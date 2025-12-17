La Copa Intercontinental cambió su formato desde la incorporación del nuevo Mundial de Clubes que se disputa cada 4 años. Esta competición es anual y enfrenta a los campeones de cada continente, de ahí sale lo que se podría decir el mejor equipo del mundo del año. La Conmebol se quejó formalmente con FIFA por el actual formato.
PARA DOMÍNGUEZ ES INJUSTO
Copa Intercontinental: La llamativa queja de Conmebol a FIFA
Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, le hizo un pedido a FIFA por el formato de la nueva Copa Intercontinental.
El formato de la Copa Intercontinental y la queja de Conmebol
La Copa Intercontinental nació del enfrentamiento entre los campeones de la Copa Libertadores y la Liga Europea de Campeones (actual Champions League). Luego en el año 2005 se expandió a todos los campeones de las confederaciones continentales, Conmebol, UEFA, Concacaf, CAF, AFC y OFC.
Esos 6 campeones sumados al campeón del país anfitrión disputaban el Mundial de Clubes. El campeón de Oceanía (OFC) enfrentaba en lo que se podría decir octavos de final al campeón del país anfitrión.
En cuartos de final jugaban el ganador del primer duelo, el campeón de Asia (AFC), el de África (CAF) y el de Centro y Norteamérica (Concacaf). Los ganadores enfrentaban a los campeones de Conmebol y UEFA en semifinales.
Hasta el año pasado el campeón de la Copa Libertadores entraba en semifinal con el de la Champions League. Ahora eso cambió se volvió a llamar Copa Intercontinental y además, el representante de UEFA entra derecho en la final, mientras que el de Conmebol lo hace desde cuartos de final, o sea debe ganar dos llaves para acceder a la final.
De esta forma Sudamérica empieza una llave antes que el formato anterior, y Europa le sacaron una, o sea, quedan dos llaves de diferencia, ya que por ejemplo Flamengo este año debe ganar 3 llaves para ser campeón y PSG solo un 1.
Debido a esto Conmebol se quejó en FIFA y su presidente, Alejandro Domínguez, dijo lo siguiente: “El camino para que Flamengo, campeón de la Libertadores, llegue a la final es mucho más largo. Diría incluso que es injusto. Nunca estuvimos de acuerdo con los cambios en la Copa Intercontinental”.
A decir verdad, lo que expresa Conmebol está muy bien, ya que tanto actualmente como históricamente los clubes de Sudamérica son superiores a los de otras confederaciones como la asiática o la centroamericana, no deberían comenzar en la misma instancia si desean mantener este formato. Además esto quedó claro con el rendimiento de los equipos brasileros en el Mundial de Clubes 2025.
Ahora lo más justo sería armar dos zonas de 3 equipos con los 6 campeones de todas las confederaciones (CAF, AFC, OFC, Conmebol, Concacaf y UEFA) sin participantes del país local. Que sean todos contra todos en cada una de las zonas y el primero de cada grupo pase a la final. Se pueden extender a los dos primeros de cada zona para que haya semifinales y el torneo sea más atractivo. Al fin y al cabo lo justo es que todos arranquen desde la misma instancia.
+ de Golazo24
"Es el requerimiento N°1 para tener éxito en el fútbol": imposible ser DT de otra forma
Entre ceja y ceja: el Real Madrid de Xabi Alonso en la cuerda floja
Gianni Infantino: El hombre que mató a la Copa del Mundo