Selección argentina, a 3 años de la consagración en Qatar: los momentos más emocionantes

1-El instante eterno de Messi campeón del mundo
La "pulga" se desplomó y cayó arrodillado hace 3 años al ver el penal convertido por Gonzalo Montiel que selló el título mundial.
Messi sin fuerzas para el festejo; Ángel Di María, de ídolo nacional a cuestionado; 5 millones de personas festejando el título de la selección argentina.
Mientras Lautaro Martínez salía corriendo tras ingresar como suplente, el capitán argentino quedó de rodillas, vencido por la emoción.
Ya pasaron 36 meses de la que es considerada la mejor final de un Mundial en toda la historia.
Argentina se consagró campeona tras empatar 3 a 3 con Francia y definir la Copa del Mundo en una dramática tanda de penales.
A 3 años de uno de los mejores goles de la historia de la Copa del Mundo, vuelve a emocionar el recuerdo de la alegría inmensa que "fideo" le dio a la Argentina.
En contraste, Estudiantes le hizo un desplante al jugador en su propio estadio y ante su gente, un gesto que no pasó desapercibido.
Las imágenes recorrieron el mundo y mostraron que solo las grandes manifestaciones religiosas logran reunir a millones de personas en las calles.
Fue una final épica, con una remontada que pareció sacada de un guión cinematográfico y que quedó grabada para siempre en la historia del fútbol.