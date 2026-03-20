Comenzó la batalla de USA en Ormuz para librarlo de Irán, quien argumenta defenderse

El A-10 Warthog está ahora combatiendo en el flanco sur, atacando lanchas rápidas en el estrecho de Ormuz...Los Apache se han sumado a la lucha en el flanco sur El A-10 Warthog está ahora combatiendo en el flanco sur, atacando lanchas rápidas en el estrecho de Ormuz...Los Apache se han sumado a la lucha en el flanco sur

image Estados Unidos comunica que sus fuerzas han abatido a 120 embarcaciones iraníes en los últimos días. También se ha movilizado una unidad de respuesta rápida de marines.

Dijo que algunos aliados, sin nombrarlos, estaban utilizando helicópteros Apache para "enfrentarse a drones de ataque unidireccionales", una de las armas más efectivas que Irán ha utilizado para atacar a los estados árabes vecinos, a Israel y a infraestructura energética clave de sus adversarios regionales que albergan bases estadoundienses.

Según personas familiarizadas con el asunto, la campaña estadounidense incluye operaciones aéreas con aviones de ataque A-10 sobre la costa sur de Irán y el propio estrecho, lascuales localizan y destruyen lanchas rápidas usadas por la Armada iraní, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y por militantes de células proxy chiitas (hutíes de Yemen y combatientes de Hezbolá). También contempla el despliegue de helicópteros Apache para interceptar drones explosivos que Irán lanza contra buques occidentales y la infraestructura energética de países del Golfo sunita que albergan bases estadounidenses.

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