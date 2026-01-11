Jorge Rial cada vez más complicado: Qué dicen los mensajes que se filtraron

Los amarres para sus parejas fueron quedando en segundo plano cuando Rial padre se transformó en el objetivo central de estas prácticas. "Le solicitó distintos amarres, relacionados a sus parejas, así como endulzamientos, pero en ese caso ya entraba Jorge Rial, para que ella le pudiera pedir distintas cosas materiales, lo quería doblegar. Y después pidió pactos, todo relacionado al dinero", explicó la angelita, desglosando una estrategia que mezclaba lo sentimental con lo material.

Jorge Rial, uno de sus objetivos

Y ahí llegó el momento más jugoso de la exposición. Smith no se quedó solo con sus palabras, sino que mostró chats. Las conversaciones entre Morena y la supuesta bruja dejaron poco margen para la interpretación. "Necesito que prendas una vela en nombre de mi papá, así puedo ir a Buenos Aires y que me alquile el auto", escribió la mediática sin rodeos. Pedido concreto, objetivo claro: manipular la voluntad paterna para obtener beneficios económicos.

Pero la joya de la corona llegó cuando Ángel De Brito leyó en vivo otro fragmento escalofriante. Morena no solo había enviado el nombre completo y la fecha de nacimiento de su padre —datos necesarios para este tipo de trabajos según quienes practican estas cosas—, sino que además lo había hecho con una frase que no dejó espacio a ambigüedades: "Lo tengo que endulzar al chot... ese".

image Jorge Rial y Morena Rial.

Ahora bien, mientras todo esto salía a la luz en los estudios de América TV, Morena Rial atraviesa otro capítulo complicado de su vida. Desde hace varios meses permanece detenida en la Unidad Penitenciaria de Magdalena, acusada de integrar una banda dedicada al robo en viviendas deshabitadas de San Isidro. Sus pedidos de prisión domiciliaria fueron rechazados, y su situación judicial se complica día a día.

Lo irónico de todo este asunto es que mientras Morena buscaba "doblegar" a su padre mediante rituales, terminó ella misma atrapada en una situación que ninguna vela parece poder resolver. Las brujerías, los amarres y los endulzamientos quedaron en segundo plano frente a una realidad mucho más concreta. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la desesperación por el dinero cuando se mezcla con relaciones familiares rotas? En el caso Rial, parece que no hay límites.

---------------------------------

Más contenido en Urgente24

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

Escándalo Mercado Pago: Miles de usuarios se quedan sin este beneficio

Le sacaron la ficha a Luciano Castro: Quién es la nueva mujer con la que se lo vincula