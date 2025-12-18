La Ceremonia de Egreso Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo lugar en el Colegio Militar y contó con la presencia del presidente Milei y el nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti.
SE REFIRIÓ A 3 MUERTES DE UNIFORMADOS
Milei: "Ustedes defienden a nuestro país y nosotros nos dedicamos a defenderlos a ustedes"
“Propongo un retorno al orden, que todo vuelva a ser como debe ser” dijo Javier Milei en la entrega de sables y medallas a los nuevos oficiales de las FFAA.
Milei felicitó a la nueva generación de las 3 fuerzas armadas:
"Un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y las capacidades para defender esa riqueza. Los gobiernos anteriores intentaron fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderlas".
El jefe de Estado mencionó en su discurso a los 2 integrantes del ejército y el gendarme fallecidos esta semana.
Se puso a disposición de las familias de las víctimas para todo aquello que pudiera necesitar.
¿Quiénes eran los soldados fallecidos?
El efectivo que fue hallado muerto en la Quinta de Olivos se llamaba Rodrigo Andrés Gómez y tenía 21 años.
Mientras tanto, en Corrientes se quitó la vida Juan Pereira, un personal que tenía casi 30 años de servicio. Fue encontrado en la Guarnición de Monte Caseros.
Por último, en Santiago del Estero, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años y oriundo de Salta, fue hallado sin vida en su casa después de golpear a su novia.
En los 3 casos se investiga si fueron suicidios con arma de fuego reglamentaria o por ahorcamiento.