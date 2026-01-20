Menos margen para Javier Milei: La economía real empieza a reclamar oxígeno

Live Blog Post

La agenda actualizada de Javier Milei en Suiza

Esta misma jornada se encuentra con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro a las 16:30, hora argentina, iniciando la agenda pesada el miércoles. Entre los rubros de Ostro figuran la logística, catering aéreo, distribución de contenidos para aerolíneas y el rubro de gemas y minerales.

A primera hora saludará al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, para minutos después participar del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un panel del Foro Económico para explorar los desafíos y oportunidades actuales del país.

Luego, sin precisiones sobre los nombres propios y el itinerario, tendrá encuentros con “CEO’s de Bancos Globales”, según el reporte oficial.

Su pasaje final y más relevante del miércoles llegará sobre el mediodía cuando salude al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende, y proceda a intervenir en el Foro Económico Mundial, donde se espera que su discurso apunte a la necesidad de establecer relaciones diplomáticas basadas en lo ideológico y no en lo económico.

El jueves, el último de los días de actividad, iniciará a las 6:30, hora de Argentina, con la firma de Javier Milei del Consejo de Paz, este particular proyecto impulsado por Donald Trump en el cual solicitó una especie de “membresía” de 1.000 millones de dólares. La invitación incluyó a China y Rusia. Se trata de una organización diferente al existente Consejo Mundial de la Paz.

No hay una lista oficial de quiénes lo rubricarán, pero ya se sabe que Emmanuel Macron de Francia lo descartó y que Washington “persigue” a Benjamin Netanyahu de Israel para que se sume.