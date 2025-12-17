El increíble error de AFA en su comunicado por los ataques del gobierno

La guerra AFA-Gobierno no parece tener fin, y menos en estos tiempos tumultuosos que levantaron polvareda luego del famoso pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central. Ahora AFA sacó un comunicado en defensa de los ataques de todos los gobiernos (Macri-Fernández-Milei) de turno, sobre todo el de Milei. Pero en ese comunicado ignoró un subcampeonato de Boca Juniors, ¿Error o a propósito?