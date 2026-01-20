urgente24
Menos margen para Javier Milei: La economía real empieza a reclamar oxígeno

Antes de viajar al Foro de Davos, Javier Milei celebró el dato de la inflación mayorista. Los números, por ahora, muestran un avance, pero también un límite.

20 de enero de 2026 - 10:01

La baja de la inflación ha sido la bandera que Javier Milei flameó con mayor énfasis durante su gestión y la política que más reconocimiento cosecha en la población general. Luego del festejo del dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), llegó el índice de precios internos al por mayor (IPIM).

El 2025 cerró con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%. La inflación mayorista fue la más baja desde 2017, que concluyó con 18,8%. La noticia fue celebrada por el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los números por ahora muestran un avance pero también un límite. Con menos margen para postergar correcciones y con una economía real que empieza a reclamar oxígeno, el Gobierno enfrentará un 2026 entre profundizar el ajuste para preservar la foto anual o habilitar una recuperación que ponga a prueba la estabilidad de los precios.

En definitiva, el año se perfila como el de la "convergencia difícil". Pasar de tres dígitos a dos fue la etapa rápida; ahora, el desafío es bajar de dos dígitos a uno solo. Desde la administración libertaría confían en que el ancla fiscal y el control monetario serán suficientes para cumplir el sueño del "0%", mientras que el mercado sugiere que la realidad de los precios todavía tiene facturas pendientes por pagar antes de llegar a esa meta.

En el plano internacional, sigue la búsqueda de 43 desaparecidos tras el choque de trenes en España. Sobre ese marco, el Presidente, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial hasta el jueves 22 de enero, por la tragedia ocurrida en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 41 personas fallecidas.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 donde te contamos lo que pasa en Argentina y el mundo:

Alertan por el salto de casos de gripe H3N2

La gripe A (H3N2) registró en Argentina el mayor salto de casos de las últimas semanas y ya alcanzó a 14 provincias, según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Los contagios confirmados más que se duplicaron y pasaron de 11 a 28, todos correspondientes a la variante K, por lo que evaluarán adelantar la vacunación para grupos de riesgo.

De acuerdo con el informe del ministerio de Salud, los casos se distribuyeron en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, La Rioja y Río Negro. Siete pacientes presentaron "antecedentes de viaje" internacional, principalmente a Europa, Estados Unidos y el Caribe.

Las detecciones surgieron tanto en pacientes ambulatorios como en personas internadas, a partir de distintas estrategias de vigilancia epidemiológica. En ese marco, la cartera sanitaria reforzó el monitoreo a través de "unidades centinela de IRAG", redes de laboratorios y secuenciación genómica coordinada por el Instituto Malbrán.

La agenda actualizada de Javier Milei en Suiza

Esta misma jornada se encuentra con el empresario y filántropo británico Maurice Ostro a las 16:30, hora argentina, iniciando la agenda pesada el miércoles. Entre los rubros de Ostro figuran la logística, catering aéreo, distribución de contenidos para aerolíneas y el rubro de gemas y minerales.

A primera hora saludará al Presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, para minutos después participar del “Country Strategy Dialogue on Argentina”, un panel del Foro Económico para explorar los desafíos y oportunidades actuales del país.

Luego, sin precisiones sobre los nombres propios y el itinerario, tendrá encuentros con “CEO’s de Bancos Globales”, según el reporte oficial.

Su pasaje final y más relevante del miércoles llegará sobre el mediodía cuando salude al Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende, y proceda a intervenir en el Foro Económico Mundial, donde se espera que su discurso apunte a la necesidad de establecer relaciones diplomáticas basadas en lo ideológico y no en lo económico.

El jueves, el último de los días de actividad, iniciará a las 6:30, hora de Argentina, con la firma de Javier Milei del Consejo de Paz, este particular proyecto impulsado por Donald Trump en el cual solicitó una especie de “membresía” de 1.000 millones de dólares. La invitación incluyó a China y Rusia. Se trata de una organización diferente al existente Consejo Mundial de la Paz.

