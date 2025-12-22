Mundial 2026: Telefe tiene equipo confirmado y causará polémica

El campeonato del mundo se disputará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, dando inicio a la fase eliminatoria.

Telefe y equipo confirmado

Telefe será uno de los encargados de cubrir el día a día del Mundial y transmitirá los partidos de la Selección Argentina, al igual que ha sucedido en cada encuentro de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El periodista Lucca Melpi confirmó cuál será el equipo de Telefe para llevar a cabo la cobertura de esta competencia:

Sofi Martínez realizará diferentes notas y será la principal cara femenina.

Marley (Alejandro Wiebe) hará su característico “Por El Mundo”, probablemente acompañado por Victoria Xipolitakis.

Susana Giménez, por su parte, llevará a cabo distintos especiales.

Como ocurre habitualmente en los partidos de mayor relevancia transmitidos por el canal, el relator y el comentarista serán Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, respectivamente.

Con el correr de los meses, la “manija mundialista” se hará más presente, y el canal reforzará la difusión de todo lo relacionado con la transmisión.

