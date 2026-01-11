Federico Sturzenegger elogió una medida del BCRA, ¿inconstitucional?

Así, en períodos de tasas de interés positiva por encima del límite, el demandado no debería pagar mas del 3% por sobre la inflación, y en períodos de tasas negativas superiores al 3%, responde por la tasa de inflación menos 3%.

El ministro agregó que se plantea una idea similar para el proyecto de reforma laboral. “Se instituye un razonamiento similar pero no idéntico. Se sugiere para el futuro actualización de inflación +3%, y hacia atrás las tasas activas con un tope de inflación más 3% y un piso del 67% de ese monto si las tasas reales son muy negativas. Misma idea.

Críticas a Sturzenegger

El comunicado del BCRA fue emitido el 08/01. Establece que el Directorio aprobó la difusión de una nueva serie estadística, la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), en el marco de lo dispuesto en el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El artículo 768 plantea:

ARTICULO 768.- Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:

a) por lo que acuerden las partes;

b) por lo que dispongan las leyes especiales;

c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.

Sin embargo, esta idea que el ministro desarrolló con gran entusiasmo recibió críticas en las redes.

Dentro de los detractores se encuentra el abogado Nestor Parisi, que argumentó que “la facultad de delegar la fijación de una tasa de interés judicial al BCRA no supera el test de constitucionalidad. Sugiero leer el magistral voto de Picasso en la parte pertinente del fallo que adjunto”.

El fallo de la Corte Suprema plantea que la definición de la tasa de actualización debe ser fijada por el poder Legislativo, y no por el BCRA, por la “prohibición que expresamente establece el art. 76 de la Constitución Nacional”.

Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.

Por su parte, el abogado Walter Neil Buhler remarcó a Urgente24:

La tasa de intereses moratorios (TIM) que estableció el BCRA no deja de ser una sugerencia, ya que los jueces tienen total libertad (con algunas limitaciones impuestas por la Corte Suprema) para fijar los intereses que consideren más equitativos. En lo laboral han proliferado las fake news alrededor de este tema. La tasa de intereses moratorios (TIM) que estableció el BCRA no deja de ser una sugerencia, ya que los jueces tienen total libertad (con algunas limitaciones impuestas por la Corte Suprema) para fijar los intereses que consideren más equitativos. En lo laboral han proliferado las fake news alrededor de este tema.

Aunque esta medida puede ayudar a dar un marco acotado de tasas de actualización, la discusión sobre su legalidad está planteada y ya hay debate.