No hay una lista oficial de quiénes lo rubricarán, pero ya se sabe que Emmanuel Macron de Francia lo descartó y que Washington “persigue” a Benjamin Netanyahu de Israel para que se sume.

Ruta del dinero AFA: Martes clave

La causa judicial que investiga maniobras financieras vinculadas a la compra de una mansión en Pilar y una flota de vehículos de alta gama que salpican a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky resolvió citar a declarar como testigo al contador que certificó un documento contable considerado apócrifo, utilizado para justificar la adquisición de un Porsche valuado en 494 millones de pesos.

En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por supuesta “evasión agravada”.

Este martes se vence el plazo para que AFA presente documentación.

El mundo mira a Davos: Los principales desafíos que enfrenta la Argentina

Según el World Economic Forum, los riesgos más relevantes que enfrenta la Argentina son los siguientes:

1. Deterioro de los servicios públicos y de la protección social

2. Falta de oportunidades económicas y empleo formal

3. Caída o estancamiento de la actividad económica

4. Desigualdad de ingresos

5. Polarización social y dificultad para generar consensos

Por qué no baja el Riesgo País

El Riego País de la Argentina, es decir, su probabilidad de default, se mantiene por encima de los 550 puntos básicos. A pesar del fuerte recorte que sufrió tras la victoria de LLA en las elecciones de medio término, el índice elaborado por el JP Morgan se encuentra en un nivel aún muy elevado.

Para tomar una referencia, países vecinos están muy por debajo de esa marca. Brasil cerró la semana pasada en 191 puntos, Paraguay en 110, Chile, 90 y Uruguay, 69.

Otro dato vuelve a sacudir el panorama económico

Mientras muchas familias argentinas ajustan gastos y buscan ofertas para llegar a fin de mes, hay un dato que vuelve a sacudir el análisis económico: el precio de un combo Big Mac medido en dólares en Argentina está entre los más altos del planeta. Según el último ranking global, el clásico menú de McDonald’s alcanzó US$ 7,37, ubicando al país como el segundo con el Big Mac más caro del mundo, apenas detrás de Suiza y con peor ubicación que Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega o Suecia.

El número por sí solo ya tiene un impacto: es un producto estandarizado en todo el mundo y sirve para comparar lo que realmente cuestan bienes cotidianos y cómo se mueven las economías más allá de las estadísticas habituales.

Los precios en dólares de bienes como la hamburguesa de Mc. Donald’s son sorprendentemente altos, los salarios argentinos convertidos a moneda dura se mantienen sustancialmente más bajos que en economías desarrolladas. Es decir: el ingreso de un trabajador argentino alcanza para menos cosas que el cierre de una hamburguesa en Estados Unidos o Europa, aunque el precio resulte similar o incluso más alto.

Choque de trenes: Los Reyes de España visitaron la zona

Los reyes Felipe y Letizia arribaron al lugar del accidente ferroviario de Adamuz, para visitar los trabajos de emergencia sobre las vías donde se encuentran varados los trenes siniestrados.

Los reyes estuvieron acompañados por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Está presente también el ministro de Transportes, Óscar Puente, y otras autoridades.

Desde la Secretaría de Minería de la Nación confirman a Martín Redrado

La minería no solo es un motor de divisas para la Argentina, sino que además es hoy el mayor generador del empleo privado formal en las provincias cordilleranas. Con un crecimiento sostenido en la cantidad de puestos de trabajo, alcanzó en el inicio de 2026 niveles históricos de empleabilidad, con salarios que duplican la media nacional.

Según los números que registran, la minería ya supera los 40.000 puestos de trabajo directos, con un importante efecto multiplicador: se estima que por cada empleo directo se generan entre 3 y 5 empleos indirectos en la cadena de proveedores.

Números en rojo: Industria metalúrgica en caída libre

La energía y la minería junto con el agro y poco más son los grandes ganadores de la gestión Milei, pero generan poco empleo y no apuntan al mercado interno. Entre los ‘perdedores’, la industria metalúrgica cerró el 2025 con una caída del 0,9% que se suma al derrumbe del 2024.

