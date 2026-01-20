Menos margen para Javier Milei: La economía real empieza a reclamar oxígeno

La baja de la inflación ha sido la bandera que Javier Milei flameó con mayor énfasis durante su gestión y la política que más reconocimiento cosecha en la población general. Luego del festejo del dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), llegó el índice de precios internos al por mayor (IPIM).
Alertan por el salto de casos de gripe H3N2
La gripe A (H3N2) registró en Argentina el mayor salto de casos de las últimas semanas y ya alcanzó a 14 provincias, según la última actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). Los contagios confirmados más que se duplicaron y pasaron de 11 a 28, todos correspondientes a la variante K, por lo que evaluarán adelantar la vacunación para grupos de riesgo.
De acuerdo con el informe del ministerio de Salud, los casos se distribuyeron en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, La Rioja y Río Negro. Siete pacientes presentaron "antecedentes de viaje" internacional, principalmente a Europa, Estados Unidos y el Caribe.
Las detecciones surgieron tanto en pacientes ambulatorios como en personas internadas, a partir de distintas estrategias de vigilancia epidemiológica. En ese marco, la cartera sanitaria reforzó el monitoreo a través de "unidades centinela de IRAG", redes de laboratorios y secuenciación genómica coordinada por el Instituto Malbrán.
