La empresa considera que el despliegue a gran escala es el próximo gran desafío en el sector de la robótica.

En cuanto a posibles aplicaciones en el mundo real, la industria anticipó que la tecnología podría emplearse en escenarios de colaboración multi-robot como la inspección y la clasificación de almacenes. Por su parte, el control conforme bajo fuerzas externas podría apoyar un ensamblaje de precisión junto a un manejo de cargas pesadas. En paralelo, la tecnología de localización relativa podría permitir la navegación en entornos complejos.

image El boom de los robots humanoides.

Mientras tanto, la competencia en el mercado de robótica humanoide se intensifica a medida que las grandes compañías tecnológicas se centran en expandir el desarrollo y el despliegue de fábricas.

Con mayor precisión motriz y capacidades de interacción cada vez más sofisticadas, estas tecnologías anticipan un futuro donde la convivencia entre humanos y máquinas será cada vez más cotidiana.

Sin embargo, la industria todavía enfrenta retos. Los robots humanoides actuales no igualan la eficiencia de un trabajador humano en tareas complejas y su rentabilidad en entornos industriales sigue en discusión.

