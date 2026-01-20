La televisión abierta todavía sabe cómo prender fuego una noche tranquila, y en Telefe quedó claro que cuando hay egos y apuro no hace falta guion. Dos figuras del canal se trenzaron por una simpleza y la cosa escaló rápido: hubo forcejeo, tensión y la sensación de que estuvieron a nada de irse a las piñas, aseguraron algunos testimonios.
"NO LO IBA A SOLTAR"
Telefe al rojo vivo: Dos famosas se cruzaron fuerte en vivo y casi vuelan piñas
Telefe tuvo una jornada caliente. Dos figuras de MasterChef casi terminan en un enfrentamiento físico por una nimiedad, según aseguraron en el programa.
En Telefe, la tensión se sirvió antes que el plato
Todo ocurrió durante la gala de repechaje de MasterChef Celebrity, emitida por Telefe, cuando la consigna obligaba a cocinar con pescados de mar o de río bajo presión de tiempo. En ese contexto, el salmón se convirtió en el botín más deseado del mercado y ahí apareció el conflicto: Emilia Attias y Esther Goris tomaron el mismo pescado al mismo tiempo y ninguna quiso ceder.
Goris intentó una salida intermedia y propuso dividirlo, pero la respuesta fue contundente. "No lo iba a soltar, era mío", dijo Attias más tarde frente al jurado, frase que terminó resumiendo todo el episodio. El forcejeo fue tan evidente que obligó a la intervención de Wanda Nara, que cortó la discusión y aplicó el reglamento: "Lo agarró primero Emilia y te toca cocinar esto. Entrá al mercado, por favor".
En el repechaje no hay margen para la corrección política. Es una instancia donde se juega el orgullo, el lugar en pantalla y la continuidad. Según se vio al aire, la tensión fue real y no actuada, tanto que la propia Wanda lo resumió sin suavizarlo: "Casi se van a las trompadas".
El after del conflicto: Risas, reclamos y ceviche
Lejos de apagarse, el clima siguió cargado durante la devolución. Goris, obligada a cambiar de plan y cocinar con dorado, presentó un ceviche que recibió elogios del jurado, algo poco habitual para un pescado de río. Y ahí apareció la ironía directa hacia la ex Casi Ángeles: "Quiero agradecerle a Emilia por esto".
Desde su estación, Attias le devolvió la chicana con una sonrisa filosa: "Tiene que prometer no robar más nada", dejando claro que todavía quedaba roce. Y como si fuera poco, también se quejó del costado menos glamoroso del cruce, que suele quedar fuera del show pero que esta vez salió al aire: el olor a pescado que le quedó impregnado en la ropa después del forcejeo.
Cuando llegó el momento de presentar su sopa de salmón, Wanda volvió a traer el tema a la mesa y recordó el episodio. Lejos de bajar el tono, Emilia reafirmó su postura delante de todos sin arrepentimiento ni correcciones: "No lo iba a soltar, era mío".
Por decisión de Germán Martitegui, el delantal blanco quedó en manos de Attias, que regresó oficialmente a la competencia. Más allá del resultado, la gala confirmó nuevamente que MasterChef Celebrity funciona mejor cuando deja ver la incomodidad, el ego y la competencia sin maquillaje. Porque al final, el conflicto sigue siendo el plato fuerte, y la cocina es la excusa.