Según datos del informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), conocido este martes (20/1), en diciembre de 2025, la industria metalúrgica registró una variación interanual de -7,1% y una contracción con respecto a noviembre de 1,3%.

Hernán Lacunza apuntó contra el superávit financiero del Gobierno

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, valoró el estado de las cuentas públicas del Estado nacional, pero advirtió que el punto de partida para 2026 no es holgado.

A través de sus redes sociales, planteó consideraciones técnicas en el cómputo del superávit fiscal que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y alertó sobre el efecto de los intereses capitalizables.

Nuevo esquema de subsidios energéticos

El Gobierno nacional publicó los requisitos y mecanismos para acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), medida que unifica la asistencia en los servicios de electricidad, gas natural, gas por redes y garrafas en una sola categoría destinada a usuarios residenciales, con criterios explícitos de inclusión y exclusión.

Según indica la Disposición 2/2026 de la subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, el acceso al SEF está condicionado a la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y a la acreditación de ingresos netos totales que no superen el umbral de tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2", conforme a los valores oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La reglamentación fija además expulsiones específicas por bienes y activos: quedan fuera del régimen los hogares con al menos un vehículo cuyo modelo tenga tres años o menos, salvo que haya un integrante con CUD; aquellos cuyos integrantes ostenten, en conjunto, tres o más inmuebles; quienes posean embarcaciones de lujo o aeronaves; y los hogares con integrantes que detenten activos societarios.

Diego Santilli sigue buscando apoyo de los gobernadores

El Gobierno confirmó este lunes que habrá sesiones extraordinarias del Congreso entre el 02 y el 27/02. El temario oficializado en el Boletín Oficial incluye sólo 4 temas y el central será el proyecto de reforma laboral.

El mismo tiene dictamen del Senado, aunque quedó abierto a modificaciones para recoger más apoyos.

Para la reforma laboral la cuestión pasa por la negociación con los gobernadores, que tiene un trasfondo meramente económico. El proyecto incluye la reducción de impuestos coparticipables (como Ganancias a las empresas), por lo que las arcas provinciales se resentirían.

La Reforma Laboral, otro dolor de cabeza

La sesión para darle media sanción al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei ya tiene fecha tentativa. En base a ello, gremios locales volvieron a poner el grito en el cielo. "Es un ataque directo a los trabajadores", remarcaron desde la Intersindical Rosario.

En ese sentido, Walter Palombi, titular del Sindicato del Correo, remarcó: "Estamos convencidos que hay que hacer una fuerte movilización el día que se trate, tiene que ser paro con movilización para enfrentar en la calle esto que viene a destruir nuestra historia que es la historia de los trabajadores y las trabajadoras".

Acuerdo UE-Mercosur: Industriales Pymes temen el cierre de fábricas

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a encender luces de alarma en el sector industrial argentino. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que la apertura económica, sin un plan de fortalecimiento productivo, podría derivar en el cierre del 20% de las fábricas, con un impacto directo en el empleo, la producción nacional y la balanza comercial.

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) difundió un informe en el que sostiene que, de no implementarse políticas activas de incentivo, financiamiento y protección, el acuerdo podría desencadenar una verdadera crisis en el entramado productivo nacional.

Rumbo a Davos, arranca la gira del Presidente

Javier Milei viaja hacia Zúrich, Suiza, donde llevará adelante una agenda cargada de actividades que incluye su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, además de reuniones con banqueros, empresarios y distintos referentes internacionales.

El jefe de Estado se trasladó junto a los ministros Luis Caputo, a cargo de Economía; Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación y Transformación del Estado; y Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La comitiva presidencial partió anoche a las 21 y tiene previsto arribar este martes a las 15.30. La primera actividad oficial será esa misma noche, a las 21 (hora local), con un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, presidente del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos

Otro número que celebran Javier Milei y Luis Caputo

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%. La inflación mayorista fue la más baja desde 2017, que concluyó con 18,8%.

La noticia fue celebrada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. “La inflación mayorista más baja desde 2017. Fin”, dijo el mandatario nacional en su cuenta X.

