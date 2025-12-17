El increíble error de AFA en su comunicado por los ataques del gobierno

La guerra AFA-Gobierno no parece tener fin, y menos en estos tiempos tumultuosos que levantaron polvareda luego del famoso pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central. Ahora AFA sacó un comunicado en defensa de los ataques de todos los gobiernos (Macri-Fernández-Milei) de turno, sobre todo el de Milei. Pero en ese comunicado ignoró un subcampeonato de Boca Juniors, ¿Error o a propósito?
El subcampeonato de Boca que AFA ignoró en su comunicado
AFA sacó un comunicado hace unos días, donde se defiende de los ataques de este gobierno, sobre todo contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. En el mismo nombran todos los logros de la conducción de Tapia y como AFA cambió luego del patético 38-38 donde AFA estaba a la deriva.
Pero además sacan un listado con todos los logros internacionales de los clubes argentinos en Fútbol masculino y femenino en todas las categorías, y Fútsal masculino y femenino en todas las categorías. En el mismo figuran campeonatos y subcampeonatos de todos los clubes. Además luego detallan lo mismo pero de las selecciones argentinas masculinas y femeninas en todas las categorías.
Casualmente AFA ignoró un subcampeonato de Boca Juniors, precisamente el de la Copa Libertadores 2018, donde fue derrotado en Madrid por su rival de toda la vida, River Plate. El resto de los subcampeonatos aparecen, inclusive el de las finales entre argentinos. Por ejemplo la Copa Sudamericana 2020 donde el campeón fue Defensa y Justicia y el subcampeón fue Lanús, figuran ambos equipos.
La duda es si fue adrede o sin darse cuenta, la primera opción es la más factible, ya que Claudio Tapia, declarado hincha de Boca, no debe haber querido ningún tipo de gaste ni memes, sino no se entiende esa omisión, y viniendo de AFA todo es esperable.
Lo más irónico es que el comunicado tiene fecha de 9/12, fecha en que River derrotó precisamente en esa final de Madrid a Boca por 3 a 1, quedándose con la Copa Libertadores.
+ de Golazo24
Copa Intercontinental: Matvéi Safónov atajó 4 penales, PSG es el campeón y el héroe es ruso
Copa Intercontinental: La llamativa queja de Conmebol a FIFA
Verón fulminó a la AFA y reveló lo que deja en offside a Chiqui Tapia: "No le debo nada"