Faltan apenas unos días para que finalice el 2025 y el 2026 tendrá una particularidad especial: será año de Mundial. En ese contexto, Telefé será uno de los canales encargados de transmitir la Copa del Mundo y, según trascendió, el equipo de trabajo ya estaría confirmado para la competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
FALTA CADA VEZ MENOS
Mundial 2026: Telefe tiene equipo confirmado y causará polémica
Telefe será uno de los canales del Mundial 2026 en donde se podrán ver los partidos de la Selección Argentina. Aseguran que hay equipo confirmado.
A poco más de dos semanas del sorteo del Mundial, y con el correr de los días, la expectativa no deja de crecer. El canal de las tres pelotas ya tendría definido quiénes viajarán al norte del continente para cubrir el evento más importante del fútbol a nivel selecciones.
Todo sobre el Mundial 2026
Luego del sorteo realizado el 5 de diciembre, así quedaron conformados los grupos de cara al Mundial 2026:
- Grupo "A": México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
- Grupo "B": Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1(Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia/ Herzegovina)
- Grupo "C": Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo "D": EEUU, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo "E": Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo "F": Paises Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
- Grupo "G": Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo "H": España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo "I": Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irák)
- Grupo "J": Argentina, Argelia, Austria, Jordania.
- Grupo "K": Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Grupo "L": Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
De alguna manera, el Mundial comenzó oficialmente con el sorteo, ya que el armado de los grupos permite proyectar el posible recorrido de cada selección en el certamen.
La Selección Argentina integrará el Grupo J, que a priori aparece como accesible. Sin embargo, en una eventual instancia de dieciseisavos de final, podría cruzarse con rivales de peso como Uruguay o España, provenientes del Grupo H.
El campeonato del mundo se disputará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, dando inicio a la fase eliminatoria.
Telefe y equipo confirmado
Telefe será uno de los encargados de cubrir el día a día del Mundial y transmitirá los partidos de la Selección Argentina, al igual que ha sucedido en cada encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni.
El periodista Lucca Melpi confirmó cuál será el equipo de Telefe para llevar a cabo la cobertura de esta competencia:
- Sofi Martínez realizará diferentes notas y será la principal cara femenina.
- Marley (Alejandro Wiebe) hará su característico “Por El Mundo”, probablemente acompañado por Victoria Xipolitakis.
- Susana Giménez, por su parte, llevará a cabo distintos especiales.
Como ocurre habitualmente en los partidos de mayor relevancia transmitidos por el canal, el relator y el comentarista serán Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, respectivamente.
Con el correr de los meses, la “manija mundialista” se hará más presente, y el canal reforzará la difusión de todo lo relacionado con la transmisión.
+ EN GOLAZO 24
Todo hace indicar que Matías Lammens estará al mando en San Lorenzo
Bombazo: River Plate está cerca de quedarse con un titular de Racing Club