Selección argentina, a 3 años de la consagración en Qatar: los momentos más emocionantes

Messi sin fuerzas para el festejo; Ángel Di María, de ídolo nacional a cuestionado; 5 millones de personas festejando el título de la selección argentina.

18 de diciembre de 2025 - 18:52
Selección argentina en Qatar

1-El instante eterno de Messi campeón del mundo

La "pulga" se desplomó y cayó arrodillado hace 3 años al ver el penal convertido por Gonzalo Montiel que selló el título mundial.

Mientras Lautaro Martínez salía corriendo tras ingresar como suplente, el capitán argentino quedó de rodillas, vencido por la emoción.

Sus compañeros de la Selección fueron a rodearlo en un gesto de reconocimiento a su liderazgo y a todo el camino recorrido. Messi marcó seis goles en la Copa de Qatar, aunque el goleador del torneo fue su ex compañero Kylian Mbappé Sus compañeros de la Selección fueron a rodearlo en un gesto de reconocimiento a su liderazgo y a todo el camino recorrido. Messi marcó seis goles en la Copa de Qatar, aunque el goleador del torneo fue su ex compañero Kylian Mbappé

2-A 3 años de la final eterna, el festejo tras el último penal

Ya pasaron 36 meses de la que es considerada la mejor final de un Mundial en toda la historia.

Argentina se consagró campeona tras empatar 3 a 3 con Francia y definir la Copa del Mundo en una dramática tanda de penales.

Las finales nunca fueron fáciles para la Albiceleste: en 1978 necesitó marcar tres goles a Holanda en tiempo suplementario, en México 86 le hizo tres a Alemania después de ir ganando 2 a 0 y en Qatar volvió a convertir tres tras dejar escapar una ventaja que parecía cómoda. Las finales nunca fueron fáciles para la Albiceleste: en 1978 necesitó marcar tres goles a Holanda en tiempo suplementario, en México 86 le hizo tres a Alemania después de ir ganando 2 a 0 y en Qatar volvió a convertir tres tras dejar escapar una ventaja que parecía cómoda.

3-Ángel Di María: del gol inolvidable al desplante que reabrió heridas

A 3 años de uno de los mejores goles de la historia de la Copa del Mundo, vuelve a emocionar el recuerdo de la alegría inmensa que "fideo" le dio a la Argentina.

‍En contraste, Estudiantes le hizo un desplante al jugador en su propio estadio y ante su gente, un gesto que no pasó desapercibido.

La decisión habría sido ordenada por Juan Sebastián Verón, el mismo dirigente que tras la debacle de Argentina en Japón–Corea 2002 no pudo circular con normalidad por la calle, acusado entonces de falta de compromiso con la Albiceleste. La decisión habría sido ordenada por Juan Sebastián Verón, el mismo dirigente que tras la debacle de Argentina en Japón–Corea 2002 no pudo circular con normalidad por la calle, acusado entonces de falta de compromiso con la Albiceleste.

4-Varios millones de personas en el festejo callejero

Las imágenes recorrieron el mundo y mostraron que solo las grandes manifestaciones religiosas logran reunir a millones de personas en las calles.

Fue una final épica, con una remontada que pareció sacada de un guión cinematográfico y que quedó grabada para siempre en la historia del fútbol.

La base de la Selección se mantiene intacta y ya apunta al próximo desafío, con la ilusión de ir por la cuarta estrella en apenas seis meses. La base de la Selección se mantiene intacta y ya apunta al próximo desafío, con la ilusión de ir por la cuarta estrella en apenas seis meses.

