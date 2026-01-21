China dio señales claras de que su transformación industrial sigue avanzando con fuerza, en un momento en que la segunda economía mundial busca fortalecer su resiliencia ante desafíos globales y consolidar su liderazgo en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), comunicaciones de próxima generación y robótica avanzada.
China acelera su industria: IA, robots humanoides y 6G impulsan su economía en 2026
China fortalece su economía con IA, robótica y redes 6G. La innovación tecnológica marca el camino en 2026.
Según datos oficiales presentados por el viceministro de Industria y Tecnología de la Información, Zhang Yunming, el sector industrial chino alcanzó un crecimiento interanual del 5,9 % en el valor agregado de las principales empresas industriales en 2025, mientras que la participación del sector manufacturero en el Producto Interno Bruto (PIB) se mantuvo estable.
Este desempeño respalda el pronóstico de que China conservará por decimosexto año consecutivo su posición como la mayor industria manufacturera del mundo.
Crecimiento por sector
El avance no sólo se refleja en cifras generales, sino también en la expansión de segmentos clave. El volumen total de negocios del sector de telecomunicaciones aumentó en un 9,1 %, y la suma del sector industrial y de la información representó más del 40 % del crecimiento económico total del año pasado, destacó Zhang.
IA, robótica y sectores emergentes como motores del crecimiento
Expertos industriales chinos coinciden en que la resiliencia económica del país se ha visto reforzada por la rápida expansión de industrias habilitadas por IA, manufactura avanzada y tecnologías emergentes. Zhu Keli, director fundador del China Institute of New Economy, subrayó a DailyChina que estos sectores han generado un impulso sostenido, compensando la desaceleración relativa de industrias tradicionales.
Entre los sectores más dinámicos, la fabricación de equipos y la alta tecnología registraron aumentos de 9,2 % y 9,4 %, respectivamente, superando ampliamente el promedio general de las empresas industriales. Esta tendencia pone de manifiesto una reconfiguración del tejido productivo hacia actividades de mayor valor agregado y sofisticación tecnológica.
El avance de la IA se ha convertido en uno de los pilares de este proceso transformador. Según estimaciones de la industria, el número de empresas de inteligencia artificial en China superó las 6.000 en 2025, con un sector central valorado en más de 1,2 billones de yuanes (aproximadamente US$ 172.000 millones).
Este auge también se traduce en productos de consumo innovadores. Sandy Xu Ran, CEO del gigante del comercio electrónico JD.com, explicó al mismo medio que artículos habilitados con IA —como robots y gafas inteligentes— han experimentado un crecimiento acelerado en ventas, con algunos segmentos triplicando o incluso multiplicando por diez sus cifras respecto al año anterior.
Robótica humanoide y 6G: el siguiente salto
Para mantener este impulso, el gobierno intensificará la inversión estatal y la financiación pública en tecnologías de vanguardia, especialmente en robótica humanoide, con foco en avances clave como modelos de IA, chips y articulaciones integradas. Estas máquinas tienen el potencial de reconfigurar las cadenas globales de suministro y consolidar ventajas competitivas difíciles de replicar.
Además, China continúa avanzando en la carrera por la tecnología 6G, habiendo comenzado ya la segunda fase de ensayos técnicos. Expertos del sector estiman que, con la integración de redes 6G y capacidades de IA, los servicios comerciales podrían comenzar alrededor de 2030, lo que posicionaría al país en la vanguardia de las telecomunicaciones del futuro.
Impacto económico y hacia 2026
La combinación de estos factores —expansión de la manufactura avanzada, IA, robótica y 6G— no sólo ha reforzado la capacidad de la industria china para adaptarse a choques externos, sino que también se refleja en las reacciones positivas de los mercados financieros, con alzas significativas en acciones tecnológicas y firmas asociadas a estas cadenas de valor.
Con un pie firme en la consolidación tecnológica y otro en la reconfiguración industrial, China se posiciona para un 2026 de crecimiento sostenido, aun en un entorno global marcado por incertidumbres económicas, tensiones comerciales y competencia geopolítica en torno a la innovación tecnológica.
