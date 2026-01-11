Hay familias que resuelven sus conflictos en la mesa del domingo. Otras lo hacen en los tribunales. Pero cuando hablamos de Jorge Rial y su hija Morena, la cosa toma un giro que ni el guionista más creativo de la televisión argentina podría haber imaginado: velas, amarres y rituales de dudosa procedencia para doblegar la voluntad paterna. Sí, leíste bien. La mediática habría recurrido a trabajos de magia negra para conseguir que su propio padre aflojara la billetera.
"NECESITO QUE..."
Jorge Rial cada vez más complicado: Qué dicen los mensajes que se filtraron
Desde velas hasta amarres, Morena Rial no dudó en usar rituales para meter a Jorge Rial en sus pedidos más oscuros.
La bomba la lanzó Pilar Smith en "LAM", y no fue con pinzas precisamente. La periodista llegó con pruebas bajo el brazo y un relato que dejó a todos con la boca abierta.
Para empezar, es importante aclarar que Morena no es principiante en estos temas: su vínculo con el umbandismo y su devoción por San la Muerte ya eran de público conocimiento. Pero lo que se reveló ahora va mucho más allá de simples creencias espirituales. Esto es directamente intervención sobre terceros, y cuando ese tercero es nada más ni nada menos que tu padre, la cosa se pone densa.
Los pedidos de Morena Rial
"Yo hablé con ella y me contó los diferentes trabajos que le pedía Morena, algunos aceptó realizarlos, pero otros no porque eran más oscuros. Este vínculo entre ellas fue entre 2021 y 2025", reveló Smith, refiriéndose a una mujer identificada como Ailuz en Instagram, quien habría sido la ejecutora de estos rituales.
Lo fascinante —y perturbador a la vez— es la progresión de los pedidos. Porque Morena no arrancó de una con lo heavy. Smith lo dejó claro cuando dijo: "Vamos a empezar con lo light". Primero fueron algunas velas para conseguir trabajo en televisión, con Marcelo Tinelli en la mira como posible jefe. Después vinieron los rituales para quedar embarazada, objetivo que aparentemente se cumplió. Hasta ahí, uno podría pensar que se trata de una persona buscando ayuda espiritual para sus anhelos personales. Pero entonces apareció Jorge Rial en el tablero.
Los amarres para sus parejas fueron quedando en segundo plano cuando Rial padre se transformó en el objetivo central de estas prácticas. "Le solicitó distintos amarres, relacionados a sus parejas, así como endulzamientos, pero en ese caso ya entraba Jorge Rial, para que ella le pudiera pedir distintas cosas materiales, lo quería doblegar. Y después pidió pactos, todo relacionado al dinero", explicó la angelita, desglosando una estrategia que mezclaba lo sentimental con lo material.
Jorge Rial, uno de sus objetivos
Y ahí llegó el momento más jugoso de la exposición. Smith no se quedó solo con sus palabras, sino que mostró chats. Las conversaciones entre Morena y la supuesta bruja dejaron poco margen para la interpretación. "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá, así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", escribió la mediática sin rodeos. Pedido concreto, objetivo claro: manipular la voluntad paterna para obtener beneficios económicos.
Pero la joya de la corona llegó cuando Ángel De Brito leyó en vivo otro fragmento escalofriante. Morena no solo había enviado el nombre completo y la fecha de nacimiento de su padre —datos necesarios para este tipo de trabajos según quienes practican estas cosas—, sino que además lo había hecho con una frase que no dejó espacio a ambigüedades: "Lo tengo que endulzar al chot... ese".
Ahora bien, mientras todo esto salía a la luz en los estudios de América TV, Morena Rial atraviesa otro capítulo complicado de su vida. Desde hace varios meses permanece detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, acusada de integrar una banda dedicada al robo en viviendas deshabitadas de San Isidro. Sus pedidos de prisión domiciliaria fueron rechazados, y su situación judicial se complica día a día.
Lo irónico de todo este asunto es que mientras Morena buscaba "doblegar" a su padre mediante rituales, terminó ella misma atrapada en una situación que ninguna vela parece poder resolver. Las brujerías, los amarres y los endulzamientos quedaron en segundo plano frente a una realidad mucho más concreta. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la desesperación por el dinero cuando se mezcla con relaciones familiares rotas? En el caso Rial, parece que no hay límites.
