Jorge Rial sigue de vacaciones y con la cabeza en mil frentes personales, pero no se perdió lo que pasó en Párense de Manos, donde una pelea particular sintetizó el clima político y mediático actual. La victoria de Manu Jove sobre Mariano Pérez abrió una cadena de burlas y lecturas cruzadas que explican por qué nadie salió igual del ring.
"PUEDEN IR HACIENDO FILA PARA..."
El libertarismo terminó KO en Párense de Manos y Jorge Rial lo gozó en redes
Jorge Rial celebró desde X mientras en Párense de Manos el peronista Manu Jove ganaba por nocaut al libertario Mariano Pérez. Una derrota que fue más que piñas.
En la hecatombe legal de su hija, Jorge Rial encontró la excusa para reírse
Rial ya no necesita editoriales ni monólogos para marcar postura. Con los años entendió que una carcajada bien ubicada dice muchísimo, sobre todo en redes sociales. Por eso, cuando Mariano Pérez cayó derrotado en Párense de Manos III, el conductor se limitó a compartir el video acompañado por la frase "El libertario que mejor se defiende" con un escueto pero elocuente "Jajajajajajajajaja",.
El youtuber Mariano Pérez es una de las caras visibles del universo libertario en redes, cercano al gobierno de Javier Milei, y venía de semanas de chicanas y grandilocuencia previa. Jorge Rial, que nunca escondió su desprecio por ese espacio político, eligió reírse cuando el cuerpo del libertario ya no acompañó el discurso. Y lo hizo desde el lugar de observador, que no se sube al ring pero disfruta el resultado.
Todo esto ocurre mientras su vida personal atraviesa un momento espeso, con su hija Morena Rial aún detenida en el penal de mujeres de Magdalena, sin excarcelación ni prisión domiciliaria, y con una causa que todavía no encuentra salida clara. Hasta ahora, sus hijos, Francesco y Amadeo, permanecían separados, uno en Córdoba con Facundo Ambrosioni y el otro bajo la guarda provisoria de Rocío Rial.
Sin embargo, en las últimas horas, Rial publicó una imagen que sorprendió a todos: los dos nietos juntos, jugando en su casa, en la pileta y en el jardín. "La más hermosa de las vistas", escribió en Instagram. En paralelo, el frente judicial también se mueve: Alejandro Cipolla dejó la defensa de Morena, se mantiene el doctor Leiro y se sumó Marcelo D’Angelo.
Manu Jove pegó y pegó y dejó sin relato a Mariano Pérez
En el Tomás Adolfo Ducó no hubo metáforas: Manu Jove le ganó a Mariano Pérez de manera clara, física y simbólica. Párense de Manos III, organizado por Luquitas Rodríguez, volvió a romper números con más de 600 mil espectadores en vivo por Kick, además de un estadio colmado. Pero ninguna pelea generó tanto ruido previo como esta, cruzada por la política y las redes.
Manu Jove, que trabaja en el canal peronista de streaming Blender desde 2023, entró al ring con "Chiquitita" de ABBA, elección que descolocó a todos pero que sería el comienzo de un dominio constante. Pérez, con un estado físico flojo y sin recursos defensivos, nunca logró acomodarse, y el árbitro terminó frenando la pelea para evitar un castigo mayor. KO técnico, sin discusión.
Después vino el festejo, bien al estilo Blender: guantes afuera, abrazo con el equipo, y un cigarrillo encendido en la boca del ganador. En el micrófono, Jove no esquivó nada: "Nunca subestimen la panza, ni las tetas, ni la carita ni el bigote de tu rival en el boxeo y en la vida", dijo, antes de apuntar directo contra quienes se burlaron de su cuerpo en la previa: "En las últimas 48 horas me la pasé escuchando libertarios que se reían de mi cuerpo… pero bueno, pueden ir haciendo fila para chuparme bien la pija".
Mariano Pérez, ya abajo del ring, admitió la derrota y pidió disculpas por ello: "Perdón por la decepción, pero lo dejé todo", reconoció. Perdió la pelea, el relato y la épica. Rial se rió, Jove celebró y el influencer libertario se fue golpeado en la cara y en el orgullo. Y en la Argentina del streaming, la política también se define a trompadas, pero esta vez el relato libertario no resistió.
