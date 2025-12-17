Copa Intercontinental: La llamativa queja de Conmebol a FIFA

De esta forma Sudamérica empieza una llave antes que el formato anterior, y Europa le sacaron una, o sea, quedan dos llaves de diferencia, ya que por ejemplo Flamengo este año debe ganar 3 llaves para ser campeón y PSG solo un 1.

alejandro dominguez_conmebol.webp Alejandro Domínguez, Presidente de Conmebol, se quejó en FIFA por el formato de la Copa Intercontinetal.

Debido a esto Conmebol se quejó en FIFA y su presidente, Alejandro Domínguez, dijo lo siguiente: “El camino para que Flamengo, campeón de la Libertadores, llegue a la final es mucho más largo. Diría incluso que es injusto. Nunca estuvimos de acuerdo con los cambios en la Copa Intercontinental”.

A decir verdad, lo que expresa Conmebol está muy bien, ya que tanto actualmente como históricamente los clubes de Sudamérica son superiores a los de otras confederaciones como la asiática o la centroamericana, no deberían comenzar en la misma instancia si desean mantener este formato. Además esto quedó claro con el rendimiento de los equipos brasileros en el Mundial de Clubes 2025.

Ahora lo más justo sería armar dos zonas de 3 equipos con los 6 campeones de todas las confederaciones (CAF, AFC, OFC, Conmebol, Concacaf y UEFA) sin participantes del país local. Que sean todos contra todos en cada una de las zonas y el primero de cada grupo pase a la final. Se pueden extender a los dos primeros de cada zona para que haya semifinales y el torneo sea más atractivo. Al fin y al cabo lo justo es que todos arranquen desde la misma instancia.

