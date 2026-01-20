Telefe al rojo vivo: Dos famosas se cruzaron fuerte en vivo y casi vuelan piñas

El after del conflicto: Risas, reclamos y ceviche

Lejos de apagarse, el clima siguió cargado durante la devolución. Goris, obligada a cambiar de plan y cocinar con dorado, presentó un ceviche que recibió elogios del jurado, algo poco habitual para un pescado de río. Y ahí apareció la ironía directa hacia la ex Casi Ángeles: "Quiero agradecerle a Emilia por esto".

Desde su estación, Attias le devolvió la chicana con una sonrisa filosa: "Tiene que prometer no robar más nada", dejando claro que todavía quedaba roce. Y como si fuera poco, también se quejó del costado menos glamoroso del cruce, que suele quedar fuera del show pero que esta vez salió al aire: el olor a pescado que le quedó impregnado en la ropa después del forcejeo.

image Goris cocinó un ceviche de dorado y le agradeció irónica a a su compañera, mientras que Attias le replicó que no robe más.

Cuando llegó el momento de presentar su sopa de salmón, Wanda volvió a traer el tema a la mesa y recordó el episodio. Lejos de bajar el tono, Emilia reafirmó su postura delante de todos sin arrepentimiento ni correcciones: "No lo iba a soltar, era mío".

Por decisión de Germán Martitegui, el delantal blanco quedó en manos de Attias, que regresó oficialmente a la competencia. Más allá del resultado, la gala confirmó nuevamente que MasterChef Celebrity funciona mejor cuando deja ver la incomodidad, el ego y la competencia sin maquillaje. Porque al final, el conflicto sigue siendo el plato fuerte, y la cocina es la excusa.

tweet-2013437178454462923 El conflicto siguió durante la presentación de los platos, dejando claro que MasterChef Celebrity brilla cuando se muestra ego, rivalidad y tensión real.

