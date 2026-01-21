China acelera su industria: IA, robots humanoides y 6G impulsan su economía en 2026

Entre los sectores más dinámicos, la fabricación de equipos y la alta tecnología registraron aumentos de 9,2 % y 9,4 %, respectivamente, superando ampliamente el promedio general de las empresas industriales. Esta tendencia pone de manifiesto una reconfiguración del tejido productivo hacia actividades de mayor valor agregado y sofisticación tecnológica.

El avance de la IA se ha convertido en uno de los pilares de este proceso transformador. Según estimaciones de la industria, el número de empresas de inteligencia artificial en China superó las 6.000 en 2025, con un sector central valorado en más de 1,2 billones de yuanes (aproximadamente US$ 172.000 millones).

Este auge también se traduce en productos de consumo innovadores. Sandy Xu Ran, CEO del gigante del comercio electrónico JD.com, explicó al mismo medio que artículos habilitados con IA —como robots y gafas inteligentes— han experimentado un crecimiento acelerado en ventas, con algunos segmentos triplicando o incluso multiplicando por diez sus cifras respecto al año anterior.

Robótica humanoide y 6G: el siguiente salto

Para mantener este impulso, el gobierno intensificará la inversión estatal y la financiación pública en tecnologías de vanguardia, especialmente en robótica humanoide, con foco en avances clave como modelos de IA, chips y articulaciones integradas. Estas máquinas tienen el potencial de reconfigurar las cadenas globales de suministro y consolidar ventajas competitivas difíciles de replicar.

Además, China continúa avanzando en la carrera por la tecnología 6G, habiendo comenzado ya la segunda fase de ensayos técnicos. Expertos del sector estiman que, con la integración de redes 6G y capacidades de IA, los servicios comerciales podrían comenzar alrededor de 2030, lo que posicionaría al país en la vanguardia de las telecomunicaciones del futuro.

Impacto económico y hacia 2026

La combinación de estos factores —expansión de la manufactura avanzada, IA, robótica y 6G— no sólo ha reforzado la capacidad de la industria china para adaptarse a choques externos, sino que también se refleja en las reacciones positivas de los mercados financieros, con alzas significativas en acciones tecnológicas y firmas asociadas a estas cadenas de valor.

Con un pie firme en la consolidación tecnológica y otro en la reconfiguración industrial, China se posiciona para un 2026 de crecimiento sostenido, aun en un entorno global marcado por incertidumbres económicas, tensiones comerciales y competencia geopolítica en torno a la innovación tecnológica.

