El Gobierno confirmó este lunes que habrá sesiones extraordinarias del Congreso entre el 02 y el 27/02. El temario oficializado en el Boletín Oficial incluye sólo 4 temas y el central será el proyecto de reforma laboral.
CAPÍTULO IMPOSITIVO
Reforma laboral: Gobernadores reciben a la 'paloma', pero quieren el compromiso de un 'halcón'
Diego Santilli sigue buscando apoyo de los gobernadores, pero estos quieren sumar a Luis Caputo a la negociación, quien es reticente a los cambios que piden.
El mismo tiene dictamen del Senado, aunque el mismo quedó abierto a modificaciones para recoger más apoyos.
El Gobierno pretendía tratar la iniciativa en el primer tramo de la prórroga legislativa, en diciembre, pero tuvo que posponerlo ante la falta de consensos y luego de que se produjeran cortocircuitos entre el oficialismo y sus aliados durante el tratamiento del Presupuesto.
Para la reforma laboral la cuestión pasa por la negociación con los gobernadores, que tiene un trasfondo meramente económico. El proyecto incluye la reducción de impuestos coparticipables (como Ganancias a las empresas), por lo que las arcas provinciales se resentirían.
En ese aspecto, habría 2 posturas en colisión en el Gobierno: la de los acuerdistas, que evalúan compensar a las provincias por los recortes (incluso trascendió que podría quitarse el capítulo impositivo) y la de los 'duros', que no quieren ninguna modificación e intentan convencer de que lo que pierdan por esos impuestos, los distritos lo recuperarán por la recuperación económica que procurará -se supone- la "modernización" de las leyes laborales.
En el primer grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se reúne cara a cara con los gobernadores para conseguir apoyos. Este lunes fue a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz, quien adelantó su respaldo al proyecto. La gira de Santilli seguirá por Neuquén y Entre Ríos.
“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz y agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.
“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, aseguró por su parte el ministro del Interior.
Sin embargo, esa postura no sería unificada entre los jefes provinciales. Ante los cambios que podrían afectar las cuentas de sus provincias, los gobernadores quieren que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea parte de las conversaciones.
Es que el antecedente de Guillermo Francos, quien prometía pero luego esas promesas naufragaban en el Palacio de Hacienda, los hace tener una posición más conservadora en lo que respecta a sus negociaciones con la Casa Rosada.
El problema para los mandatarios es que Caputo integra el sector 'halcón' y no quiere resignar ningún punto del proyecto en términos fiscales.
El viernes se reunió la 'mesa política' del Gobierno, con varios actores que intervienen en la discusión de la reforma laboral. No habría habido acuerdo entre las posiciones antagónicas.
En el Ejecutivo no quieren que el tratamiento se demore con cambios que lo obliguen a volver a la Cámara de origen, en este caso, el Senado.