Por su parte, 'Toto' indicó que “al igual que en el caso del Indice de Precios al Consumidor (IPC), en 2025 se registró la menor inflación mayorista de los últimos 8 años”.

“Este resultado, que contrasta con el 276,4% de variación en el IPIM en 2023, fue posible por la combinación de superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero, recapitalización del BCRA y las distintas medidas de desregulación y facilitación del comercio que han permitido reducir costos innecesarios para el sector privado”, sumó.

Comodoro Rivadavia también la está pasando mal

Tras el deslizamiento de tierras en la ladera sur del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, por el que hay más de 190 personas evacuadas, y luego de que la ciudad santacruceña declarara la emergencia geológica y urbanística, el Gobierno nacional envió en las últimas horas asistencia para los damnificados.

La tareas de ayuda son llevadas adelante tanto por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordina el operativo entre organismos nacionales y provinciales, como por el Ejército Argentino, que desplegó un vehículo cocina para entregar comida caliente.

Por un lado, desde la primera de las entidades señalaron a través de la red social X que las Fuerzas Federales realizan "tareas de seguridad y colaboran con los afectados para el traslado de elementos personales". Además, precisaron que este martes llega, en un avión de la Policía, su Brigada de búsqueda urbana y rescate "con oficiales de comando, ingeniero, arquitecto, piloto, copiloto y mecánicos".

Se reactivaron los incendios en Chubut

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut informó anoche que, si bien el incendio forestal de Puerto Patriada continúa contenido, varios sectores registraron reactivaciones este lunes por las condiciones climáticas y la presencia de puntos calientes dentro del perímetro.

Y con el calor reactivando varios focos en la zona, los brigadistas debieron reforzar el operativo para evitar que el incendio se propague tras los días de relativa calma y de haber logrado contener los focos principales.

El Gobierno sigue haciendo de las suyas

La Administración Milei comenzó el 2026 acelerando su limpieza del registro de prepagas. La semana pasada borró a unas 20 mediante un edicto de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y este martes (20/1) sumó a otras 4.

Según el edicto de la SSS publicado este martes en el Boletín Oficial con la firma de Silvia Noemí Viazzi, la secretaria general del organismo, se comunicó “a los usuarios de Entidades de Medicina Prepaga que se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el Registro creado por el art. 5º, inc. b, de la Ley Nº 26.682 y la baja del registro provisorio otorgado, de las siguientes entidades".

Tragedia en España: Sube la cifra de víctimas fatales, rige el luto nacional y buscan cuerpos

El descarrilamiento que ocasionó el accidente que causó ya 41 muertos en España podría relacionarse con una mala soldadura en el carril derecho de una vía.

La formación que se salió de las cintas metálicas a alta velocidad y produjo un luctuoso accidente en Còrdoba, España, podría estar originado en que la falla de una soldadura afectó una vía e hizo salir de su curso al convoy.

Los investigadores evalúan al descubrimiento que llegó con la luz solar como una "posible causa determinante".

¿Falta más ajuste fiscal?

El resultado financiero que muestra el Gobierno volvió a quedar en el centro de la discusión en la City, no por una disputa política, sino por una cuestión técnica que el mercado sigue con atención. El interrogante sobre el ajuste fiscal es concreto y atraviesa a inversores, analistas y acreedores. Cuánto del superávit financiero informado es genuino cuando se descuentan correctamente los intereses que no se pagan en efectivo, sino que se capitalizan en la deuda en pesos.

Durante 2025, la administración de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, informó un superávit financiero equivalente a 0,2% del PBI. El número es consistente con el discurso oficial de orden fiscal y ajuste del gasto.

Inflación 2026, desafiante para Javier Milei (y 'Toto' Caputo)

El 2,8% de inflación de diciembre 2025 fue el 4to. mes consecutivo con el IPC / INdEC por encima del 2% mensual y el 7mo. de aceleración mensual. En ese contexto Fundación Capital difundió su previsión para 2026, que no es la de Javier Milei y Luis Caputo, que estaba por debajo de 1,5% mensual.

Si bien el año culminó con la menor inflación anual desde 2017, el cambio de tendencia plantea interrogantes para 2026.

