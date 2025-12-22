Telefe dio marcha atrás: 'Los Simpson' volvieron y el canal recuperó el liderazgo

A eso se sumaron los reclamos, los memes y los pedidos directos al canal que aparecieron en redes sociales. Pero cuando Telefe tomó nota y entendió que había tocado un nervio sensible, decidió volver este fin de semana a lo conocido, eso se reflejó en los números. "REGRESO, UN ÉXITO: la vuelta de #LosSimpsons a la tarde del sábado logró picos de casi 6 puntos, liderando por @telefe", publicaron la cuenta especializada Plus Rating, citando datos de audiencia en tiempo real.

tweet-2002531761058951520

Ver posteo original en X

Volvieron Los Simpson y los números cerraron solos

Telefe armó una maratón completa con especial navideño, apuntando directo al corazón del público, y la respuesta fue inmediata. El promedio general del bloque fue de 4,6 puntos de rating, con picos que superaron los 6 puntos, números que hoy en la televisión abierta no sobran, especialmente un sábado a la tarde. En algunas mediciones internas y relevamientos de cuentas especializadas, el promedio incluso llegó a 5,8 puntos, por lo que fue lo más visto de la franja.

tweet-2002443802108440816 Los números confirmaron que Los Simpson siguen siendo costumbre, compañía y una garantía de rating.

De esta manera, Telefe cerró el sábado con 4,3 puntos de promedio general, sacándole 1,5 puntos de diferencia a El Trece, que quedó en 2,8. En el resto de los canales, América TV promedió 0,8, El Nueve 0,8 y la TV Pública apenas 0,2, según los datos oficiales de Kantar Ibope Media.

No es menor que Los Simpsons se emitan en Argentina de forma ininterrumpida desde 1991, lo cual explica por qué funcionan más allá de que los repetan infinitamente. No compiten con el streaming ni buscan ser novedad: son fondo, son compañía y son rutina. Y en un contexto donde el consumo está fragmentado y la atención es cada vez más volátil, la serie sigue ofreciendo algo simple pero poderoso: previsibilidad y pertenencia.

image El regreso de la maratón con especial navideño devolvió el liderazgo a Telefe.

Telefe probó cambiar una tradición muy arraigada y el rating le devolvió una lección básica de televisión abierta. A veces, innovar es entender por qué algunas siguen funcionando después de más de treinta años.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto