Unitree, la empresa china robótica, publicó un video donde se observan 49 robots humanoides realizando una demostración sincronizada de artes marciales frente al Salón de Oración por las Buenas Cosechas en el Templo del Cielo en Pekín. En el país asiático, el Año Nuevo Lunar dejó una postal que no quedó sólo para los aplausos.
TECNOLOGÍA
Tendencia clara en China: Furor por los robots humanoides
Bajo las luces del Año Nuevo Lunar, una empresa China publicó un video con robots humanoides como protagonistas anticipando un futuro cada vez más cotidiano.
Una semana atrás, Unitree anunció planes para enviar 20.000 robots humanoides en 2026 frente a los 5.500 del año pasado acelerando el despliegue en el mundo real.
Año Nuevo Lunar
El clip, titulado "WuBot's Pray at the Temple of Heaven", muestra a un gran grupo de robots humanoides realizando movimientos coordinados bajo un estilo conocido como el de 'artes marciales' con puñetazos, patadas y gestos inspirados en el Kung Fu sincronizados.
Según uno de los representantes, la actuación utilizó la misma plataforma de control de clúster que se aplicó en la gala del Festival de Primavera 2026, el programa televisivo más visto en China. Fue el pasado 16 de febrero cuando Unitree acaparó la atención a partir de sus robots humanoides dejando a más de uno con la boca abierta.
Posterior a ello, Unitree publicó un nuevo material en su canal de YouTube donde más de 40 robots humanoides G1 realizan una formación sincronizada. Los mismos se acomodaron para escribir un mensaje de Año Nuevo que se puede visibilizar desde arriba bajo la etiqueta de "tomas reales, no generadas por IA".
La función de 40 segundos se compartió para celebrar el Año Nuevo Chino, que se festeja del 17 al 27 de febrero. La celebración funcionó como vidriera, pero también como síntoma de un cambio más profundo. Estas máquinas demostraron mayor autonomía, coordinación y expresividad, marcando un hito en la integración entre tecnología y arte. En relación a la cifra, el G1 de Unitree cuesta 13.500 dólares.
La novedad tecnológica convive con una tradición enorme: el Festival de Primavera—las prácticas sociales de celebración del Año Nuevo tradicional— fue inscripto por la UNESCO en 2024 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Tendencia clara en China con desafíos de por medio
Al respecto, el director ejecutivo de la firma, Wang Xingxing, aseguró que el objetivo de este año es obtener un abanico más amplio de clientes. En ese sentido, informes recientes indican que Unitree planea enviar alrededor de 20.000 robots humanoides en 2026. La empresa considera que el despliegue a gran escala es el próximo gran desafío en el sector de la robótica.
En cuanto a posibles aplicaciones en el mundo real, la industria anticipó que la tecnología podría emplearse en escenarios de colaboración multi-robot como la inspección y la clasificación de almacenes. Por su parte, el control conforme bajo fuerzas externas podría apoyar un ensamblaje de precisión junto a un manejo de cargas pesadas. En paralelo, la tecnología de localización relativa podría permitir la navegación en entornos complejos.
Mientras tanto, la competencia en el mercado de robótica humanoide se intensifica a medida que las grandes compañías tecnológicas se centran en expandir el desarrollo y el despliegue de fábricas.
Con mayor precisión motriz y capacidades de interacción cada vez más sofisticadas, estas tecnologías anticipan un futuro donde la convivencia entre humanos y máquinas será cada vez más cotidiana.
Sin embargo, la industria todavía enfrenta retos. Los robots humanoides actuales no igualan la eficiencia de un trabajador humano en tareas complejas y su rentabilidad en entornos industriales sigue en discusión.
