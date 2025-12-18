Milei: "Ustedes defienden a nuestro país y nosotros nos dedicamos a defenderlos a ustedes"

image Milei se refirió por primera vez a los 3 efectivos de las Fuerzas Armadas muertos (¿suicidios?) en apenas 3 días.

¿Quiénes eran los soldados fallecidos?

El efectivo que fue hallado muerto en la Quinta de Olivos se llamaba Rodrigo Andrés Gómez y tenía 21 años.

Mientras tanto, en Corrientes se quitó la vida Juan Pereira, un personal que tenía casi 30 años de servicio. Fue encontrado en la Guarnición de Monte Caseros.

Por último, en Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años y oriundo de Salta, fue hallado sin vida en su casa después de golpear a su novia.

En los 3 casos se investiga si fueron suicidios con arma de fuego reglamentaria o por ahorcamiento.