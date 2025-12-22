El libertarismo terminó KO en Párense de Manos y Jorge Rial lo gozó en redes

Sin embargo, en las últimas horas, Rial publicó una imagen que sorprendió a todos: los dos nietos juntos, jugando en su casa, en la pileta y en el jardín. "La más hermosa de las vistas", escribió en Instagram. En paralelo, el frente judicial también se mueve: Alejandro Cipolla dejó la defensa de Morena, se mantiene el doctor Leiro y se sumó Marcelo D’Angelo.

Manu Jove pegó y pegó y dejó sin relato a Mariano Pérez

En el Tomás Adolfo Ducó no hubo metáforas: Manu Jove le ganó a Mariano Pérez de manera clara, física y simbólica. Párense de Manos III, organizado por Luquitas Rodríguez, volvió a romper números con más de 600 mil espectadores en vivo por Kick, además de un estadio colmado. Pero ninguna pelea generó tanto ruido previo como esta, cruzada por la política y las redes.

tweet-2002515031150182782 Manu Jove dominó a Mariano Pérez y lo noqueó sin discusión. La pelea convirtió el festejo en una revancha simbólica contra el universo libertario.

Ver posteo original en X

Manu Jove, que trabaja en el canal peronista de streaming Blender desde 2023, entró al ring con "Chiquitita" de ABBA, elección que descolocó a todos pero que sería el comienzo de un dominio constante. Pérez, con un estado físico flojo y sin recursos defensivos, nunca logró acomodarse, y el árbitro terminó frenando la pelea para evitar un castigo mayor. KO técnico, sin discusión.

Después vino el festejo, bien al estilo Blender: guantes afuera, abrazo con el equipo, y un cigarrillo encendido en la boca del ganador. En el micrófono, Jove no esquivó nada: "Nunca subestimen la panza, ni las tetas, ni la carita ni el bigote de tu rival en el boxeo y en la vida", dijo, antes de apuntar directo contra quienes se burlaron de su cuerpo en la previa: "En las últimas 48 horas me la pasé escuchando libertarios que se reían de mi cuerpo… pero bueno, pueden ir haciendo fila para chuparme bien la pija".

image

Mariano Pérez, ya abajo del ring, admitió la derrota y pidió disculpas por ello: "Perdón por la decepción, pero lo dejé todo", reconoció. Perdió la pelea, el relato y la épica. Rial se rió, Jove celebró y el influencer libertario se fue golpeado en la cara y en el orgullo. Y en la Argentina del streaming, la política también se define a trompadas, pero esta vez el relato libertario no resistió.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial