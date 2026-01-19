Reforma laboral: Gobernadores reciben a la 'paloma', pero quieren el compromiso de un 'halcón'

En el primer grupo está el ministro del Interior, Diego Santilli, quien se reúne cara a cara con los gobernadores para conseguir apoyos. Este lunes fue a Salta para reunirse con Gustavo Sáenz, quien adelantó su respaldo al proyecto. La gira de Santilli seguirá por Neuquén y Entre Ríos.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo Sáenz y agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, aseguró por su parte el ministro del Interior.

Sin embargo, esa postura no sería unificada entre los jefes provinciales. Ante los cambios que podrían afectar las cuentas de sus provincias, los gobernadores quieren que el ministro de Economía, Luis Caputo, sea parte de las conversaciones.

Es que el antecedente de Guillermo Francos, quien prometía pero luego esas promesas naufragaban en el Palacio de Hacienda, los hace tener una posición más conservadora en lo que respecta a sus negociaciones con la Casa Rosada.

El problema para los mandatarios es que Caputo integra el sector 'halcón' y no quiere resignar ningún punto del proyecto en términos fiscales.

El viernes se reunió la 'mesa política' del Gobierno, con varios actores que intervienen en la discusión de la reforma laboral. No habría habido acuerdo entre las posiciones antagónicas.

En el Ejecutivo no quieren que el tratamiento se demore con cambios que lo obliguen a volver a la Cámara de origen, en este caso, el Senado.

