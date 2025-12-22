Durante casi un mes, Telefe decidió mover una de las piezas más estables de su programación y alteró la rutina de los sábados al correr a Los Simpsons de la tarde para probar suerte con El Chavo del 8, en una jugada que terminó cayendo pésimo en el público y se reflejó en los números.
UN ÉXITO TOTAL
Telefe dio marcha atrás: 'Los Simpson' volvieron y el canal recuperó el liderazgo
Telefe tocó a Los Simpson, el rating se desplomó, las redes explotaron y el canal dio marcha atrás: qué pasó y por qué la tarde del sábado sigue teniendo dueño.
El rating, que nunca miente, empezó a marcar diferencias claras entre una apuesta que no logró sostenerse y el regreso de un clásico que, sin cambios ni maquillaje, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las cartas más fuertes de la televisión abierta.
Telefe tocó una costumbre y el público cambió de canal
El sábado 22 de noviembre, casi sin aviso y con muy poca explicación pública, Telefe sacó a Los Simpsons de la franja que va aproximadamente de 13 a 19:30, un horario central para el consumo televisivo del fin de semana, y los mandó a un espacio claramente secundario, de 10 a 12 del mediodía, donde el encendido es mucho más bajo y la competencia no pesa tanto.
En su lugar apareció El Chavo del 8, una comedia histórica, querida y transversal, pero que no tiene el mismo vínculo cotidiano con el público argentino, yl resultado se reflejó rápidamente y con bastante contundencia.
Según Kantar Ibope Media, el sábado 13 de diciembre El Chavo marcó 2,8 puntos de rating, un número flojo para Telefe y muy lejos de lo que el canal suele esperar en esa franja. Incluso en su primera semana había promediado 2,6 puntos, el registro más bajo del año para ese horario, lo cual derivó en que Telefe perdiera el día frente a El Trece, algo poco habitual en los sábados.
A eso se sumaron los reclamos, los memes y los pedidos directos al canal que aparecieron en redes sociales. Pero cuando Telefe tomó nota y entendió que había tocado un nervio sensible, decidió volver este fin de semana a lo conocido, eso se reflejó en los números. "REGRESO, UN ÉXITO: la vuelta de #LosSimpsons a la tarde del sábado logró picos de casi 6 puntos, liderando por @telefe", publicaron la cuenta especializada Plus Rating, citando datos de audiencia en tiempo real.
Volvieron Los Simpson y los números cerraron solos
Telefe armó una maratón completa con especial navideño, apuntando directo al corazón del público, y la respuesta fue inmediata. El promedio general del bloque fue de 4,6 puntos de rating, con picos que superaron los 6 puntos, números que hoy en la televisión abierta no sobran, especialmente un sábado a la tarde. En algunas mediciones internas y relevamientos de cuentas especializadas, el promedio incluso llegó a 5,8 puntos, por lo que fue lo más visto de la franja.
De esta manera, Telefe cerró el sábado con 4,3 puntos de promedio general, sacándole 1,5 puntos de diferencia a El Trece, que quedó en 2,8. En el resto de los canales, América TV promedió 0,8, El Nueve 0,8 y la TV Pública apenas 0,2, según los datos oficiales de Kantar Ibope Media.
No es menor que Los Simpsons se emitan en Argentina de forma ininterrumpida desde 1991, lo cual explica por qué funcionan más allá de que los repetan infinitamente. No compiten con el streaming ni buscan ser novedad: son fondo, son compañía y son rutina. Y en un contexto donde el consumo está fragmentado y la atención es cada vez más volátil, la serie sigue ofreciendo algo simple pero poderoso: previsibilidad y pertenencia.
Telefe probó cambiar una tradición muy arraigada y el rating le devolvió una lección básica de televisión abierta. A veces, innovar es entender por qué algunas siguen funcionando después de más de treinta años.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas
Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando
Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial
La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto