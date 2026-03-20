En la tercera semana consecutiva de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la cual ha disparado los precios del petróleo, dañado infraestructuras energéticas y cerrado pasos marítimos clave, las fuerzas estadounidenses están intensificando su ofensiva en el Estrecho de Ormuz —bajo bloqueo iraní—, desplegando sus aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines para neutralizar embarcaciones iraníes, minas submarinas, lanchas rápidas y misiles de crucero, en un intento por reanudar el tráfico marítimo mundial por donde circula una quinta parte del crudo del mundo.
F-35 RECIBIÓ FUEGO IRANÍ
Comenzó la batalla de USA en Ormuz para librarlo de Irán, quien argumenta defenderse
Estados Unidos inició con los ataques aéreos sobre el Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní, y desplegó aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines. La artillería de Irán, incluye buques, minas submarinas y drones Shahed.
El gobierno de Donald Trump ha decidido recrudecer su asedio al régimen iraní, al que acusa abiertamente de enriquecer uranio a niveles militares y de financiar a milicias terroristas. Según informaron oficiales militares estadounidenses a The Wall Sreet Journal, EE.UU. ha enviado en las últimas horas aviones de ataque estadounidense que pueden surcar los cielos a baja altura sobre las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, con el propósito de atacar buques de la armada iraní, así como helicópteros Apache, capaces de derribar drones y misiles iraníes, los cuales vienen impactando en refinerías, depósitos de combustibles y yacimientos de gas de la región.
Esta nueva fase abierta por Estados Unidos en la guerra contra Irán pretende eliminar la amenaza de las lanchas rápidas, drones, misiles y minas submarinas en el estrecho de Ormuz, y asegurar por allí el libre tránsito de mercancías del comercio internacional. Sin embargo, Teherán ha afirmado ser una "víctima" y comunicado que sí dejará fluir a embarcaciones de países que no estén cooperando con el “sionismo”.
"Esta operación intensificada forma parte de un plan del Pentágono por etapas para reducir el peligro que representan las embarcaciones armadas, las minas y los misiles de crucero iraníes, que han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho desde principios de marzo. Si se logra reducir el peligro, Estados Unidos podría enviar buques de guerra estadounidenses a través del estrecho y, eventualmente, escoltar a los buques que entran y salen del Golfo Pérsico", ha revelado este jueves la agencia de noticias The Wall Street Journal.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos: descomunal despliegue para desbloquear Ormuz
El general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, reveló la operación en una conferencia de prensa en el Pentágono el jueves, diciendo que aviones de combate A-10 fuertemente armados, conocidos como Warthog, junto con helicópteros de ataque Apache, estaban realizando misiones sobre el estrecho o frente a la costa sur de Irán.
Dijo que algunos aliados, sin nombrarlos, estaban utilizando helicópteros Apache para "enfrentarse a drones de ataque unidireccionales", una de las armas más efectivas que Irán ha utilizado para atacar a los estados árabes vecinos, a Israel y a infraestructura energética clave de sus adversarios regionales que albergan bases estadoundienses.
Según personas familiarizadas con el asunto, la campaña estadounidense incluye operaciones aéreas con aviones de ataque A-10 sobre la costa sur de Irán y el propio estrecho, lascuales localizan y destruyen lanchas rápidas usadas por la Armada iraní, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y por militantes de células proxy chiitas (hutíes de Yemen y combatientes de Hezbolá). También contempla el despliegue de helicópteros Apache para interceptar drones explosivos que Irán lanza contra buques occidentales y la infraestructura energética de países del Golfo sunita que albergan bases estadounidenses.
Más noticias en Urgente24
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River
ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'